Tuesday, 26 April 2022, 13:40 HKT/SGT Share: 持续强化科技引领和创新驱动 阳光保险长期增长可期

香港, 2022年4月26日 - (亚太商讯) - 时隔近2年，资本市场终于又要迎来一家险企。近日，阳光保险集团股份有限公司（“阳光保险”）向港交所递交A1上市申请，拟赴港上市。



据了解，阳光保险是中国一家快速成长的民营保险服务集团。2019-2021年，总保费收入由87,907百万元（人民币，下同）增加至101,759百万元，归母净利润由5,086百万元增加至5,883百万元，资产总额由2019年底的332,558百万元增加2021年底至441,623百万元。稳步增长的经营业绩，离不开阳光保险对科技、创新的重视，以及多年来为持续构建保险产业链生态圈的努力付出。



多维度创新 为业务发展提供动能



企业的长期健康发展，离不开创新的驱动。阳光保险通过一系列有效的产品创新、模式创新及服务创新，构建面向未来的可持续竞争力，赋能业务发展。



在产品创新方面，阳光保险积极把握行业动态，坚持以高品质产品开拓市场的同时，深度挖掘客户保险保障需求，持续推进产品创新。阳光人寿于2021年2月推出的“阳光保尊享版”和“阳光护尊享版”两款产品，在上线后至2021年12月31日期间，累计取得新单保费收入近239百万元，占同期代理人渠道新单保费收入的比例达11.7%；新单保单件数约4.5万件，占同期代理人渠道新单保单件数的17.0%。



在模式创新方面，阳光保险从渠道策略、队伍建设、经营体系等维度深化模式创新，推动代理人产能持续提升，保费收入持续增长。2020年以来，阳光人寿陆续在5个中心城市、19个省会城区实施“突破项目”，实现差异化代理人布局。2021年，上述地区累计实现新单期缴保费收入285百万元，同比增长7.4%。月均活动人均产能（按年化标准保费计算）超过1.3万元，同比增长17.8%。



在服务创新方面，阳光保险围绕保险理赔环节，不断提升理赔服务创新能力。旗下“一键赔”工具可以实现远程视频查勘，图像识别技术应用于车险定损环节，实现小额案件快速定损，显著提升了客户体验。2021年，“一键赔”累计提供了约120万次的理赔服务。



科技赋能 持续构建保险产业链生态圈



科技，已成为深植于阳光保险的内在发展基因。其以数据为生产要素，在数字化客户洞察、数字化行销、数字化风控、数字化运营能力等方面进行重点部署，实现以客户为中心的经营模式突破，进一步提升了阳光保险在精准化营销、 销售培训、提升运营效率、增强风控水平等方面的业务能力，有效推动高质量可持续发展。



值得一提的是，随着市场、政策以及客户需求的变化，保险公司的服务模式正从单纯的理赔向全流程健康管理转变，构建保险产业链生态圈已成为保险企业转型突破的关键。阳光保险也不例外，其在立足保险主业的基础上，充分整合优势资源，构建了丰富的保险产业链生态圈，持续挖掘客户全生命週期需求，为客户提供优质产品与服务。



目前，阳光保险的产业链生态圈已经扩展到医疗、健康管理服务、养老和子女教育服务等多个领域，可以满足用户的多样化保障需求，更好地服务用户全生命週期，形成了较为牢固的服务利益链。未来，阳光保险在产业链生态圈的布局还可以反哺保险主业发展，产生强大协同效应。



长期来看，我国保险业正处于发展阶段，保费增长空间较大。阳光保险通过强化科技引领和创新驱动，综合竞争力不断增强，未来，在保险+保险生态圈的双轮驱动下，有望实现持续突破，长期增长可期。





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