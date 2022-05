Tuesday, 10 May 2022, 10:56 HKT/SGT Share: 智能制造拓展智慧建筑,远大住工多极增长

香港, 2022年5月10日 - (亚太商讯) - 远大魔方与腾讯云达成战略合作布局智慧建筑新领域

合肥滨湖新区桂园、和园保障房项目

远大魔方公寓产品



未来,远大住工和腾讯云将面向市场,助力更多传统企业转型升级。双方将在智慧园区、智慧社区、全真互联等领域进行定向合作与研发,在智能建造、智慧城市、产业小镇、企业数字化升级等领域内打造重点合作项目,并在全国范围内复制推广,实现更广泛深入的战略合作。



房地产行业调控政策有望迎来持续放松,保障性租赁住房拉动装配式建筑需求

2021年,国内持续加码房地产调控政策,调控方式、力度及细致度均出现了显著升级。伴随一系列加强房地产金融审慎管理等调控方案的密集出台,房地产市场骤然降温。截至2021年底,中国房地产行业的投资仅录得4.4%的年增长率,低于2020年7%的增长率。2021年上半年,新建筑项目的数量相对强劲,然而由于下半年监管措施的压力开始释放,全年同比反下降11.4%。



今年起,政府针对房地产行业出台多项维稳政策,一方面扭转居民预期,另一方面鼓励地产投资并通过政策的引导让行业朝正向及健康的方向稳健发展。针对装配式建筑行业,近期出台有关保障性租赁住房及建筑节能及绿色建筑的发展目标,为该行业未来几年的发展提供了强而有力的催化剂。同时住建部明确了 “十四五“期间40个重点城市的新增保障性租赁住房计划,今年计划新建190万套(间),截至2025年计划新增保障性租赁住房650万套(间),预计可解决1300万人的住房困难。市场分析,保障性租赁住房新增计划将利好装配式建筑PC构建需求同时带动行业发展。主要逻辑源于装配式建筑的两大优势——建设周期相较传统建筑方式较短同时能够大大缩减建设周期并大大降低建设施工过程中对环境的负担。对于保障性租赁住房的开发商来讲,建设周期的缩短至关重要,因为提前交付租赁住房并提前产生租金。据光大证券测算,若假设保障房租赁价格为40元/平米/月,若结构部分及装修部分总计节约9个月左右工期,则对应租金价值为360元/平米。在装配式建筑价格近乎持平传统建筑的背景下,无疑装配式建筑为更有价值的建筑方式。



今年3月,住建部发布《十四五建筑节能与绿色建筑发展规划》,进一步明确了国家推动绿色建筑高质量发展的决心。该规划指出,到2025年,装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%(2018年该比例为9.1%)。该政策明确了县城绿色低碳建设的需求,而装配式模块化建筑特性能够很好的适应农房和村庄建设现代化的需求,打造绿色低碳乡村。



“十四五”时期建筑节能和绿色建筑发展具体指标

主要指标 / 2025年

既有建筑节能改造面积(亿平方米) / 3.5

建设超低能耗、近零能耗建筑面积(亿平方米) / 0.5

城镇新建建筑中装配式建筑比例 / 30%

建筑能耗中电力消费比例 / 55%



领跑装配式建筑行业,积极推动多极增长

远大住工为装配式建筑香港IPO的第一股,于2019年11月正式于香港联交所主板挂牌交易。远大住工是装配式建筑行业的领军企业。目前装配式建筑行业受政策驱动明显,随之而来的是装配式建筑企业的增加,从而拉平产品售价。据了解,当前装配式建筑价格竞争激烈,部分装配式建筑价格越来越接近传统现浇价格,而这也是行业快速增长及蓄势待发的标志之一。



经历了2021年疫情及房地产行业整体下行的影响,公司近日还是提交了一份较为稳健的成绩单。2021年远大住工的持续经营业务仍然实现营收人民币30.59亿元,同比增长21.8%。此外,公司经营性现金流及现金储备依然保持稳固。值得注意的是,根据公司于2022年1月17日发布的公告显示,2021年度新签合同和在手未完成合同都创了历史新高,2021年度PC业务新签合同总金额同比增长20.9%,达到人民币49.47亿元,在手未完成合同总金额同比增长24.1%,达到人民币64.48亿元,公司2022年利润增长可期。



2021年3月,远大魔方魔豆系列(模块化集成产品)正式发布,这是充分利用装配式建筑技术生产的预制性、模块化的住宅成品。该产品于2021年7月开始批量试生产,9月批量生产,不到半年时间实际交付落地项目遍布16个省份,涉及文旅、公共、办公、医疗等多个赛道的创新应用场景。数据显示,截至2021年12月31日止年度集团取得新签合同1.54亿元,实现收入8200万元。同时,公司的美宅系列在近期频频出台的保障性租赁住房政策以及乡村振兴的助力下也收获了较好的需求增长。



展望2022年,远大住工坚定战略转型,从单纯的PC制造商转型为多类型装配式建筑产品的制造商及服务商,完善公司To-B及To-C的双轮驱动商业模式。公司响应“保障性住房”政策的号召与新市民、青年群体的租住需求,应时推出了高品质的魔方公寓产品系列。该产品能够实现多层30天精装修、高层150天精装修的快速交付,从居住条件上增加大型企业、产业园区乃至地区工业集群对人才的吸引力。解决新市民、青年人住房问题,助力「十四五」保障性租赁住房建设。同时,针对我国居民汽车保有率不断提升、城市中心停车越加困难的现状,公司亦推出了新品智慧停车楼,将能有助于缓解城市交通压力。在房地产行业复苏和装配式建筑产品需求增长的大趋势下,公司管理层提及将持续完善自身的PC-CPS智能平台,利用大数据技术提升生产效力,规模经营从而降低单位运营成本,提升盈利能力。







