Thursday, 31 March 2022, 10:42 HKT/SGT Share:

来源 China BlueChemical Ltd. 中海石油化学2021年盈利翻一倍至人民币15亿元 经营和发展优于预期

香港, 2022年3月31日 - (亚太商讯) - 3月30日，中国最大的央企化肥生产商及领先的甲醇生产商中海石油化学股份有限公司(3983.HK) 公布截至2021年12月31日止年度经审计之全年业绩。



公司首席执行官兼总裁侯晓峰先生表示，2021年在新冠疫情继续冲击全球产业链下，化肥行业价格升至近十年最高点，化工行业整体呈现高景气发展态势。中海石油化学抢抓有利时机，最终生产经营表现、发展进度均优于预期，实现了“十四五”开门红。



2021年公司实现收入同比增长29%至人民币133.98亿元，毛利同比增长120%至人民币29.36亿元，本公司拥有人应占净利润同比增长101%至14.98亿元，盈利能力继续在行业中保持领先。基于公司良好的财务状况，为回馈股东，董事会建议派发2021年度末期股息每股人民币0.155元含税(2020年:人民币0.08元含税)，派息率达48%。



中海石油化学作为行业标杆，年内获取行业内多项嘉奖殊荣。公司品牌价值持续提升，在2021年中国品牌价值评价中，以人民币31.99亿元的品牌价值荣膺能源化工行业第29名。



在生产方面，中海石油化学富岛二期尿素装置、海南一期甲醇装置双双打破长周期运行全国纪录。为后续稳健运行，9套装置按序检修，同时，基于环保和安全考虑，天野化工尿素装置和甲醇装置全年停车。受以上因素影响，尿素、甲醇和聚甲醛产量有所下降，而磷复肥产量有一定增长。2021年生产尿素202.9万吨、磷复肥97.5万吨、甲醇139.8万吨 、聚甲醛3.1万吨。



在销售方面，中海石油化学精准分析市场，推进产品定价科学化、精细化，基本实现了主要产品价格领先于同地区行业价格水平；同时完成电商、物流平台建设，实现自产产品100%上线。2021年公司产品销量变化与产量基本同步，销售尿素198.8万吨、磷肥及复合肥97.2万吨、甲醇136.7万吨、聚甲醛3.1万吨；全年共出口16.4万吨尿素、12.0万吨磷酸二铵 。



在科技创新方面，中海石油化学在稳定现有化肥产能的基础上，明确布局化工新材料产业。重点项目丙烯腈项目有序推进，总体建设进度达到预期，产品预销售方面已获得丙烯腈危化品经营许可。围绕富CO2天然气资源利用，公司积极寻求关键技术合作，与巴斯夫、中国五环达成战略性合作，推动科技创新发展。



展望2022年，化肥行业继续坚持稳字当头、稳中求进，实现「双碳」目标下的绿色发展和转型升级。市场化竞争和环保标准提高将进一步推动国内化肥行业整合，生产成本的居高不下，也使化肥价格可能仍将高位运行。甲醇新增产能释放速度有所放缓，甲醇制烯烃、传统下游需求相对平稳，新能源相关精细化学品应用领域需求保持增长，预计全年市场价格震荡运行。



对于2022年，中海石油化学将会实施一系列重点工作。公司将持续提升健康、社会、环境管理体系和生产精细化管理，积极落实公司“双碳”行动目标；持续强化市场引领，不断优化精准定价模式，依托数码化持续深化营销改革，推进农户直供，从更大范围和更深层次上撬动贸易规模提升、资源品牌统筹和营销价值体现。同时，公司将不断强化精益管理，形成综合经济效益最佳的库存结构；确保丙烯腈项目试车成功；此外，公司将抓住海南自贸港建设机遇，推进石化码头项目；大力促进科技创新，围绕富CO2天然气转化高效利用和丙烯腈下游产业链延伸等开展技术合作，研究探索新项目机遇；及系统推进数码化转型和智慧化发展，持续提升劳动生产效率和盈利能力。



侯先生总结，2022年中海石油化学在董事会的指导下，公司管理层和全体员工一起，将努力优化产业结构，持续提升运营效率，有效应对市场变化，全力探索新增长点，致力为股东创造良好的价值回报。





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