Friday, 25 March 2022, 20:41 HKT/SGT Share: 祖龙娱乐发布2021年全年业绩 持续开发各品类精品手游,以「研运一体」模式加速全球布局

香港, 2022年3月25日 - (亚太商讯) - 中国领先的移动游戏公司祖龙娱乐有限公司(「祖龙娱乐」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:9990.HK),公布截至2021年12月31日止十二个月(「报告期内」)的全年业绩。



财务摘要︰

-- 2021年全年收益为人民币[920.8]百万元,较2020年全年人民币[1,208.8]百万元减少[23.8]%。

-- 毛利率由截至2020年12月31日止年度的[76.6]%提高至截至2021年12月31日止年度的[77.5]%。

-- 截至2021年12月31日止年度,经调整亏损净额为人民币[237.7]百万元,截至2020年12月31日止年度为经调整利润净额人民币[218.8]百万元。



营运摘要︰

-- 多品类游戏矩阵:截至2021年底共推出了16款精品手游,在超过170个地区市场发行了可支持14种语言的70余个地区版本,产品矩阵由MMORPG拓展到SLG、女性向、射击类和策略卡牌等多种品类。

1) 《鸿图之下》于2021年在日本、东南亚、中国香港、澳门及台湾、欧美地区陆续上线。2021年3月该游戏在日本地区自主发行,获得iOS及Google推荐位,上线首周达到iOS免费榜前5名; 4月上线中国港澳台地区,首日登顶iOS应用商店免费榜榜首。10月及11月分别在欧美及越南地区自主发行,获Google多次推荐。2022年1月在韩国发行,上线10日内获得Google免费榜第4名的成绩。截至2021年底,《鸿图之下》累计流水超过人民币10亿元,累计注册用户超过620万人。

2) 2021年,《龙族幻想》在欧美、日本地区上线约一年半,长线表现稳定。截至2021年底,全球累计流水超人民币38亿元,累计注册用户数近4,000万人。

3) 2021年1月推出新游戏《梦想新大陆》,在上线首日即登顶中国大陆iOS APP Store免费榜榜首。

-- 丰富游戏储备:预期于2022年至2024年期间在全球推出11款MMORPG、SLG、女性向、射击、策略卡牌及其他类型的游戏产品,2022年计划上线的产品包括《诺亚之心》《AVATAR: Reckoning》《以闪亮之名》及项目代号: Sigmar。



2021年全年,祖龙娱乐录得收益人民币[920.8]百万元,较2020年全年人民币[1,208.8]百万元减少[23.8]%,主要归因于为对《诺亚之心》及项目代号:Sigmar两款游戏投入额外的研发时间及资源进行调优以进一步提升游戏质量,故该两款游戏延迟推出未能于2021年内如期发布。毛利率由去年全年的[76.6]%提高至2021年全年的[77.5]%,主要原因为于报告期内开发与授权业务产生的收益占总收益的百分比提高,开发与授权业务的毛利率较高。报告期内,经调整亏损净额为人民币[237.7]百万元,而去年全年经调整利润净额为人民币[218.8]百万元,主要由于研发开支增加以满足公司业务扩张需求;以及销售及营销开支增加,包括成立海外发行团队以及推广及广告开支增加。



坚守精品化思路 积极探索新品类赛道

祖龙娱乐主要专注于开发MMORPG、SLG、女性向及其他类型的手游,提供的多品类、高质量的游戏组合。在MMORPG品类方面,公司坚守精品化思路,深化产品思考并根据市场变化做出及时调整,持续推出让用户和市场惊艳的产品。



于2022年1月公布的阿凡达手游《Avatar: Reckoning》是一款将MMORPG与射击相融合的革新产品。全球顶级IP「阿凡达」、具备移动平台顶级游戏研发实力的祖龙娱乐以及享有移动平台顶级游戏发行能力的腾讯公司,IP---研发---发行三强联合的绝对优势将在这款产品上得到体现,这一产品的发布亦代表着祖龙娱乐已踏入多人在线射击游戏品类的赛道。此外,潜心打磨的《诺亚之心》将于2022年推出,这将作为公司今年在MMORPG赛道的核心切入点。



公司将持续深耕SLG品类赛道,《鸿图之下》是公司的首款SLG产品,其在过去的一年里中国大陆地区表现长线稳定,于2021年在中国大陆地区以外市场陆续上线了多个地区版本,取得了不俗的成绩。此外,第二款SLG产品项目代号:Sigmar正稳步推进,即将在海外开启测试。另有一款基于授权IP的产品《三国群英传》也在开发过程中。



