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Tuesday, 29 March 2022, 12:14 HKT/SGT
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移卡将于2022年3月31日公布2021全年业绩 已获13家头部券商积极覆盖

香港, 2022年3月29日 - (亚太商讯)  - 兴业证券首次覆盖移卡有限公司（简称「移卡」或「公司」）（股份代号：09923.HK），并给予移卡“增持”评级。2021年至今，移卡已获得13家头部券商积极覆盖（按照英文字母顺序排列），包括华兴资本、中信建投、中金公司、花旗银行、中信里昂、大和证券、安信证券、国盛证券、国泰君安、华泰证券、兴业证券、杰富瑞（Jefferies）、中泰证券等多家知名机构。

多家机构关注的背后，移卡持续稳健增长的业绩是关键。日前，移卡宣布将公布其截至2021年12月31日止年度的经审核综合业绩。公司管理层将于北京时间2022年3月31日晚上8时（美东时间早上8时）主持业绩电话会议，与会者可于会议开始前15分钟拨打以下电话号码并输入密码。电话会议的电话号码及密码如下：

中国内地 400 820 6895
中国香港 +852 3018 8307
美国 1833 239 5575 (免费) / +1 332 208 9458
英国 0800 279 8053 (免费) / +44 203 692 8123
国际 +65 6780 1201
密码 3779473

关于移卡有限公司（股份代号：9923.HK）
移卡是一家基于支付的领先科技平台。移卡的愿景是建立一个独立、可扩展的商业数字化生态系统。移卡通过二维码、刷卡等不同种类的支付服务无缝连接商户与消费者，并以此为基础，提供包括 SaaS 数字化解决方案、精准营销服务及金融科技服务在内的商户解决方案，帮助商户更好的管理及推动业务增长；在消费者侧，移卡于 2021 年推出到店电商服务，为消费者带来一站式的超值本地生活服务，享受更优质的生活。


话题 Press release summary

部门 信用卡和付款, Cloud & Enterprise
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