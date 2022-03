Wednesday, 30 March 2022, 13:29 HKT/SGT Share:

来源 Huijing Holdings Company Limited 汇景控股合约销售持续增长至人民币80亿元 收益稳步上升至人民币53.1亿元 维持财务稳健 贯彻「一主一核两翼」布局

香港, 2022年3月30日 - (亚太商讯) - 立足大湾区的中国综合住宅及商用物业开发商汇景控股有限公司(「汇景控股」或「集团」﹔股份代号﹕9968)今天公布截至2021年12月31日止的全年业绩(「2021财年」或「年内」)。



业绩亮点:

-- 2021年合约销售(包括合资企业合约销售)额约为人民币80.0亿元,按年增长约3.9%

-- 收益按年增加3.0%,达约人民币53.1亿元

-- 纯利为人民币5.5亿元,纯利率为10.4%

-- 毛利约为人民币16.7亿元,毛利率为31.4%

-- 优质土地储备充裕,2021年新增土储建筑面积达约58.2万平方米

-- 董事会建议派发全年股息每股2.48港仙



合约销售持续提升 保持业绩稳步上扬



截至2021年12月31日止年度,集团坚持在大湾区精准的「一主一核两翼」布局、优质的物业组合及专业的服务,业绩保持增长,录得合约销售约人民币80.0亿元,同比增长约3.9%,而合约销售面积亦同比增长近三成达98.2万平方米。毛利约为人民币16.7亿元;毛利率为31.4%。纯利为人民币5.5亿元;纯利率为10.4%。每股基本盈利为人民币0.05元。董事会建议派发全年股息每股2.48港仙。



期内,集团收益按年上升3.0%至约人民币53.1亿元。已确认建筑面积攀升逾三成,达约75.9万平方米,其中主要交付项目包括壹号府邸、九里湾花园、雍锦澜湾、衡阳汇景•雁湖生态文旅小镇、合肥汇景城市中心等。



丰富土储深化布局 紧贴城市更新脉搏



集团于年内以「立足大湾区,深耕东莞,布局华南,华中及华东地区」战略为本,继续开拓中国西部及北部等具高增长潜力地区,巩固市场领导地位。截至2021年12月31日,集团拥有约314.7万平方米土地储备,分布于11个城市,21个项目及4块土地。年内,集团新增土储总建筑面积为58.2万平方米,分布于5个项目,其中安徽阜阳及四川成都更为集团首次进入的城市,成为集团扩张业务发展版图的重要支点。



城市更新项目方面亦持续推进,集团年内已成功取得9个城市更新项目的前期服务商,同时9个项目正在推进获取前期服务商或变更土地用途。截至2021年12月31日,集团已完成沙田稔州片区项目的供地目标,樟木头宝山项目及虎门新湾项目亦进展顺利。同时,亦新增东莞洪梅洪屋涡片区项目、望牛墩镇项目等项目,务求继续丰富土地储备并深化城市更新项目布局,致力延伸集团品牌深度,为集团实现可持续增长打下坚实基础。



科创产业发展突破 驱动区域经济发展



在产业创新生态的新趋势下,集团「两翼」业务战略之一的「科创产业」也在2021年实现了突破性发展。年内,汇景•湾区5G智造港助力企业转型升级,为东莞生态环保园区智慧工厂奠下新的里程碑;汇景产业·智汇谷亦将建设综合科创园区,打造办公空间、商业配套一体化的高端科创生态圈。



新项目方面,集团已与东莞地方政府达成意向,计划于广深科技创新走廊沙田镇打造人工智能小镇,以科技重构产城融合;洪梅洪屋涡片区项目亦将以5G为核心建设产业基地,推动新一代信息技术产业及智能制造发展。多个项目足证集团多年深耕东莞,逐步促进人工智能和科技创新研究成果产业化,实现高质量发展的丰硕成果。



财务状况健康 资本架构稳健



集团的财务稳健,净资本负债比率为42.6%、剔除合约负债的资产负债率为54.4%。有赖集团密切监测整体市场动向,营收稳定向好,集团年内总资产较上年同期上升19.2%,达人民币151.8亿元。未来,集团将持续加强现金流管理,提高资金周转率,务求继续以稳健的资本结构,为各产业增长提供动能。



未来策略﹕紧抓机遇,稳中有进,产城融合,产品提质



汇景控股行政总裁及执行董事伦照明先生表示﹕「凭借于大湾区具备的优势,我们2021年在贯彻以『以住宅开发为主营业务,以城市更新为核心、文旅康养和科创产业为双翼』的『一主一核两翼』战略布局,丰富盈利结构的多样性,不断提升产品和服务的能力,进而提升集团的核心竞争力及可持续发展能力。展望未来,我们将秉持一贯业务布局,密切关注市场环境的变化,积极应对政策的变动。汇景控股有信心继续把握城市发展机遇,致力透过拓展战略性优势的土地项目及深入推进城市更新项目布局,保持大湾区城市更新的领先地位,为城市创造更多价值,为股东带来持续的回报。」



关于汇景控股有限公司 (股份代号﹕9968)

汇景控股有限公司(「汇景控股」或「集团」)是一家立足大湾区,逐步延伸至长三角城市群及长江中游城市群的中国综合住宅及商用物业开发商。集团专注于城市更新项目,物业项目包括住宅物业项目、综合物业项目及推广特定行业的物业项目。集团获纳入明晟(MSCI)中国全股票小型股指數、恒生综合指数及恒生港股通指数系列。

