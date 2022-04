Monday, 4 April 2022, 08:54 HKT/SGT Share: 第三方实时配送收入第一 顺丰同城持续深化全场景及运力池提高盈利能力

香港, 2022年4月4日 - (亚太商讯) - 顺丰同城(09699)是中国规模最大的第三方实时配送服务平台,从开展业务至今短短六年多的时间,已交出表现理想的上市后首份全年业绩,第三方实时配送收入第一,去年收入81.7亿元(人民币,下同),按年大幅增加68.8%。公司毛利实现转正,录得毛利9,480万元及毛利率1.2%,较2020年的改善幅度有5.1%,连续三年实现毛利╱损率改善;利润率按年的改善幅度也是达到了4.3%。净亏损率从2020年15.6%实现大幅收窄至截至年内的11%。管理层于日前业绩会上表示,强调公司保持高于行业平均1.5倍的增长,撇除去年一次性上市相关开支,预计明年的业务亏损情况将会改善。



两大业务快速发展 深化全场景及运力池提高盈利能力



利润率改善离不开顺丰同城两大收入业务同城配送及最后一公里得到快速健康发展,分别录得年收入增加58.1%至50.9亿元及增加89.3%至30.7亿元。其中,增长场景非餐配送收入增长显著,按年大幅增加105%至18.7亿元、例如医药行业、服装配饰及3C数码商家配送的收入按年增长超过165%;商超便利、生鲜零售、鲜花绿植、蛋糕甜品等商家配送的收入按年增加逾95%。



为针对不同需求,顺丰同城采用全场景业务模式,涵盖广泛的配送服务,从餐食配送等成熟场景到同城零售、近场电商和近场服务等增长场景下,均能针对不同需求提供差异化的服务。去年持续深化配送服务及领先品牌的合作,累计与超过2,300家商家品牌建立友好业务关系,长期信赖的合作伙伴包括家乐福及天虹等零售商、小米及OPPO等3C电商商家、高济医疗及漱玉平民等医药行业服务商、绫致等服装零售商,Top 100主要客户的续签率达86%。通过覆盖各种场景,顺丰同城提供专业可靠及24小时全天候实时服务,活跃商家数量按年增加54.5%至258,000家以上,活跃消费者人数从2020年约510万人增加至2021年约1,060万人,消费者规模较按年实现翻倍。



此外,顺丰同城持续深化服务网络,提高市场渗透率。2021年,顺丰同城的服务网从一线及二线城市扩大至客户需求及骑手资源均具有巨大增长潜力的下沉市县,下沉市场收入按年增长89%至16.7亿元,最后一公里服务覆盖的市县数量更扩大至超过1,900个。除了最后一公里服务,顺丰同城在中长距离的服务覆盖明显强化。年内实时配送网络服务扩大至近场(三公里内)、中场(七公里)、远场(七公里到全城),及多个城市提供24小时全天候服务,夜间配送服务网络覆盖的城市数量达693个。活跃骑手数量按年增加32%至超过606,000人,运力池及配送服务网络进一步扩大。



在科技赋能下,骑手履约能力续渐提高。透过AI配对,每个服务场景的高峰时段和订单密度变化进行实时分析和精确重组,骑手可全天为多服务场景交付订单,应对实时的订单量波动,骑手效率的整体提高,时效达标率95%。对于时效要求较高的餐饮外卖场景,平均配送时间仅26分钟。



同时,顺丰同城凭借大规模的运力池,补充及提升顺丰集团的最后一公里配送能力,尤其是在旺季或缺乏本地运力的地区。双方在各业务板块带来协同效应,深度整合「同城生态+」战略布局,包括物流行业价值链的上游服务提供商,为客户定制一站式综合供应链物流解决方案,有效扩大客户覆盖面并增加客户忠诚度。



总体来说,凭借全场景、全国化的配送网络等独特优势,顺丰同城已经在第三方实时配送领域搭建了坚实的壁垒,相信未来顺丰同城将实现更大的规模经济及网络效应,实现盈利。





