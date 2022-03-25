安乐工程逆市实现收益及盈利双增长 分别录得53.51亿港元及3.14亿港元

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|应用创新科技抓紧机遇
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香港, 2022年3月25日 - (亚太商讯) - 香港领先的机电工程服务供应商之一安乐工程集团有限公司（「安乐工程」或「公司」，连同附属公司统称（「集团」）（股份代号：1977），今天宣布截至2021年12月31日止年度（「本年度」或「2021年财政年度」）的全年业绩。在新冠疫情持续以及全球不明朗因素下，集团的业务表现仍保持稳健，其收益及盈利均录得增长。
摘要
-- 总收益达53.51亿港元，相较2020年调整后的收益上升10.8%
-- 公司拥有人应占溢利上升4.3%至3.14亿港元
-- 维修保养收益按年上升7.2%至9.45亿港元
-- 维持高派息比率50.2%
年内，集团总收益按年上升4.4%至53.51亿港元，其增长主要由屋宇装备工程及环境工程业务所带动。由2020年8月成为集团联营公司的TEI，经调整其收益后，集团的总收益则按年增长10.8%。其中，提供经常性收入的维修保养服务，收益按年增长7.2%至9.45亿港元，在总收益的占比上升至17.7%。毛利录得8.78亿港元，毛利率为16.4%。即使集团未如在2020年获得「保就业计划」与薪资补贴的政府资助款项，公司拥有人应占溢利仍上升4.3%至3.14亿港元，表现令人鼓舞。
董事会建议派发第二次中期股息每股7.25港仙，连同首次中期股息每股4.02港仙，全年派息每股11.27港仙，派息比率为50.2%。
凭借卓越的项目执行能力，集团成功于2021年与客户交付项目订单。于2021年12月31日，手头合约为113.1亿港元。集团年内积极参与投标活动，合共投出1,676份单项价值逾一百万港元的标书。
安乐工程集团有限公司主席潘乐陶博士表示：「2021年，机电工程行业相对其他行业受疫情的影响较微，我们仍面临多项挑战，包括公共工程项目招标受阻、材料及劳动成本上升等。集团在一直恪守『重承诺、慎履行、创成果』座右铭的同时，竭力克服挑战，优化业务营运。在业务组合方面，我们致力提高维修保养服务的贡献占比，确保集团拥有更稳定的收入来源。在开拓市场方面，我们凭借在香港、澳门及中国内地的成功经验，积极拓展海外市场。作为推动创新的先驱，我们不断致力于应用创新科技，提升业务营运效率。纵使2021年营商环境备受考验，凭借我们有效的策略，收益及盈利能力皆有所提升。」
由于年内项目交付活跃，截至 2021 年 12 月 31 日，屋宇装备工程业务的手头合约为 48.92 亿港元。作为率先采用先进建筑技术的典范，集团最先在香港采用先进的组装合成建筑法（「MiC」）兴建高层建筑。2021年，该项目为集团带来总值 1.5 亿港元的MiC合约。有见市场对MiC的需求不断增加，集团扩展机电装备合成法（「MiMEP」）设施，同时开发独有的安乐工程屋宇装备预制组件组装技术（「ABSPM」），进一步加快施工速度、降低成本，并提高安全度和质量。年内，集团为香港其中一家最大的数据中心提供屋宇装备工程服务，并为数家香港主要数据中心营运商提供安装及维修保养服务。其他重大项目包括一间大型医院定期合约和七个住宅项目，总值约8亿港元，以及一份位于广州的香港赛马训练基地的重大合约。
环境工程业务的手头合约为 49.77 亿港元。年内，集团获得四份能惠及全城的香港政府供水发展定期合约，范畴涵盖香港各区的水务设施安装，包括机电设备、仪表设备、水质监察设备及厂房保养。此外，集团亦参与来自香港政府渠务署的标志性工程，将现有的元朗污水处理厂升级为净水设施，升级后可配合未来发展需要，包括把污水处理能力由每日70,000立方米增至每日150,000立方米。集团采用融合绿色设计以及符合社区所需的最先进污水处理技术，缔造社区资产典范，令香港成为更可持续发展的都市。集团于年内亦展开位于新围的污水处理厂、青山发电厂及龙鼓滩发电厂的营运及维修保养工程。
