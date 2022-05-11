Wednesday, 11 May 2022, 14:35 HKT/SGT Share: Sirnaomics在TIDES USA 2022上汇报其基于GalNAc-肝脏靶向技术平台和GalAhead™技术及相关项目的最新进展

美国马里兰州盖瑟斯堡市，中国苏州生物医药产业园, 2022年5月11日 - (亚太商讯) - Sirnaomics Ltd.（“公司”，“Sirnaomics”，股份代号：2257.HK）是一家专注于探索及开发RNAi疗法行业领先的生物制药公司。Sirnaomics宣布将于TIDES USA 2022会议上汇报其GalNAc-肝脏靶向技术平台和GalAhead™技术及相关项目的最新进展。TIDES 2022将在2022年5月9日至12日于美国波士顿Hynes Convention Center举行。



演讲详细资讯

-- 演讲题目：mxRNA™，由单个寡核苷酸组成的小型化RNAi触发器

-- 演讲分会：寡核苷酸的探索、临床前与临床

-- 演讲者：Sirnaomics首席技术官Dmitry Samarsky博士

-- 时间/日期：美国东部时间2022年5月12日星期四上午9:00-9:30。

-- 地点：Hynes Convention Center, Room 102



Sirnaomics首席技术官Dmitry Samarsky博士将演讲，并展示证明mxRNA在在原代肝细胞（体外）和小鼠（体内）产生功效的相关数据。Dmitry Samarsky博士亦将介绍一项为期26周的非人类灵长类动物研究结果，该研究使用Sirnaomics领先的GalAhead™治疗项目的候选药物分子，靶向凝血因子XI。同时，还将报告基于GalAhead™的其他治疗项目取得的进展。



有关Sirnaomics演讲的更多信息，请访问活动网站。



关于Sirnaomics

Sirnaomics是一家RNA疗法生物制药公司，公司候选产品处于临床前和临床阶段，专注于探索及开发创新药物，用于治疗存在医疗需求和庞大市场机会的适应症。Sirnaomics是在中国和美国均拥有重要市场地位的首家临床阶段RNA疗法生物制药公司，且是首家将其核心产品STP705的RNAi疗法在肿瘤学领域取得积极IIa期临床结果的公司。如欲了解更多关于公司信息，可浏览：www.sirnaomics.com。



联系方式

投资者关系：

叶永基

Sirnaomics中国区首席财务官

电邮: NigelYip@sirnaomics.com



美国传媒查询：

Alexis Feinberg

电话: +1 203 939 2225

电邮: Alexis.Feinberg@westwicke.com



亚洲传媒查询：

李耀荣

电话: +852 3150 6707

电邮: sirnaomics.hk@pordahavas.com







话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

