AEON信贷2021财政年度溢利上升13.6%至342,600,000港元

香港, 2022年4月6日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务(亚洲)有限公司(「AEON信贷」或「集团」;股份代号:00900)今天公布截至2022年2月28日止年度(「2021财政年度」)之全年业绩。



集团于2021财政年度的收入为1,049,600,000港元(2020财政年度:1,089,900,000港元),溢利按年增长13.6%至342,600,000港元。每股盈利增加至81.81港仙(2020财政年度:72.02港仙)。董事会建议派付末期股息每股22.0港仙,全年股息为每股44.0港仙,派付股息比率为53.8%。



溢利增长主要由于集团透过改进信用评估技术建立高质量的信贷组合以及加强债务管理能力所致,令减值亏损及减值准备大幅减少55.4%至94,100,000港元。随着信用卡销售增加和在永旺百货推出非AEON卡收单交易,集团于年内的征收费用及佣金整体增加26,400,000港元至103,400,000港元,同样带来溢利增长。



为克服业务上的不利因素,集团于年内推出不同的促销计划,以捕捉客户不断变化的信用卡消费需要及个人贷款需求。与2020财政年度相比,本年度销售额整体增长21.1%,截至2022年2月28日的客户贷款及应收款项总额余额较2021年2月28日增加5.2%。



展望未来,集团将继续致力优化其信贷政策,如在可持续的基础上向客户提供信贷服务,从而实现溢利最大化。此外,集团将推出针对年轻一代的新信用卡产品,以扩大集团的客户群。集团亦会将营销和推广活动聚焦于自身的解决方案,以应对疫情后环境下不断变化的消费者之需求,并扩大品牌的吸引力。



随着第二轮消费券计划即将于本港推出,集团将更加依重多样化的营销渠道和方案,以保持竞争力及把握经济活动复苏所带来的商机。集团亦将继续寻找机会开设更多新分行,加强本地消费促进活动并聘请代言人推广产品。



利率预期于2022/23年上升或导致息差下降,因此,集团将透过引进更多的信用卡收单商户,积极开拓征收费用及佣金等新收入来源,并探索其他业务机会。



在技术开发方面,信用卡和贷款系统更换项目预计将在2022/23年下半年完成。更换后,集团可透过加强数码营销推广新的产品裨益,为客户提供优越用户体验或新的支付解决方案。此外,新的数据分析工具将有助集团提高营销、信贷评估和信贷管理活动的成效。



中国内地业务方面,集团将继续专注于大湾区的扩张,推出更多贷款产品。另外,新收购的永旺资讯服务(深圳)有限公司将为集团的运营提供无缝支援,同时助力集团建立独有优势以把握新的外在商机。



AEON信贷财务董事总经理深山友晴先生表示:「尽管疫情持续,集团的业务仍能重回稳定增长轨道,但我们预计来年的营商环境仍充满挑战和不确定性。为在逆境下取得增长,我们将继续完善商业模式以满足不断变化的消费者行为及在新常态下的新客户需求。凭藉应对市场变化的能力及与合作伙伴的牢固业务关系,加上稳健的流动资金状况和资产负债表,我们已做好准备,迎接未来的挑战及向前迈进,抓紧涌现的商机。」



关于AEON信贷财务(亚洲)有限公司(股份代号:00900)

AEON信贷财务(亚洲)有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司(东京证券交易所编号:8570)及AEON集团旗下公司,成立于1987年,并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务,包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、信用卡付款处理服务、保险代理及顾问业务,以及于中国内地从事小额融资业务。



详情请浏览公司网址:www.aeon.com.hk。



新闻垂询

纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 / 张嘉璐 / 朱卓轩

电话:(852) 2864 4834 / 2114 2200 / 2114 4955

电邮:sprg_acsa@sprg.com.hk







