印尼科技公司WIR集团将推出印尼元宇宙原型

雅加达,印度尼西亚, 2022年5月3日 - (亚太商讯) - 总部位于印度尼西亚的印尼元宇宙技术公司WIR集团(JK:WIRG)将利用印尼担任2022年二十国集团轮值主席国的契机,于2022年11月发布印尼元宇宙原型。WIR集团的愿景是创造“一个人人宜居的超现实世界”。集团致力于通过涵盖增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和人工智能(AI)的数字现实解决方案为个人、公司和社群提供丰富的生活体验。

印度尼西亚已成为迅速采用元宇宙的国家之一

WIR集团正在开发的元宇宙平台将在企业和消费者之间搭建桥梁,不但能成为引领人类感受各类数字体验的门户,也能成为提供新就业机会的平台。



公司已经就跨行业合作签署了众多谅解备忘录,吸纳合作伙伴的加入,包括来自金融领域的印尼人民银行和印尼国家银行。最近,WIR集团与多家实体签署了合作协议,包括雅加达时装周(JFW)、零售巨头Alfamart、快速消费品公司Kalbe Nutritionals、印尼独立音乐品牌Sun Eater、房地产开发商Vasanta和Triniti Land,等等。



WIR集团(WIRG)已于2022年4月4日在印度尼西亚证券交易所正式上市。通过首次公开募股,WIR集团发行了23.3亿股新股,占首次公开募股后已发行并缴足股本的20%。此外,由于集中配股中出现的过剩订单,集团还获得2.337亿额外股份。“我们收到的大量订单显示公众对WIR集团有着高度热情,表明市场对公司的基本面和前景充满信心。我们将持续不断地开发创新,为各行业的企业提供技术解决方案,帮助他们面对这个无边界数字时代的挑战,从而维护这种信任。”WIR集团总裁董事Michael Budi Wirjatmo表示。



自2009年以来,WIR集团已经完成了数千个项目,为20多个国家的客户提供服务,包括美国、德国、西班牙、尼日利亚、新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾和缅甸。WIR集团获得了多项国际荣誉和奖项,如2020年德国设计奖优秀通信设计应用奖、2015年及2016年硅谷增强世博会第七届Auggie奖AR最佳营销案例、伦敦证券交易所伦敦新经济40家创新企业,及福布斯2022年值得关注元宇宙科技公司。



WIR概述:



WIR集团是东南亚增强现实(AR)技术行业的先驱之一。公司结合虚拟现实(VR)和人工智能(AI)等沉浸式技术,为众多外国公司开发解决方案。在其最大的创新项目 "印尼元宇宙 "中,WIR集团提出利用印尼文化的局部智慧元素呈现云宇宙的全球体验。作为印度尼西亚元宇宙软件技术公司,WIR集团计划于2022年11月推出印尼元宇宙原型。



WIR集团的愿景是在Web 3.0时代创建一个人人宜居的元宇宙。



