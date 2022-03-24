安乐工程于香港工商业奖勇夺两项殊荣



香港, 2022年3月24日 - (亚太商讯) - 香港领先的机电工程服务供应商之一安乐工程集团有限公司 （股份代号：1977）（「安乐工程」或「公司」，连同附属公司统称（「安乐工程集团」或「集团」）欣然宣布，于香港总商会举办的「2021-22香港工商业奬：创意」荣获「创意奖」及「创意优异证书」，嘉许集团于推动创新理念及技术应用的贡献。

安乐工程集团研发的污水处理技术「一体化磁介质高效沉淀池（AMSFS III）」获颁发「2021-22香港工商业奖：创意奖」。

安乐工程集团研发的多合一系统组装「ATAL负压隔离病房（ATAL-NPIR）」获颁发「2021-22香港工商业奖：创意优异证书」。

安乐工程集团研发的污水处理技术「一体化磁介质高效沉淀池（AMSFS III）」获香港总商会颁发「香港工商业奬：创意奖」。此项具突破性的污水处理技术，由凝结、磁介质混合、絮凝及沉淀过程，均于一个载体内安装及处理。利用建筑信息模拟（BIM）、组装合成建筑法（MiC）和机电装备合成法（MiMEP），AMSFS III小型而易于运输的系统提供卓越的处理效能，以更具成本效益、更高效、更环保方式，提高处理后的水质，此技术已应用于中国内地多项污水工程。



集团研发的多合一系统组装「ATAL负压隔离病房（ATAL-NPIR）」亦获香港总商会颁发「香港工商业奬：创意优异证书」。此项目可用作流动治疗室或手术室，也可作为隔离病房，为感染透过飞沫传播的患者提供安全适当的治疗环境，防止新冠病毒等传染病传播。ATAL-NPIR既可单独运作，又可堆栈使用，设计上方便运输和组装，并配备所需的机电装置配件，能够于短时间内舒缓医院压力，为医疗工程界引进崭新理念。



安乐工程集团主席潘乐陶博士表示：「作为推动行业创新的先驱，集团致力培养创新文化，鼓励团队提出创新理念，提升工程项目效益，并积极将环保元素融入项目，很荣幸我们的努力获得市场认可，于香港工商业奬囊括两项殊荣。奖项印证了安乐工程集团致力研发创新及可靠解决方案的努力，为客户提供更安全便捷的服务，为业界作出贡献。」



「香港工商业奖」获政府全力支持，旨在嘉许香港企业在迈向高科技、高增值的过程中取得的卓越成就，以及在不同范畴的杰出表现，有助提升香港工商业的竞争力及推广香港品牌。当中「创意」组别旨在促进工商界的创意文化和表扬优秀企业。



展望未来，集团亦将于环保工程技术、智能及绿色屋宇、智能及绿色城市、智能建筑方法、智能工作流程、以及最高职安水平六大策略范畴全面推动创新，继续为客户提供卓越、专业和优质的工程解决方案，满足客户需求。



有关安乐工程集团

安乐工程集团(「安乐工程」)于1977年成立，是香港领先的机电工程集团之一。集团总部设于香港，并于澳门、中国内地、英国及美国均有业务。集团为公营和私营企业客户提供全面及多元化的机电工程及科技服务，市场遍及世界各地。集团的四项核心业务包括屋宇装备工程、环境工程、信息、通讯及屋宇科技，升降机和自动扶梯。安乐工程之控股公司为安乐工程集团有限公司，于香港交易所主板挂牌（股票编号：1977）。





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