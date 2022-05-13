Thursday, 12 May 2022, 21:02 HKT/SGT Share: 兴业银行完成境外《可持续金融共同分类目录》绿色债券定价

香港, 2022年5月12日 - (亚太商讯) - 2022年5月11日，兴业银行香港分行在国际资本市场成功完成3年期6.5亿美元中欧《可持续金融共同分类目录》主题绿色债券的簿记和定价，发行票息3.25%，认购倍数为5.23倍，受到了各界投资者的热烈追捧。



据悉，本期债券募集资金的投向和管理均在《兴业银行绿色债券框架》下进行，专项聚焦于“可再生能源”和“低碳及低排放交通”类别的优质绿色项目，符合国际资本市场协会（“ICMA”）《绿色债券原则》，在取得Sustainalytics（全球领先ESG评级及研究公司）第二方认证意见的基础上，同步聘请香港品质保证局 (“HKQAA”) 出具第二方意见，确保债券募集资金投向和管理方式严格符合《可持续金融共同分类目录》和绿色债券国际公允标准。



《可持续金融共同分类目录》于2021年11月发布，该目录由中国人民银行与欧盟委员会相关部门共同牵头完成，包含了中欧双边共同认可的绿色经济活动清单。“本期绿色债券发行基于中欧《可持续金融共同分类目录-减缓气候变化》，不仅有利于加快推动碳减排，助力‘双碳’目标实现，同时也是我行积极响应中国人民银行关于推动绿色金融标准统一、完善绿色金融标准体系号召的重要实践。”兴业银行相关负责人表示。



作为中国首家赤道银行，也是国内最早探索绿色金融的商业银行，兴业银行顺应“双碳”发展潮流，进一步提升绿色金融战略高度，将与碳减排相关的节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业等作为绿色金融重点支持领域，并提出“十四五”期间绿色金融业务规模实现翻番的目标，持续擦亮“绿色银行”名片。截至3月末，兴业银行绿色金融融资余额1.46万亿元，较年初增长763亿元；自2018年首秀境外可持续资本市场以来，已在境外累计发行绿色债券23.16亿等值美元。





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