除已经深入布局的MMORPG、MMO+射击、SLG之外,公司的产品储备中还有一款高质量女性向游戏《以闪亮之名》。这款游戏拥有移动平台最高标准的游戏制作水平,启宣以来在市场上获得了高度关注,截至2021年3月25日,其在TapTap的预约数量突破[130万]人,频频入选各大第三方平台和媒体的2022年受期待游戏排行榜。此外,产品储备中还包含SOC、策略卡牌等多品类游戏,公司将积极拓展新品类赛道,丰富精品游戏矩阵。



加快「走出去」步伐 全球化战略布局提速显著

在全球化战略布局方面,公司加快「走出去」步伐,持续加强中国大陆地区以外市场的拓展,充分运用公司研运一体的优势,多品类且高质量的游戏产品,以及对不同国家和地区用户的深度了解和研究。



公司在中国港澳台和东南亚等亚洲地区市场拥有较强的优势,其中在日本及韩国地区市场更是做出了强劲拓展,针对日本及韩国市场,公司组建了具有丰富经验的自发行队伍,负责了《鸿图之下》韩国市场的自发行并取得优秀成绩。并且,在高付费用户的欧美市场也已取得亮眼成绩,占据了一定的市场份额并形成了业内较好的口碑。



新设广州子公司 持续打造研发和发行顶尖团队

公司于2021年在广州新设子公司,致力于积极拓展海外发行渠道。截至本业绩公告 日期,公司人才于北京、上海、广州、成都及长春均有布局,形成了以北京为中心,逐步扩展到全国各个游戏业较发达地区,以点带面不断吸纳高端行业人才,逐步完善「研运一体」有机模式。



2021年,公司新增研发人员158人,新增发行及运营人员86人,于2021年12月31日全职雇员总人数由2020年约1,200人增加至约1,500人,其中研发中心人员占比约82%,发行及运营中心人员占比约12%。《鸿图之下》等游戏海外自发行的良好成绩,验证了公司自发行人才布局的初步成果。



以发展技术为核心 不断丰富的顶级IP储备

技术的不断突破一直是祖龙娱乐前进的引擎。在技术方面,多年来的深厚积累与对先进引擎技术精进不辍地探索,帮助公司一直走在行业前沿。过往的一年里,公司在虚幻引擎研究和使用方面取得了长足的进展。目前公司已经将虚幻引擎4的最新版本成功应用到现有的开发产品中,并与Epic Games公司进一步深入合作,基于虚幻引擎5的全平台授权许可,公司已经开始对虚幻引擎5进行研究并使用该引擎进行游戏研发。



IP储备方面,公司已拥有一批全球头部甚至顶级的授权IP,包括阿凡达、龙族(系列小说)、三国群英传等,涵盖的产品品类包括MMORPG、SLG、射击等。同时,公司也拥有丰富的原创IP积累,未来公司的产品线中也涵盖多款原创IP的游戏作品,持续丰富原创IP资源。祖龙娱乐秉承长期价值投资的理念,对于成功产品IP制定后续开发计划,同时重视原创IP孵化,延长原创IP的生命周期。



祖龙娱乐有限公司董事长、执行董事兼首席执行官李青先生表示:「2021年是面临各种挑战的一年。纵观局势,我们相信以内容为王走『精品化』路线已成为发展趋势,探索『多品类』赛道满足用户差异化需求,加快步伐『走出去』拓展『全球化』布局已成为制胜关键。我们亦相信对中国大陆地区以外市场的重视以及长期的摸索和布局,也会在未来几年内帮助祖龙娱乐开启新的全球化发展篇章。与此同时,借助与全球顶级IP的合作,依托于我们行业内顶尖的研发与运营实力,更将进一步提升祖龙娱乐在全球范围内的品牌影响力,为全球玩家带来最佳游戏体验,并致力为股东带来更大的回报。」



关于祖龙娱乐有限公司

祖龙娱乐是中国领先的移动游戏公司,经历了二十余年研发经验的沉淀,始终秉持「成为世界顶级的游戏公司,持续开发及发行各品类行业领先的精品游戏,为全球游戏玩家创造卓越的在线娱乐体验」的愿景。公司成立至今推出了16款精品手游,在超过170个地区市场发行了可支持14种语言的70多个地区版本。





