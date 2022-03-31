隽思集团公布2021年全年业绩



香港, 2022年3月30日 - (亚太商讯) - 中国领先的纸质桌游及纸质贺卡生产商之一隽思集团控股有限公司（「隽思集团」或「集团」；股份代号：1412）今天公布其截至于二零二一年十二月三十一日止年度（「二零二一年财政年度」或「报告年度」）之全年业绩。



于二零二一年财政年度，集团录得总收益约为13.9亿港元，较截至二零二零年十二月三十一日止年度（「二零二零年财政年度」）约为12.3亿港元，增加约12.7%。业务增长主要由于全球零售市场复苏带动原始设备制造商（「OEM」）业务对主要客户的销售增加，以及纸牌需求的上升提高网站销售所致。于二零二一年财政年度，纯利约为1.19亿港元（二零二零年财政年度：1.29亿港元）。每股基本盈利约为22.38港仙（二零二零年财政年度：24.57港仙）。



董事会建议派发截至于二零二一年十二月三十一日止年度期末股息每股11.0港仙（二零二零年财政年度：12.0港仙）。连同已支付之中期股息2.0港仙（二零二零年财政年度：2.0港仙），全年股息为13.0港仙（二零二零年财政年度：14.0港仙）。



业务回顾



于二零二一年财政年度，集团OEM销售增加约10.8%至约11.9亿港元。桌游产品的需求自COVID-19爆发至报告期间一直展现强劲势头。集团持续致力于业务发展，提高市场地位及知名度，使其能够在消费者对桌游的需求不断增加下获取更多桌游订单。尽管于二零二一年上半年，集团OEM销售受到全球运输受阻的影响，导致订单交付出现延误，销售收益变现亦有所延迟，但随着情况改善，其对集团销售表现的影响有所缓和。



同时，集团透过推出数码营销活动及新产品、优化品质及新网站开发，进一步提升网站销售业务。于报告年度，其网站销售业务收益由二零二零年财政年度约1.58亿港元增加约25.8%至二零二一年财政年度约1.99亿港元。而其主要网站的活跃注册用户账户数目截至二零二一年十二月三十一日增加约14.2%至约54,700个。



展望



集团将继续实施不同的发展策略以扩大客户基础，并把握全球线上市场增长所带来的机遇。集团将透过发展Q P Market Network（「QPMN」），务求把集团的线上客制化方案推广至全球线上业务营运商及客户，而不受地域及文化界限所限制。集团亦拟借助与现有客户的良好业务关系，推出线上合作项目，以更有效地推广QPMN。



在巩固OEM业务方面，集团将专注于业务发展及产品多元化。凭借集团成功扩大欧洲客户基础的经验，集团将继续着力于该区的桌游巿场拓展商机，相信该区有可观的增长空间。此外，集团将致力为现有客户增加产品种类，以更好地满足客户的业务需求，同时实现业务多元化。



集团其中一项扩大产能及分散营运风险的重要策略是于越南增加生产地点，以发展供应链。集团于二零二一年十二月与一名出租人订立合约，内容有关分租一幅位于越南河南省一块工业园区的土地及租赁基础设施，以便于中国境外建立自营生产厂房。集团正改善越南现有分包生产基地不同范畴的营运水平，藉此为将来的越南厂房制定最佳执行准则。同时，集团将继续在营运中应用新的供应链技术，以优化其整体效率。



隽思集团创始人、主席及行政总裁郑稳伟先生表示：「OEM 销售和网站销售业务的收益增长显示这些业务分部有可观的发展潜力。我们对海外桌游市场及网站销售的业务增长仍然充满信心。我们亦将继续向相关业务单位投放资源，以加强集团的竞争优势。同时，我们将持续监察及评估营运中的不确定因素的发展，并采取适当措施以减轻其影响。展望未来，我们会积极开拓更多商机，实现业务多元化，为股东创造可持续且满意的回报。」



有关隽思集团控股有限公司（股份代号：1412）

隽思集团于1985年在香港成立，是中国领先的纸质桌游及纸质贺卡生产商之一。集团的主要产品类别为桌游、贺卡、幼教用品及包装彩盒，主要以OEM形式及透过网上销售渠道销售。集团的主要OEM客户包括一间国际贺卡出版商以及若干跨国儿童教育产品及玩具品牌，并已建立稳定及长远的业务关系。集团在中国东莞市及鹤山市设有两个主要生产基地。



隽思集团主要网站为：

www.makeplayingcards.com

www.boardgamesmaker.com

www.createjigsawpuzzles.com

www.printerstudio.com

www.gifthing.com

www.maketotebags.com



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