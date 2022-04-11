X DIAMOND 品牌进军欧洲市场，法国、瑞士等多地品牌门店即将启动

SHENZHEN, CHINA / SINGAPORE, 2022年4月11日 - (亚太商讯) - 近日，X DIAMOND受邀参加了2022年德国慕尼黑珠宝钟表展览会。品牌借此契机，将加速推进品牌入驻欧洲的战略进程。

德国慕尼黑珠宝钟表展览会作为珠宝、首饰业内信息发布、技术交流最重要的平台，是全球钟表、珠宝行业最具影响力、最重要的展览会之一，可以与瑞士巴塞尔珠宝钟表展相媲美。





Photo: Messe München

X DIAMOND起源于新加坡，是融合了东西方文化美学的时尚珠宝品牌，品牌坚持环保可持续性的产品理念，使用无需开采，低碳排放生产的培育钻石。X DIAMOND作为本次展会主展馆中唯一受邀的培育钻石品牌，备受参展观众、展商所关注。





展会现场图

据X DIAMOND获悉，欧洲作为全球珠宝历史悠久的地区，由于近几年，受到极端气候、疫情等环境影响，欧洲消费者对"可持续消费"理念更加认同，对于培育钻石的认知度和接受度也不断提高。X DIAMOND相信欧洲培育钻石市场，即将进入飞速发展时期。为此，品牌门店将在法国、意大利、瑞士等地区相继启动。

X DIAMOND品牌除了在环保可持续性和社会责任等方面的建设，还将采用更加新颖、创新的产品设计来构建品牌与欧洲消费者之间的桥梁。





展会现场图

X DIAMOND 海报



Website: www.xdiamond.com.sg

Email: info@xdiamond.com.sg

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