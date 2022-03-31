Thursday, 31 March 2022, 20:52 HKT/SGT Share: 前瞻性布局全零售生态共享平台 国美零售2021年全年业绩质量稳健增长

香港, 2022年3月31日 - (亚太商讯) - 国美零售控股有限公司(香港联合交易所代号：493.HK)，今天公布经审计之2021年全年业绩。



紧跟国策推进业务战略转型 全面落位“家‧生活”战略第二阶段‧

2021年初，国美正式启动了“家‧生活”战略第二阶段的规划布局，强化娱乐化和社交化，六大平台互助互补，打造零售生态闭环； 2021年10月，“全场景、全链路、全服务、全模式”的全零售生态共享平台基础设施搭建完毕，全速开启新发展阶段。国美通过搭建六大平台等基础设施，开启了由单一的电器连锁经营，向覆盖家生活赛道全品类经营的战略路径和布局，构建了线上线下融合的数字化实体经济平台，成为国家推动向数字经济转型升级的企业典范。为深耕家生活赛道建立起三大核心能力与竞争壁垒：一是初步建成了覆盖全国的网格化和数字化的经济实体，并在不断扩大和丰富；二是创造了场景化与家庭组合式消费的集成模式，并通过娱乐化营销和共享共建等新模式将传统消费者转变为消费商，构建了全零售生态闭环；三是服务范围已全面延伸到进家场景，形成既有线上、线下，又有供应链能力、集成能力和服务能力的综合服务平台。



在国家构建双循环新发展格局的背景下，经济进入高质量发展阶段的转型期，政策一方面需要振兴供给侧，强调科技创新、推进产业升级；另一方面也需要促进消费升级以匹配产业升级。消费复苏将成为未来支撑经济长期增长的主要驱动力，也是国家实现长期稳增长的基础。国美紧跟国家战略和政策方向，积极推进并实现了战略的成功转型，公司业务实现了跨越式发展。报告期内录得销售收入约为人民币464.8亿元，同比增长5.4%；综合毛利率约为14.4%，同比增长2.2%；经营现金流回正。报告期内，母公司拥有者应占净亏损约为人民币44.0亿元，同比收窄37.1%。



报告期内，国美的交易总额(GMV)约1,468.7亿元，同比增长30.4%。通过娱乐化和社交化的「真快乐」形成交易总平台，年访问量达到4.4亿，同比增长196%；年活跃买家1,683.7万人，同比增长433%。 全品类SKU数量达200万，其中电器类SKU超10万；入住商家6,081家，同比增长728%。服务会员2.5亿人，同比增长19%，无论是消费者数量还是合作伙伴生态都呈现出良好的发展态势。



2021年，国美继续坚守“国美、家美、生活美”的初心使命，以服务新时代中国家庭美好生活需求为宗旨，聚焦零售业和家服务业，全力打造“线上、线下、供应链、物流、大数据/云和共享共建”六位一体的“全零售生态共享平台”，全面落实了“家‧生活”战略第二阶段，为国美的全面提质升级、高质量发展奠定了基础、打开了局面。依托自身深厚的零售基因，综合考虑零售的经济功能和社会功能，以推动零售业降成本、提效率、增价值为宗旨，国美目前正在快速发展成为“集成集约”、“互联互通”和“共享共建”的全零售生态共享平台。目前全零售的内核模式和关键模块已构建完成，协同效应越来越强，更多成果和效果正加速显现。



服务从店延伸 线上线下互相牵动

国美构建了线上和线下相融共生的“全场景”新零售生态，线上线下各有侧重并互联互通。国美在全零售模式下，在全面启动城市实体商业的基础上，实现真正的O2O融合发展。开创了数字经济和实体经济融合发展的零售业先进解决方案并且成为线下平台标准的制定者。



通过精准定位和一年的推进，国美现有门店从电器卖场逐步升级为展示体验新型门店。线下平台“国美家” 已转变为涵盖展示体验+家延伸+家娱乐+家生活服务等核心功能的平台，突出人货场的核心价值，通过专业化的门店，侧重发挥精品展示体验和本地生活服务优势，并以网格化布局覆盖全国，不断优化“真选商品、严选商家”的标准，累积优质用户。此外，国美新模式店(含国美家)已签约项目35家，拟签约70家，管理面积约100万平方米；新模式签约店达到 95%，国美家样板店也将在2022年实现落地和运营。



