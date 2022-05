Saturday, 7 May 2022, 11:34 HKT/SGT Share: 新股消息:市传云康集团(02325)国际配售足额认购

香港, 2022年5月7日 - (亚太商讯) - 中国医学营运服务商云康集团(02325)于周四(5日)开始招股,据市场消息,国际配售认购反应理想,已获足额认购,吸引了有名的长线基金进来,预期认购仍会持续升温。



云康集团计划发行1.38亿股,当中90%为国际配售,10%为香港公开发售,每股发售价7.89元,集资最多10.9亿元(绿鞋前)。每手500股,一手入场费约3985元。该公司预期将于5月18日挂牌。招银国际及浦银国际为联席保荐人。



公司主要业务为在中国提供医学运营服务,为医疗机构提供全套的诊断检测服务,包括感染病(如COVID-19)诊断检测、病理检测、遗传病诊断检测以及常规诊断检测。受益于在疫情催化下的新冠肺炎病毒检测服务需求激增,去年全年整体收入达人民币16.97亿元,按年增长41.4%,毛利率方面持续提升,目前维持到50%以上,股东应占溢利约人民币3.81亿元,按年增长49.2%。



公司拟将所得款项净额中,约55%将分配用于未来4年扩大并深化医联体网络;约20%将分配用于升级并提升运营能力;约10%将分配用于扩大诊断能力,并丰富诊断检测组合;约5%将分配用于寻找潜在投资及收购机会;约5%将分配用于招聘及培训人才库,重点是管理及技术人员;及约5%将用作营运资金及一般企业用途。





