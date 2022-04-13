Wednesday, 13 April 2022, 14:12 HKT/SGT Share: 知乎赴港双重上市值得关注

香港, 2022年4月13日 - (亚太商讯) - 4月11日，中国最大在线问答社区知乎正式向港交所递交了主板上市申请，计划发售2600万股A类普通股，完成在香港和美国的双重主要上市。值得关注的是，知乎此次不发行新股，没有融资目的。业内人士表示，这不仅是对既往投资者利益的保护，也是新投资者重新评估知乎内在价值的投资良机。



据公开资料，知乎此次发售的股票100%来自早期投资者，拟定公开发售最高价不超过为51.8港元。业内人士解释，最高价只是香港招股文件中的一个参考价格，而对于已在美股上市的赴港上市企业而言，最终的发行价格会参考定价前美股的交易价格，并打一定折扣来确定。目前，知乎赴港上市尚未定价，并不存在知乎“高位套现”。恰恰相反的是，知乎目前股价对比在美上市时已经处于绝对低位，对投资者来说颇具吸引力。



此次知乎不发行新股，没有融资目的，只为追求美港两地双重主要上市地位。业内人士分析，背后的原因并不复杂，目前中概股在美股频频受到SEC政策限制，叠加国际经济、政治、地缘等因素，大数多公司均处于历史低位，股价表现已脱离了公司业务的基本面。在此情况下，现金流良好、业务稳健的公司，深获投资者青睐，以捕获未来公司在价值修复过程中的收益。



据招股书材料，知乎的流动资产情况良好，现金及现金等价物持续上涨。目前，知乎的现金及现金等价物总计超过72.12亿人民币，而公司总市值约89.99亿人民币。同时，根据国际投行的分析师研究报告，知乎主营业务稳定且具有高成长性，2022年和2023年知乎的远期市销率（Forward P/S）预计分别为1.92倍和1.27倍，极具投资吸引力。据悉，知乎在开簿首日账簿即获得多倍覆盖，并有来自于高质量投资者的参与，包括国际长线基金和现有投资者的支持，市场纷纷看好知乎未来的盈利能力和成长空间。





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