传国美将与华为达成合作,实体零售数字化升级是合作重点

香港, 2022年4月27日 - (亚太商讯) - 4月27日,《财经天下》周刊独家获悉,两家领域完全不同的公司华为和国美正在商讨合作事宜,两家正在就数字化升级上的合作进行商谈。



据了解,本次国美与华为合作的重点是零售数字化升级。双方或将依托各自的优势资源,聚焦实体企业数字化智能化转型升级,进一步启动实体零售新场景新业态。具体到落地层面,国美和华为极有可能以国美在线平台真快乐APP和4000多家线下门店为支点, 打造以消费者体验为中心,以大数据为基础的数字化运营体系。



据悉,双方合作的原因是,近年来在零售行业深耕多年的国美,在不断深化探索平台化集成创新模式,希望借助数字化科技,构建线上与线下一体化、数字与实体融合的服务体系。而作为ICT企业,华为近几年对于零售业务的投入也在不断加深,积累了丰富的技术和经验,能帮助零售企业解决获客难、留客难、客户增长受限等问题,为零售企业带来新的业务增长点。



业内人士分析,零售企业在布局过程中,多数采用战略合作和资本纽带等方式对传统实体零售场景进行互联网化改造。如果国美和华为真能达成合作的话,双方将在发挥各自优势能力的基础上,共同探索出数字经济与实体经济的深度融合模式,消费者的客户体验也将由此升级。