年内，资讯、通讯及屋宇科技（「ICBT」）业务的手头合约增加 2.7% 至 8.77 亿港元。为推动香港「智慧城市」和「智慧经济」的发展，集团年内推出多个 ICBT 项目，包括专为智能卫生间、机电系统重新校验、室内环境质素监察、室内定位及影像分析的物联网（「IoT」）应用，以及内部开发的云端人工智能能源管理平台。其中人工智能能源管理平台、物联网应用和影像分析技术已获超过20个购物中心选用，而其光伏（「PV」）系统将安装于超过100间学校及非牟利机构。集团冀透过不断精简及应用数码流程，最终惠及社会并有助推动政府的智慧城市发展蓝图。
升降机及自动梯业务的手头合约总值达5.63亿港元。年内，集团旗下升降机、自动梯及自动行人道国际品牌Anlev Elevator Group（「Anlev」）完成安装香港首个商用「拼图型」自动泊车系统，藉此推动香港「智慧出行」发展。由Anlev开发的自动泊车系统善用创新技术，可在相同空间面积内增加30%至100%的车位数目，有助纾缓香港车位不足的情况，优化交通规划，为驾驶人士带来更多便利。继首个自动泊车系统项目取得理想成果，Anlev再获另一份合约，为位于启德发展区的政府大楼提供自动泊车系统。海外市场方面，集团与纽约最大独立升降机及自动梯公司之一TEI建立结盟，有效提升集团的营运和技术能力，扩阔其为国际客户提供服务。此外，集团首度在英国设立升降机及自动梯公司是其新市场策略的最佳例证。
「在绿色倡议方面，我们很高兴成为全港首家获建造业议会可持续金融认证计划认可的机电工程集团，获颁香港品质保证局绿色和可持续金融认证计划下的绿色贷款发行前证书，并发行绿色金融工具。所得款项用于加强滤水和污水管理。在推广绿色建筑的进程中，集团积极与著名的大学合作，开发更多绿色能源及创新环境解决方案。」潘乐陶博士补充。
展望2022年，尽管第五波新冠疫情爆发窒碍了香港经济复苏步伐，然而，持续的基建投资、「智慧城市」倡议、物联网的兴起以及大湾区的迅速发展将预期为安乐工程带来巨大机遇。集团对前景仍保持乐观，以其坚硕的业务基础和追求创新的企业文化，于不明朗因素带来的挑战下维持业务营运。
潘乐陶博士总结:「我们相信危机中蕴藏机遇。凭借集团业务强劲的实力和财务稳健的优势，我们已准备就绪把握未来的增长机遇。除了自身增长外，集团将继续努力探索全球各地的并购机遇以支持我们的扩张计划，并优先考虑与现有业务存在协同效益的公司。今年是集团成立45周年。过去数十载，我们克服各种挑战，从经验中学习并茁壮成长。凭借我们的创新精神、坚毅信念、丰富经验及稳固根基，我们对实现业务发展计划及推动集团再创高峰充满信心。」
有关2021年度业绩详情，请参阅已呈交香港联合交易所有限公司的公告。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0325/2022032501169_c.pdf
关于安乐工程集团有限公司
安乐工程集团有限公司成立于1977年，总部设于香港，为领先的机电工程服务供应商，业务遍及澳门、中国内地、美国及英国。本集团为不同行业，包括公共和私营的客户提供跨专业、综合性的机电工程和技术服务，涵盖屋宇装备工程、环境工程、资讯、通讯及屋宇科技（「ICBT」），以及升降机及自动梯。
本集团同时制造及向全球销售Anlev升降机及自动梯，并与美国纽约最大独立电梯和自动扶梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI Group」）达成伙伴关系。本集团的联营公司南京佳力图机房环境技术股份有限公司(603912.SS)专门制造精密空调设备。
话题 Press release summary
部门 Engineering
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