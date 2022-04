Friday, 22 April 2022, 09:54 HKT/SGT Share: 中国碳中和(01372.HK)发起「零碳行动.助力中国」活动 为早日实现碳中和目标贡献力量

香港, 2022年4月22日 - (亚太商讯) - 全球暖化及气候危机问题加剧,各方近年正寻求共识,讨论如何达致净零排放,各国政府都已积极推行政策减排,希望有效阻止情况恶化。



国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话,提出了应对气候变化新的国家自主贡献目标和长期愿景。习近平主席指出,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。因此,目前越来越多的企业正积极采取措施,助力实现碳达峰、碳中和目标,让绿色成为企业高质量发展的底色。



而为应对气候变化的《巴黎协议》于2016年生效,香港政府早年已提出将在2030年将碳强度由2005年的水平降低65%至70%,更在去年发布了《香港气候行动蓝图2050》,订下四大减碳策略,涵盖「净零发电」、「节能绿建」、「绿色运输」及「全民减废」,进一步力争在2035年前将碳排放量从2005年的水平减半。



为帮助企业实现节能减排,早日实现碳达峰、碳中和的目标,贯彻和响应党中央、国务院关于「碳达峰目标与碳中和愿景」的重大战略决策,中国碳中和发展集团有限公司(以下简称「中国碳中和」,01372.HK)协同中国林业生态发展促进会、香港中华生态发展促进会联合发起「零碳行动.助力中国」系列活动。「零碳行动」是助力国家实现碳中和的有效手段,「零碳行动.助力中国」系列活动聚焦公民、 企业、学校等社群,通过向社会大众普及绿色低碳理念,凝聚共识、集众智、聚群力,掀起国 内「零碳行动」热潮,为中国早日实现碳中和目标贡献力量。



中国林业生态发展促进会是经中国国务院批准、国家林业和草原局主管的国家一级社团。其业务范围包括生态建设、国土绿化、防沙治沙、湿地和野生动物保护、生态旅游、森林碳汇、森林食品、生态基金等。中国林业生态发展促进会为中国碳中和项目的重要社团组织。



中国碳中和是一家专注于碳中和领域发展的创新型企业,提供碳资产管理、碳资产开发及碳排放权和碳汇交易、二氧化碳捕集、温室气体排放清单编制等全方位的产业链服务,通过多渠道、多形式推动绿色低碳循环发展的产业体系构建。中国碳中和把碳资产(碳信用和排放权)的使用和投资作为应对全球气候变化趋势的重要抓手,把握此历史机遇,积极拓展相关「碳中和」业务,也助力更多企业推进碳中和,以达至环境、社会和企业管治(ESG)更高的标准及向绿色融资发展。