线上平台真快乐APP则侧重发挥全量商品展示和全程服务回应优势，通过迅速增长访客量及与品牌合作直播，带动线上线下销售额，为零售行业再谱新篇。于报告期内，“真快乐”APP平均月活(MAU)约4,244万，转化率3.8%，同比提升1.7个百分点。随着国美管理的六大平台不断深化融合、互联共建，真快乐平台预期于2022年将实现显著的发展。严选好店将新增超5,000家，真选商品将新增超10万种。同时转化率已达40%的线上视频导购模式，以及 2022年国美全网GMV的大幅增长，将助力于国美新零售时代的全面扩张。



紧扣 “家生活 ”战略和家庭消费特性 打造全品类的 “家庭消费”超级供应链

国美作为拥有深厚零售基因的企业，在供应链方面深耕多年。我们的供应链从电器升级到了全品类，紧扣“家‧生活”战略和家庭消费特性，旨在打造“家庭消费”超级供应链。通过链路优化，提升商品竞争力，强化供价管理。截至2月，国美零售平台的SKU数已近200万，入驻的KOL/KOC已达2,000个以上，生产商4,200家，渠道商6,000家。供应链涵盖家电、食品酒水、服饰鞋包、家居家装、日用百货、母婴玩具、美妆个护等类目，通过琳琅满目的商品，更好满足家庭用户的需求。



自建仓配物流 拓宽仓储网络 实现全面物流解决方案

国美的物流平台一直致力于为社会提供专业的具备物流全产品链条的第三方物流解决方案开放平台，为全社会提供优质服务，并在城市内中大件宅配领域保持着优势地位。目前，国美自建物流体系安迅物流已实现涵盖大中小件的物流网络，通过平台标准化和集聚效应提高运营效率。同时，第三方业务占比已超48%，随着物流业务的对外开放，有望打造新的收入增长点。国美搭建供应链上下游、信息流、物流、资金流整合与协同平台，实现从供应端到销售端的链路最短。未来，国美将携手行业伙伴，共同推动供应链持续优化。通过加深配送网络，横向拓展物流产品和平台，纵向延伸产业链上游服务；同时依托现有店配体系，完善快运、冷链网络布局，搭建开放共享的抢单、云仓和网络货运平台，并基于商流认知和仓运配能力，提供全面供应链物流解决方案，助力整个零售产业高质量发展。



数字化实体经济典范 共享共建数据资源 带领战略伙伴共赢共进

硬件条件的丰富优越以及软件条件的完善发展，推进国美目前于零售产业的领导地位。国美率先提出共享共建的创新模式，已构建完成供应链平台和流量平台，整合线上数据资源。报告期内，共享共建平台已经将国美自身和各方伙伴的场景/流量+供应链+推广+代运营等各类资源和能力进行系统集成并向社会全面开放。通过把国美的专业零售资源向各外部伙伴于线上开放共享，包括会员互通、数据共享、积分互换；将基础设施、系统资源和配套服务与生产商、推广商、代运营商等各方力量共享共建。国美通过开放整合各类伙伴的资源和能力，让企业的商业利益与社会效益实现长效平衡；同时使国美成为社会化全零售资源聚合及全局数智化分发共享的平台，使其交易规模得到进一步拓展。这些方面的进步都促进了国美整体规模的提升，未来六大平台会不断优化和提升，赋能国美、用户及商户三方共赢共进。



国美零售管理层总结道：“在科技驱动、消费更新迭代的背景下，国美顺势而为，正式提出『全零售生态共享平台』战略。展望未来， 国美将继续坚持全零售生态的新发展理念，打破传统零售行业的痛难点，采取开放式的态度拥抱生态伙伴，利用娱乐化和社交化的平台吸引消费者，并通过专业化的门店展示服务大众，不断优化『真选商品、严选商家』的标准。以用户为核心，以服务为目标，打通全链条，融通全场景，构筑全模式，为零售行业再谱新篇。今年我们还将继续秉持『以科技提升效益，以智慧创造美好』的集团使命，和『相融共生、互动互补互助』的开放共享理念，以切实的成绩回报各方的信任和支持，带给大家一个更加美好、更具价值的新国美。”



关于国美零售控股有限公司

国美零售控股有限公司于2004年7月在香港联交所上市(股份代号：493)。国美集团1987年于中国成立，是中国领先的科技型、体验型、娱乐态、社交化的家生活科技零售服务商。在「家‧生活」第二阶段战略指引下，国美零售以互联网技术推动线上线下融合、以强供应链支撑存量业务增长、以新场景导入新业务、以物联网技术构建后服务市场、以大数据驱动门店的精细化运营、以网络优化提升市场竞争力，通过服务能力提高零售竞争门坎，全方位发力实现从电器零售商向家庭整体解决方案提供商的转型。国美零售将持续用科技和智慧缔造真快乐，成为人们最喜欢的娱乐卖、娱乐买、分享乐消费平台。



更多详情请浏览公司网站：www.gome.com.hk







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