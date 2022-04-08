兴业银行境外债券承销业务一季度领跑市场

|
|
|
|Friday, 8 April 2022, 12:07 HKT/SGT
|
香港, 2022年4月8日 - (亚太商讯) - 近日，根据彭博数据显示，2022年一季度兴业银行(1) 中国离岸债券承销量全市场排名位列第一(2) ，落地项目57笔，承销金额15.35亿美元，在年初市场环境动荡的大背景下，领跑境外债承销业务市场。
该行发挥优良的联动机制，通过集团首家境外机构兴业银行香港分行，协助中资企业运用境外债券发行拓宽融资渠道、树立国际形象、搭建海外平台及实现多元化资产配置。据悉，2021年全年，兴业银行香港分行共承销近200笔境外债券项目、累计发行规模超过600亿美元等值，其中22笔为参与承销的境外绿色债券及可持续债券项目，作为中资承销商积极响应国家政策号召，引导国际资本流向绿色行业，进一步践行 “绿色银行”承诺，在保持境外债券承销规模市场领先地位的同时，为推动境外绿色债券发行市场作出积极贡献。香港分行有关负责人表示，2022年将继续抢抓市场机遇，积极为中资企业境外债券发行提供强大的专业支持，为中资企业“出海”保驾护航。
(1) 兴业银行是一家于中国内地注册成立的股份有限公司
(2) 数据来源：彭博中国离岸债券排行截至2022年3月31日
话题 Press release summary
部门 金融, Banking & Insurance
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Feb 25, 2022 21:28 HKT/SGT
|
"兴" 暖香江 同 "兴" 抗疫 兴业银行香港分行向葵青、荃湾社区捐赠抗疫物资
|Nov 16, 2021 19:49 HKT/SGT
|
兴业银行成功发行首期境外绿色存款证
|Oct 22, 2021 19:46 HKT/SGT
|
首批！兴业银行获得跨境理财通试点资格
|Sept 24, 2021 16:27 HKT/SGT
|
“南向通”开通首日 兴业银行达成首批交易
|Aug 31, 2021 16:00 HKT/SGT
|
兴业银行落地首笔跨境SOFR贷款并配套利率掉期服务
|Aug 27, 2021 15:29 HKT/SGT
|
兴业银行发布2021年半年报：总资产破8万亿 净利润同比增长23%
|Aug 6, 2021 10:21 HKT/SGT
|
兴业银行荣获2021年 "亚洲地区最佳数字化财富规划私人银行奖"
|June 17, 2021 17:39 HKT/SGT
|
植绿不辍 久久为功 兴业银行再获《亚洲货币》两项大奖
|June 4, 2021 11:22 HKT/SGT
|
兴业银行发行境外“碳中和”主题绿色债券
|May 18, 2021 15:22 HKT/SGT
|
福布斯2021全球上市公司2000强发布 兴业银行跻身50强
|May 13, 2021 12:51 HKT/SGT
|
兴业银行荣获2020年度十佳社会责任机构奖
|Apr 29, 2021 17:42 HKT/SGT
|
兴业银行首季 "开门红" 营收净利润双双两位数增长
|Apr 26, 2021 10:49 HKT/SGT
|
首家采纳联合国“立即实施气候中性”倡议 兴业银行开启碳中和特色探索之路
|Apr 16, 2021 18:39 HKT/SGT
|
兴业银行发布2020年年度可持续发展报告
|Apr 1, 2021 18:28 HKT/SGT
|
兴业银行2020年报：战略转型纵深推进 质量效益同步提升
|Mar 17, 2021 08:36 HKT/SGT
|
砥砺前行 共同兴业 ----兴业银行香港分行成立七周年
|Feb 9, 2021 15:55 HKT/SGT
|
兴业银行落地市场首批“碳中和债”
|Jan 14, 2021 18:47 HKT/SGT
|
兴业银行发布2020年业绩快报：营收破2000亿 净利润正增长
|Dec 2, 2020 18:06 HKT/SGT
|
兴业银行行长陶以平荣膺 "全国优秀企业家" 称号
|Nov 20, 2020 18:12 HKT/SGT
|
兴业银行首家签署联合国《可持续蓝色经济金融倡议》