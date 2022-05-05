Wednesday, 4 May 2022, 10:52 HKT/SGT Share: 水果生鲜行业长阳趋势不变 行业龙头将赋予更高价值

香港, 2022年5月4日 - (亚太商讯) - 生鲜行业关乎民生与发展，以其刚性需求、高频粘性的特征，成为消费市场的一个重要组成部分。近几年，中国生鲜零售市场持续保持稳步增长。其中，作为生鲜行业的一个重要分支，水果生鲜行业伴随着新零售的兴起，展现出良好的发展机遇。



多重因素推动 中国水果零售行业步入发展「快车道」

在中国，人们的饮食消费升级和生活节奏的加快，对健康的关注度愈来愈高，此健康意识的提高推动了水果的消费量。和发达国家相比，中国人均消费水果量具有较大增长潜力。数据统计，美国人均水果的年消费量是中国现人均的2.1倍；而在与中国饮食结构较相近的日本，其人均水果的年消费量则是中国现人均的1.4倍。



随着人们消费水平的提升以及消费观念的升级，消费者对高质量水果的需求持续增加，更进一步推动中国水果生鲜行业的高速发展。此外，伴随着互联网及电子商务的发展，水果零售企业商业模式日趋多元，给消费者提供了更便利的购物体验和选择，进一步扩大了消费者的覆盖范围，促进生鲜水果销量不断上升。按水果零售额计，中国水果零售市场的市场规模已由2016年的人民币 8,273亿元增至2021年的人民币12,290亿元，复合年增长率约为8.2%。



从长远趋势来看，饮食消费升级和消费者对健康意识的提升，将持续带动水果消费量的增长。同时，供应链的快速发展和冷链及恒温仓储物流技术的提升，也将进一步推动生鲜类产品实现从农田到餐桌的质量保障，中国水果零售市场预计仍将保持高速发展。根据弗若斯特沙利文，按零售额计，2026年中国水果零售市场的市场规模预计将进一步增长至人民币17,752亿元，2021年至2026年的预期复合年增长率为7.6%。



高口碑企业更易实现长远发展 行业龙头优势明显

巨大的市场规模以及发展潜力，催生出多家水果生鲜品牌。如何在激烈的市场竞争中实现长期可持续发展，也成为每家水果生鲜企业所追求的长期目标。分析人士认为，随着人们对食品的安全和产源日益重视，消费者对产品价格的敏感度将因而逐渐下降，人们愿意为了优质水果而支付较高的金额。因此，注重水果质量及消费者体验的企业在市场上更容易获得高口碑，并将实现长远发展。



由于生鲜水果本身高损耗率、短保质期的特性，仓储配送难、生鲜损耗、配送成本高等问题一直是制约水果生鲜企业发展的难题。同时，中国水果行业中鲜少有企业参与水果产业链的整个环节，这种从种植到销售上下游各环节的割裂，导致整个产业链的各个环节之间极容易产生信息不对称的问题，从而无法产生较高的协同效应，使得大多数企业无法实现对最终消费者的有效价值传递。



目前国内仅有如百果园之类的少数头部水果专营企业有能力建构水果行业全产业链生态体系。其中，百果园通过实施标准果品质量管理体系及信息技术赋能，搭建了从产业链种植、采购、仓储、物流到零售各环节的生态死循环，实现了从供应链端到零售端在「质」和「量」上的高效协同，从而确保其能长期为消费者提供高质量的产品，市场口碑不断提升。



为了给顾客提供高度便利的消费体验，百果园建立了一个中国最大的贴近小区、在线线下一体化以及店仓一体化的零售网络，让消费者可以随时随地购买产品，满足顾客的多样化消费体验。同时，百果园依托数字化的管理方式，精准洞察消费者需求，围绕线上线下展开一体化、精细化运营，进一步增强了顾客粘性。



综合来看，中国水果行业将长期处于黄金发展阶段，百果园作为其中的头部企业，率先完成全产业链的生态死循环，构筑了较高的竞争壁垒。同时，其在线线下一体化的发展模式，有利于其抓住水果生鲜行业的发展机遇，打破线下销量以及用户群的发展瓶颈，持续扩大其安全边际，实现长期领跑。日前百果园已向港交所递交A1上市申请，拟赴港IPO，成为行业的一大热点，亦在资本市场上为生鲜行业带来一只优质目标。





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