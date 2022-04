Wednesday, 27 April 2022, 18:17 HKT/SGT Share: 全国统一大市场怎么建?国美共享零售平台率先行路

香港, 2022年4月27日 - (亚太商讯) - 虽然世界经济正面临疫情和世界格局重组的双重考验,经济全球化仍在曲折中迈进,全球市场互联互通已是历史发展的大势所趋。对于市场规模巨大,可以为全球经济提供强大内生动力的我国而言,构建新发展格局,创造充分开放,互利共生的市场环境成为必然。近期,《加快建设全国统一大市场的意见》正式出台,提出我国将加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场,全面推动我国市场由大到强转变。



打造全国统一大市场,不仅可以充分发挥我国市场优势,提升国际话语权,更重要的是,企业的生存和发展需要统一大市场提供互惠互利的发展平台和良性竞争的生长环境。而与之相对的,统一大市场的建设也需要企业的响应与支持。在这一点上,国美率先行动,秉持商者无域、相融共生的经营理念,积极发挥实体优势与平台优势,构建了全零售生态的共享零售平台。



一个面对全链条合作伙伴开放的平台

自2021年起,国美就将多年精心打造的线上、线下、供应链、物流/服务、大数据/云这些零售业关键资源和能力,以统一的技术平台、开放式的合作模式和创新的运营体系,向零售行业全链条的市场伙伴开放接入,真正实现共享共建。



通过对供应商(S)-平台(P)-零售商(B)-推手(b)-销售者(C)的全链路开放式零售资源分发及营销整合,国美共享零售平台打通上游供应链,搭建全方位的信息化服务平台,可以一站式满足 B 端供应商、小b端推手以及 C 端消费者的需求。通过强运营管理及标准化建设,统一规则,聚合平台众多商家各自的优势与能力,优势互补;通过平台自动分账和竞价批发的能力,确保交易公平与效率最大化;通过线上线下全域零售资源聚合和全套数智化服务工具包共享,与产业链条各方合作伙伴围绕“商品共享、渠道共享、会员共享,数据共享、资金共享、技术共享”,共建真正贯通“人、货、场”的零售行业底层基础设施,推动零售全链条成本优化及线上线下全域交易场景的效率提升。



一个全方位满足商家经营需求的平台

共享是基础,共建是过程,共生是目的。国美共享零售平台通过共享全量全品类商品,开放销售渠道,对商家经营需求做出保障。目前,平台已经实现了KOL/KOC推手、生产商、渠道商三端入驻,入驻的KOL/KOC已达2000家/个以上,生产商4200多家,渠道商6000多家。而在SaaS技术服务的赋能下,国美共享零售架构起了囊括全网流量数据平台的链接能力,帮助B端商家扩宽私域流量池,以客流提升销售额,降低经营成本。



此外,平台还为B端商家提供多种营销玩法,超能优惠券、满折满减、限时折扣、好友拼团、社群分销等,完成获客→转化→裂变→复购→提效的高效转化,为商家提供与消费者链接的多个触点,降低商家经营成本,提升交易效率及顾客粘性,实现私域流量的快速增长,助力商家提升经营效率,降低经营成本,全方位满足商家的经营需求。



一个助力产业振兴发展的平台

产业兴则百业兴,产业的振兴发展不仅是社会经济向上的根基,更是实现共享共建不可或缺的关键环节,国美深谙此理。在浙江省宁海县,许多文教企业受到今年原材料价格上涨、人力成本增加的双重冲击,企业进出口业务和跨境电商业务受到了很大影响。为此国美共享零售平台与宁海商务局、宁海文教体育用品协会深入交流、达成合作,未来将共同打造文教用品实现从供应端到销售端的最短链路,共同推动文教文体供应链持续优化,并助力文教产业高质量发展。



宁波余姚素有 “塑料之乡”之称,也是浙江三大模具产业集聚地之一,已有 60余年模具产业发展历史。自疫情以来,余姚塑料产业也受到较大冲击,传统代工业务订单下降明显,不少具备生产能力的企业也从B端转向C端,自己打造品牌面向消费者。为此国美共享零售平台率领导团队奔赴余姚,并与余姚商务局进行了交流,最终确立了通过国美门店带动本地其企业启动直播业务,加强线上线下业务结合以及助力本地企业品牌推广等合作方向,致力为余姚产业带打造“端到端”的最短供应链路径。



近年来,在“家·生活”战略的指引下,国美持续为用户、商家、产业及全行业输入技术优势和平台优势,致力实现全场景、全链路、全业务、全模式、全共享的全零售生态圈,促进形成“以己之优、补彼之短”的市场经济良性发展态势。



而未来,在以共享零售平台为触手的践行下,国美也将更专注致力于全零售生态共享平台的构建,携手各合作伙伴一起,为加速建设全国统一大市场贡献力量。





