Saturday, 7 May 2022, 11:34 HKT/SGT Share: 新股消息：市传云康集团（02325）国际配售足额认购

香港, 2022年5月7日 - (亚太商讯) - 中国医学营运服务商云康集团（02325）于周四（5日）开始招股，据市场消息，国际配售认购反应理想，已获足额认购，吸引了有名的长线基金进来，预期认购仍会持续升温。



云康集团计划发行1.38亿股，当中90%为国际配售，10%为香港公开发售，每股发售价7.89元，集资最多10.9亿元（绿鞋前）。每手500股，一手入场费约3985元。该公司预期将于5月18日挂牌。招银国际及浦银国际为联席保荐人。



公司主要业务为在中国提供医学运营服务，为医疗机构提供全套的诊断检测服务，包括感染病（如COVID-19）诊断检测、病理检测、遗传病诊断检测以及常规诊断检测。受益于在疫情催化下的新冠肺炎病毒检测服务需求激增，去年全年整体收入达人民币16.97亿元，按年增长41.4%，毛利率方面持续提升，目前维持到50%以上，股东应占溢利约人民币3.81亿元，按年增长49.2%。



公司拟将所得款项净额中，约55%将分配用于未来4年扩大并深化医联体网络；约20%将分配用于升级并提升运营能力；约10%将分配用于扩大诊断能力，并丰富诊断检测组合；约5%将分配用于寻找潜在投资及收购机会；约5%将分配用于招聘及培训人才库，重点是管理及技术人员；及约5%将用作营运资金及一般企业用途。





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部门 健康与医药

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