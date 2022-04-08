Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Friday, April 8, 2022
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Friday, 8 April 2022, 12:07 HKT/SGT
Share:
兴业银行境外债券承销业务一季度领跑市场

香港, 2022年4月8日 - (亚太商讯)  - 近日，根据彭博数据显示，2022年一季度兴业银行(1) 中国离岸债券承销量全市场排名位列第一(2) ，落地项目57笔，承销金额15.35亿美元，在年初市场环境动荡的大背景下，领跑境外债承销业务市场。

该行发挥优良的联动机制，通过集团首家境外机构兴业银行香港分行，协助中资企业运用境外债券发行拓宽融资渠道、树立国际形象、搭建海外平台及实现多元化资产配置。据悉，2021年全年，兴业银行香港分行共承销近200笔境外债券项目、累计发行规模超过600亿美元等值，其中22笔为参与承销的境外绿色债券及可持续债券项目，作为中资承销商积极响应国家政策号召，引导国际资本流向绿色行业，进一步践行 “绿色银行”承诺，在保持境外债券承销规模市场领先地位的同时，为推动境外绿色债券发行市场作出积极贡献。香港分行有关负责人表示，2022年将继续抢抓市场机遇，积极为中资企业境外债券发行提供强大的专业支持，为中资企业“出海”保驾护航。

(1) 兴业银行是一家于中国内地注册成立的股份有限公司
(2) 数据来源：彭博中国离岸债券排行截至2022年3月31日


话题 Press release summary

部门 金融, Banking & Insurance
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Feb 25, 2022 21:28 HKT/SGT
"兴" 暖香江 同 "兴" 抗疫 兴业银行香港分行向葵青、荃湾社区捐赠抗疫物资
Nov 16, 2021 19:49 HKT/SGT
兴业银行成功发行首期境外绿色存款证
Oct 22, 2021 19:46 HKT/SGT
首批！兴业银行获得跨境理财通试点资格
Sept 24, 2021 16:27 HKT/SGT
“南向通”开通首日 兴业银行达成首批交易
Aug 31, 2021 16:00 HKT/SGT
兴业银行落地首笔跨境SOFR贷款并配套利率掉期服务
Aug 27, 2021 15:29 HKT/SGT
兴业银行发布2021年半年报：总资产破8万亿 净利润同比增长23%
Aug 6, 2021 10:21 HKT/SGT
兴业银行荣获2021年 "亚洲地区最佳数字化财富规划私人银行奖"
June 17, 2021 17:39 HKT/SGT
植绿不辍 久久为功 兴业银行再获《亚洲货币》两项大奖
June 4, 2021 11:22 HKT/SGT
兴业银行发行境外“碳中和”主题绿色债券
May 18, 2021 15:22 HKT/SGT
福布斯2021全球上市公司2000强发布 兴业银行跻身50强
May 13, 2021 12:51 HKT/SGT
兴业银行荣获2020年度十佳社会责任机构奖
Apr 29, 2021 17:42 HKT/SGT
兴业银行首季 "开门红" 营收净利润双双两位数增长
Apr 26, 2021 10:49 HKT/SGT
首家采纳联合国“立即实施气候中性”倡议 兴业银行开启碳中和特色探索之路
Apr 16, 2021 18:39 HKT/SGT
兴业银行发布2020年年度可持续发展报告
Apr 1, 2021 18:28 HKT/SGT
兴业银行2020年报：战略转型纵深推进 质量效益同步提升
Mar 17, 2021 08:36 HKT/SGT
砥砺前行 共同兴业 ----兴业银行香港分行成立七周年
Feb 9, 2021 15:55 HKT/SGT
兴业银行落地市场首批“碳中和债”
Jan 14, 2021 18:47 HKT/SGT
兴业银行发布2020年业绩快报：营收破2000亿 净利润正增长
Dec 2, 2020 18:06 HKT/SGT
兴业银行行长陶以平荣膺 "全国优秀企业家" 称号
Nov 20, 2020 18:12 HKT/SGT
兴业银行首家签署联合国《可持续蓝色经济金融倡议》
Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       