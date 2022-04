Wednesday, 6 April 2022, 15:13 HKT/SGT Share: 东莞农商银行:服务实体成绩显著 资产规模近人民币6000亿

香港, 2022年4月6日 - (亚太商讯) - 东莞农商银行(股份代号:9889.HK),东莞市首家上市的地方法人金融机构,发布其上市后的首份年度「成绩单」,整体成绩亮眼。



集团资产接近六千亿元,效益质量规模协调发展

数据显示,截至2021年末,东莞农商银行集团资产总额达人民币5933.61亿元,各项存款余额达人民币4139.61亿元,各项贷款余额达人民币2981.15亿元,经营指标持续创出历史新高;2021年营业收入为人民币129.96亿元,同比增长7.88%。



效益方面,集团净利润为人民币57.03亿元,归属于该行股东的净利润为人民币55.90亿元,分别同比增长12.81%和15.09%;资产利润率为1.00%,资本利润率为12.87%,盈利能力显著,运营效率持续提升。



质量方面,该集团2021年末不良贷款率为0.84%,资本充足率为16.29%,拨备覆盖率375.34%,资产质量保持在优良水平。



业务品牌特色突出,服务实体显著提升

作为「三农」金融主力军和地方金融主力军,东莞农商银行始终坚守支农支小支实的市场定位。根据披露显示,东莞农商银行在东莞银行业率先成立乡村振兴金融服务中心,围绕「产业兴村、美丽乡村、普惠村民」三大工作主线,全力推进乡村振兴金融服务工作。该行创新推出乡村振兴金融服务「133」工程,推行「三大人员」派驻制度,并结合当地民俗特色,创新推出了以「一村一卡」为特色的系列「乡村振兴信用卡」,配合「整村授信」活动,实现让创新的产品和服务直达村企村民,成为了2021年东莞银行业服务乡村振兴的一道亮丽风景线。



在践行普惠金融方面,该行围绕「现代三农」客群、先进制造业「三链」客群和中小微企业「三创」客群等「三个三」客群,推出定制化服务。截至2021年末,该行「现代三农」客户贷款余额达人民币563.12亿元,支持制造业及相关产业的贷款余额达人民币393.79亿元,支持中小微企业「三创」贷款余额达人民币24.98亿元。同时,东莞农商银行持续提升对小微企业信贷支持力度。截至2021年末,集团小微企业贷款余额(银保监会全口径)达人民币1,320.33亿元。



在围绕便民利民方面,东莞农商银行大力深化零售服务转型。2021年,该行零售客群资产管理规模(AUM)达人民币2429.93亿元,以科技赋能推动零售业务和财富业务创新发展。



数字化转型多点推进,科技赋能亮点纷呈

东莞农商银行积极顺应数字经济发展浪潮,全力推进数字化转型,将数字化嵌入到客户服务的全生命周期之中,为客户创造更大的价值。2021年,东莞农商银行专门设立数字化转型办公室,不断深化金融科技人才队伍建设,并持续加大金融科技资源投入,年内集团科技投入共约人民币5.14亿元,赋能业务创新发展。



东莞农商银行还持续构建开放性业务生态,通过纵深推进场景化建设,努力打造完备的在线金融服务生态圈,多维度满足核心客户「金融+非金融」服务需求。截至2021年末,该行个人手机银行累计用户数超336万户,平均月度活跃用户(MAU)达70万户。同时,为推进网点智能化转型和运营模式升级,进一步优化客户体验,东莞农商银行创新推出「云银行」,在200余个营业机构投放近320台智能设备,助推银行网点向场景化、数字化转变,切实提升客户获得服务的便捷性。





