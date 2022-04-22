Friday, 22 April 2022, 16:12 HKT/SGT Share: 【彭博直通车】阳光保险拟赴港上市：各项业务均衡发展 价值创造能力持续提升

香港, 2022年4月22日 - (亚太商讯) - 近年来，受到中国经济增长和城市化、社会财富积累、人口老龄化及有利的政府政策等因素的推动，中国保险市场快速发展。根据Sigma报告，按2020年的保费规模计，中国保险市场是亚洲最大及全球第二大保险市场。



近日，中国知名的大型保险服务集团——阳光保险集团（“阳光保险”或“公司”）成功向港交所递交上市资料，拟赴港上市，华泰国际、中金公司、瑞银及建银国际为联席保荐人。



持续聚集主业 各项业务均衡发展



据了解，阳光保险旗下拥有阳光财险、阳光人寿、阳光信保、阳光资管、阳光融和医院等多家专业子公司，向个人和团体客户提供多样化的保险产品及服务。截至2021年12月31日，阳光人寿和阳光财险拥有共2,895家分支机构，覆盖了中国全部省（直辖市、自治区）、94.6%的地级市及63.4%的区县，连续11年蝉联中国企业500强，连续10年被世界实验室评选为“中国500最具价值品牌”。



作为阳光保险的核心业务之一，阳光人寿主要通过经营寿险和健康险业务，为客户提供人寿保险、健康保险和意外保险等约130种产品。于2019年、2020年及2021年，阳光人寿期缴保费收入分别为人民币（下同）28,657百万元、35,382百万元及40,754百万元，佔阳光人寿总保费收入的比例分别为59.6%、64.2%及67.0%。根据中国银保监会及保险行业协会公布的数据，以原保险保费收入计，于2020年，阳光人寿的市场份额为1.7%，在中国91家人身险公司中排名第12位。



与此同时，阳光保险通过阳光财险经营财产险业务，为客户提供涵盖机动车辆险、意外伤害和短期健康险、保证险、责任险、农业险和企业财产险等超过4,000种财产险产品。根据中国银保监会及保险行业协会公布的数据，以原保险保费收入计，于2020年，阳光财险的市场份额为2.7%，在中国87家财产险公司中排名第7位。



此外，阳光保险还通过阳光资管对保险资金进行运用管理。截至2021年末，阳光保险的投资总额为388,678百万元；2019至2021年，总投资收益率分别为5.8%、6.5%及5.4%，综合竞争力持续提升。



客户群庞大 价值创造能力持续提升



阳光保险人身险及财产险业务的均衡发展，让其累计了庞大的客户群体，并取得了良好的经营成效。截至2021年末，阳光保险拥有约2,540万名个人客户和约43万家团体客户，总保费收入由2019年的87,907百万元增加至2021年的101,759百万元。



同时，多样化的业务布局及优异的运营管理能力，推动阳光保险价值创造能力持续提升。于2019年、2020年及2021年，阳光保险归属于母公司股东的净利润分别为5,086百万元、5,619百万元及5,883百万元，年均复合增长率为7.6%；资产总额由截至2019年末的332,558百万元增加至截至2021年末的441,623百万元。2019年、2020年及2021年，阳光保险的平均淨资产收益率分别为11.0%、10.6%及10.3%。



长期来看，中国保险市场一直是全球发展最快的保险市场之一。根据中国银保监会公布的数据，2015年至2020年中国保险行业原保险保费收入实现约13.3%的年均複合增长率，其中人身保险业务实现15.4%的年均複合增长率，而财产保险业务实现8.3%的年均複合增长率，未来行业前景十分广阔。



阳光保险作为该行业中的领军企业，有望凭借良好的增长态势、全面均衡的保险业务、优秀的品牌形象、良好的资产管理能力及科技实力，把握行业高速发展的机遇，不断强化行业领先地位，成为金融行业的一支新锐力量，值得期待。





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