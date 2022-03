Monday, 28 March 2022, 13:58 HKT/SGT Share: 光大环境行业龙头地位持续巩固

香港, 2022年3月28日 - (亚太商讯) - 日前,中国光大环境(集团)有限公司(「光大环境」, 257.HK)公布公司及其附属公司2021年综合业绩。全年收益498.95亿港币,同比增长16%;EBITDA约港币150.27亿元,较2020年增长17%;每股基本盈利为110.76港仙,同比增长13%——主要经营指标均录得双位数增长;截至2021年底,集团总资产达2,002.36亿港币,较2018年底实现总资产翻番。在垃圾发电、污水处理等传统环保市场竞争日趋白热化的情况下,光大环境的传统业务依然保持稳健增长,新兴业务发展势头良好,持续巩固公司行业龙头地位。



据公司2021业绩公告显示,光大环境全年共签署新项目69个(另含2份现有项目的补充协议),总投资逾人民币130亿元,涵盖垃圾发电、餐厨及厨余垃圾处理、垃圾分类、光伏发电、水处理等业务。公司还承接了涵盖垃圾分类、环境修复、工程总包、节能照明合同能源管理等合同类服务共计20项,合同总金额约人民币3.31亿元。截至2021年底,公司累计取得项目超过500个,投资总额逾人民币1,500亿元。



据光大环境管理层介绍,尽管疫情反复、竞争激烈导致市场经营环境更具挑战性,公司坚持稳住发展步调,去年先后突破了香港光伏发电市场,天津市、河北省及毛里求斯的水务市场,新疆固废处理市场,以及江苏常州市、苏州市吴江区垃圾分类市场,进一步完善境内外市场布局。2021年,公司新增垃圾处理规模1.31万吨/日,总设计规模突破15万吨/日,实际处理量超过11万吨/日,稳居行业龙头地位;新增水处理规模约54万立方米/日,助力公司在打造第二增长极方面迈出稳健步伐。



2021年,公司首次跻身《财富》中国500强,位列第283位,连续3年稳居「中国环境企业50强」榜首,并连续11年荣登「中国固废行业十大影响力企业」榜首——彰显公司过硬的业务实力和稳固的行业领军地位。



作为行业龙头,光大环境在去年并未止步于巩固业务实力,更围绕国家「碳达峰」、「碳中和」(「双碳」)战略目标,以更高格局和站位进行战略规划部署,提出气候、环境、资源、能源的「四位一体」发展新格局,以及「发展负碳企业、打造零碳工厂、追求低碳生活」的「三碳」发展目标和行动计划,并、迅速开展了一系列探索和实践工作:结合国情和自身情况,自主研发完善碳排放核算模型,用于评估自身碳排放水平和制定未来碳减排策略;成立碳中和技术研发中心,打造面向「双碳」战略的创新平台;组织撰写《环境保护与碳中和》白皮书;承担国家温室气体排放实地监测试点;依托旗下项目开展「厂内光伏」试点,优化运营项目的能源结构。



中国在「十四五」期间的发展规划和围绕「双碳」战略目标出台的一系列政策,也给光大环境这样的综合实力强、布局领域广的头部企业提供了新的发展机遇。据公司管理层介绍,光大环境将在垃圾发电、污水治理等传统业务上继续深挖细掘,发挥大平台协同作用,创新业务合作模式,抓住市场整合机遇,做大做强;在循环经济资源化利用、环境修复、环卫一体化、风光发电、储能、节能照明、碳交易等新业务新领域中加大力度探索布局,培育新业务增长点。此外,公司还将审慎「走出去」,以现有海外项目为基础,积极于「一带一路」沿线国家和地区市场进行布局。2022年,光大环境将在时牢牢守住行业地位的同时,以「减污」、「降碳」为抓手,以科技创新引领业务全方位发展,不断突破新高地,发挥行业领军企业的格局与担当,积极参与国家绿色低碳的进程中,与同业携手全力推动行业稳步发展。







