太兴集团2021年收益增加13.4% 纯利录得9,970万

香港, 2022年3月29日 - (亚太商讯) - 在香港、中国内地、澳门及台湾拥有接近220间餐厅的餐厅网络,源自香港的多元品牌休闲餐饮集团太兴集团控股有限公司(「太兴集团」或「集团」;股份代号:6811)今天公布其截至2021年12月31日止年度(「回顾年度」或「2021财年」)的全年业绩。



业绩摘要

-- 集团积极提高业务韧性,降本增利,收益增加13.4%至3,173百万港元(2020年财年:2,797.9百万港元),扭转去年的跌势

-- 毛利及毛利率分别为2,294.7百万港元(2020财年:1,976.3百万港元)及72.3%(2020年:70.6%)

-- 本公司股东应占溢利为99.7百万港元(2020年财年:119.0百万港元)

-- 董事会建议派发末期股息每股4.95港仙,2021财年股息为每股7.45港仙,派息比率为75%

-- 「敏华冰厅」的收益显著增长54.2%至760.5百万港元;「亚参鸡饭」的收益亦录得大幅增长414.9%至145.2百万港元

-- 倘撇除香港政府「保就业」计划之津贴、政府补贴及租金减免,业绩表现比2020财年显著改善,彰显集团业务模式的韧性提高



集团在疫情下积极优化内部及餐厅管理,致力稳定运营和降本增利,以提高其韧性,这使集团在回顾年度取得令人满意之整体业绩。集团的整体收益按年增长13.4%至3,173百万港元(2020财年:2,797.9百万港元)。毛利及毛利率分别为2,294.7百万港元(2020财年:1,976.3百万港元)及72.3%(2020财年:70.6%)。本公司股东应占溢利为99.7百万港元(2020财年:119.0百万港元);倘撇除2020财年香港政府「保就业」计划之津贴、政府补贴及租金减免,集团2021财年之业绩表现比2020财年显著改善。每股基本盈利为9.94港仙(2020财年:11.89港仙)。



此外,集团凭借审慎之理财政策,使其财务状况得以维持稳健,并具备充足现金及稳定之营运现金流量,有助其抵御当前逆境并推动业务进一步增长。于2021年12月31日,集团之银行贷款已全数还清,其现金及现金等价物为452.6百万港元(于2020年12月31日:562.1百万港元)。



董事会议决,建议就截至2021年12月31日止年度派发末期股息每股普通股4.95港仙。连同2021财年派发之中期股息2.50港仙,股息总额将为7.45港仙。



业务回顾

于2021年12月31日,集团餐厅网络有217间餐厅,分别位于香港、中国内地、澳门及台湾,以休闲餐饮品牌经营。



「敏华冰厅」继续成为收益增长的主要驱动力之一,亦为集团第二大的收益来源。回顾年度,收益显著增长 54.2%至760.5百万港元(2020财年:493.2百万港元),占总收益24.0%(2020财年:17.6%),在疫情中,充分展现了其强劲的品牌韧性。「敏华冰厅」于回顾年度是众多品牌中开设最多门店之品牌,集团策略性地于香港及中国内地分别增设了7间及13间新店,令此品牌的餐厅总数目达至58间,进而发挥最佳绩效。



于回顾年度,东南亚美食品牌「亚参鸡饭」的收益增长速度令其从众多品牌中脱颖而出,按年大幅增加414.9%至145.2百万港元(2020财年: 28.2百万港元)。鉴于「亚参鸡饭」的菜单选项更通用,人手需要相对较少,集团相信这种营运模式对其未来发展及竞争力不容小觑。随着「亚参鸡饭」之市场反应热烈,集团乘胜追击,于香港的核心商业区及住宅区增设7间分店,并于九月在中国内地开设首间「亚参鸡饭」,冀能为其开拓中国内地分店网络。



集团之旗舰品牌「太兴」继续发挥强韧且稳定的表现。于回顾年度,「太兴」录得收益1,464.0百万港元 (2020财年:1,472.1百万港元),占总收益46.1%,继续成为集团之最大收益来源。于2021年下半年,集团陆续推出「太兴」品牌之营销推广活动,包括全新电视广告「太好叉烧 太好味道」,且破格推出全新期间限定升级版「金箔叉烧」,吸引了消费者的青睐及提升品牌形象,成功以低营销成本下取得高效益。



「茶木」仍为集团第三大收益来源,收益达364.6百万港元(2020财年:398.2百万港元),占总收益之11.5%(2020财年:14.2%)。于回顾年度,集团积极透过在线线下营销活动来加强推广「茶木」品牌,并将计划透过为其设计全新菜单组合,调整营销策略,以贴近市场趋势,冀为顾客带来崭新形象的「茶木」。



于回顾年度,新品牌「饺子駅」已于香港开设首间及第二间分店,短短一年已为集团带来收益贡献;「点煲」的营业表现超乎预期,集团会致力发挥其市场潜力,冀培育其成为另一新「星级品牌」。



前景

集团锐意继续透过多元品牌业务模式,以审慎的营销策略维护及抓紧扩大其市场占有率的良机。在香港,凭借于打造「敏华冰厅」及「亚参鸡饭」等高回报、高增长品牌之卓越经验,集团将培育更多具潜质的独特品牌,吸纳更广大的顾客群;集团亦将进一步优化餐厅网络,从而提升其市场渗透率。在中国内地,为配合疫情新消费需求,集团将逐步优化及整顿餐厅网络,且重点聚焦于大湾区。此外,集团将紧贴快餐潮流,亦将策略性地以其形式发展餐厅网络,目标选址高客流量地段,并选择面积相对较小之铺位,以主力提供需求持续上升的外卖服务。



太兴集团洞悉餐饮业走向数码化及融入创新科技为大势所趋,故将投放更多资源,引入先进科技系统及经营设备,以升级现有信息技术系统及加强大数据应用,藉此找出更多潜在商机,从而提升营运效率以及高效控制成本,以维持集团在区内休闲餐饮行业的领导地位和业内竞争力。其中,集团首个综合流动应用程序很快逐步面世,这不仅能为顾客提供一站式外卖下单服务,亦能借助此平台建立顾客对集团的忠诚度,强化顾客关系管理,且能迅速将品牌的最新消息直接传递至顾客,同时树立品牌形象。



太兴集团主席兼执行董事陈永安先生表示:「我们将会继续以审慎及务实的态度,致力提升内部营运管理层次,重新审视餐厅网络策略,且严谨控制成本,致力提高集团的韧性。此外,我们亦会密切关注疫情对集团的营运影响及消费者对餐饮模式改变等,从中抓紧契机,稳步巩固及扩张业务,务求在疫情过后,再创辉煌成绩。」



有关太兴集团控股有限公司

太兴集团控股有限公司(「太兴集团」)为源自香港的多元品牌休闲餐饮餐厅集团。除旗舰品牌「太兴」外,集团透过自创、收购及授出特许权成功壮大品牌组合,当中包括「茶木」、「靠得住」、「敏华冰厅」、「锦丽」、「饭规」、「琼芳冰厅」、「亚参鸡饭」、「稻埕」、「点煲」、「饺子駅」、「兴爷大排档」、「卤致号」及「蓉芳」。目前,太兴集团的餐厅网络共有接近220间餐厅,遍布香港、中国内地、澳门及台湾。







