来源 Legend Capital 君联资本联合创建企业朗信生物遗传性视网膜变性基因治疗产品在中国获批临床

香港, 2022年4月24日 - (亚太商讯) - 君联资本联合创建企业朗信生物(Innostellar Biotherapeutics Co.,Ltd)旗下上海朗昇生物科技有限公司宣布,公司产品LX101注射液用于治疗RPE65双等位基因突变相关的遗传性视网膜变性(IRD)患者的临床试验申请,已获得中国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)批准。



朗信生物(Innostellar Biotherapeutics Co.,Ltd)是一家致力于基因治疗产品研发制造的创新生物技术企业。公司成立于2020年,核心团队有来自全球知名大学及实验室的科学家和专业人士、及全球顶尖生物医药公司高级技术专家和管理人员。从创建之初,公司与中国知名医院的临床医学科学家密切合作,关注遗传性疾病和慢性病治疗中的迫切需求,积累了多个管线产品研发及工业化技术开发基础。



此次获批的RPE65基因突变引起的遗传性视网膜变性(Inherited retinal degenerations,IRD),是一种典型的致盲性罕见病,以往无有效治疗方法。基因治疗作为一种突破性技术,为从根本上补充或修复缺陷基因、恢复健康基因的正常生物学功能提供了可能。根据国外相关产品的已有观察数据,基因治疗可以帮助该类IRD患者视力功能改善并长期维持。



朗信生物CEO汪枫桦博士表示:“这是公司成立以来的重要里程碑,自2021年,我们与国家眼部疾病临床研究中心合作开展中国首项针对IRD的基因治疗IIT临床研究以来,LX101便逐步释放其治疗潜力。我们期待着LX101能为更多患者带来治疗上的突破和最大功效,更期待基因治疗在其他眼科疾病、遗传性疾病和慢性病治疗中为恢复患者健康生活提供有效解决方案。”



君联资本在2020年与公司创始团队联合创建了朗信生物,是公司最早的投资人,君联与朗信团队一起搭建了公司结构、设计组织架构、制定战略和管线规划,并在后续成功完成两轮融资,一路支持公司发展。君联资本一直坚定地在创新药领域系统性投资布局,秉承“全球视野,中国视角”的投资理念,寻找真正具有国际竞争力的技术和团队,解决未被满足的临床需求。已投资的凯因科技(688687.SH)、信达生物(01801.HK)、和铂医药(02142.HK)、瑞科生物(02179.HK)已在A股及港股上市,此外还有苏州瑞博、派格生物、嘉因生物、凌科药业、Glubio等细分领域龙头企业。







