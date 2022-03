Thursday, 24 March 2022, 14:22 HKT/SGT Share: 光大环境公布2021全年业绩 科技创新成果可圈可点

香港, 2022年3月24日 - (亚太商讯) - 日前,中国光大环境(集团)有限公司(“光大环境”,香港股份代号:257)公布了2021年全年业绩。全年收益约498.95亿港币,同比增长16%;除利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA)约港币150.27亿元,较2020年增长17%;毛利约164.63亿港币,较2020年增长17%;每股基本盈利为110.76港仙,同比增长13%。公司不仅交出了靓丽的经营业绩答卷,近年来坚持“科技创新引领发展”,在科技创新工作方面也取得了可圈可点的成果,去年更是作为环境治理领域唯一代表入选“2021年中国新科技100强”榜单——显示出科技创新在公司巩固领军优势、实现战略转型中的关键作用。



据业绩公告显示,2021年,光大环境牵头的国家重点研发计划项目“一般可燃工业固废安全清洁高效燃烧技术开发及应用”正式启动,阶段性工作初步完成;公司的上市附属公司中国光大水务有限公司(“光大水务”)参与的“城镇污水处理厂智能监控和优化运行关键技术及应用”项目荣获2020年度“国家科学技术进步奖”二等奖;装备制造板块自主研发的1,000吨╱日炉排于去年成功应用于公司旗下江苏吴江垃圾发电项目,常州装备制造公司亦入选江苏省“专精特新小巨人”企业;光大照明产品体系不断完善,低色温全部功率型号光大新钠灯等产品的开发业已完成。



2021年,绿色科创板块作为光大环境的科技研发创新引擎,基于香港、深圳、南京、青岛的“一院四城”研发体系,为公司的战略转型、结构优化、新兴业务培育加速赋能,重点聚焦“面向传统业务、面向新业务、面向未来发展”三个方向推进研发工作,完成焚烧炉、烟气净化、渗滤液处理、控制系统等多项系统设计的技术支持服务,助力各板块业务发展。其中,大容量垃圾焚烧湿法脱酸系统研发与优化技术,和垃圾焚烧智能控制研究及应用技术双双通过国家级成果鉴定,达到国际先进水平。



与此同时,光大环境围绕“一院四城”研发体系,多渠道引进国内外领军人才,先后邀请多位中国工程院院士、知名高校教授和国际行业专家担任科技顾问,聘请国际知名技术专家担任公司科技创新与科研管理的领头人。截至2021年,公司逐步组建起2,000多人的多层次科技人才队伍,拥有国家、省部级科研平台共7个,有力支撑了科技创新工作的快速推进。



中国“双碳”战略目标提出后,环保企业的科技创新获得了强劲推力。2021年,光大环境快速推进“碳减排”相关的研究学习、技术研究、试点探索等工作,收获良好进展。公司结合中国国情自主研发并完善了垃圾焚烧发电、污水处理、生物质利用及危废处置四大业务领域碳排放核算模型,用于评估自身碳排放水平并制定未来碳减排策略;成立“碳中和技术研发中心”,打造面向“双碳”战略的“产学研用”一体化创新平台;围绕碳捕集技术和装备等“双碳”相关领域开展技术攻关;承担中国生态环境部温室气体排放实地监测试点课题,为国家进行相关行业碳排放核算夯实基础;编制《环境保护与碳中和》白皮书,明确“双碳”实现路径,推广应用减污降碳技术。



在提出将“降碳”作为重点战略方向的同时,2021年国家对“减污”的重视程度和政策力度持续加强,密集推出的政策涵盖稳步推进“无废城市”建设。随着国内“无废城市”建设试点逐步开展,光大环境积极研发光大智能再生资源回收系统(EB-iRRS)(已投入商用)、可回收垃圾智慧分拣技术、一般工业固废分拣技术等,以科技创新支撑“无废城市”建设的探索和发展。由公司牵头的首个国家重点研发计划项目“中奥政府间国际科技创新合作”重点专项于去年正式启动,为公司加强相关科研领域的国际合作交流打造良好势头。此外,公司还与香港科技园公司签署战略合作协议,携手在港打造绿色科技孵化与转化平台,支持在港相关初创企业发展。



2021年,光大环境主持或参与制定多项相关国家及行业标准,获得多项国家、省部级奖励,发表重要技术论文18篇,新获专利283项(包括发明专利24项、实用型专利161项、软件著作专利81项、外观专利17项),是18年来获取专利数量最多的一年。截至2021年12月31日,公司累计获得授权专利逾1,300项,是全球垃圾焚烧发电领域获得专利数最多的企业。



随着传统环境治理领域发展趋于饱和、竞争加剧,“科技赋能”对于从业企业在同业中脱颖的重要性日渐提升。光大环境表示,聚焦自身发展,公司将坚持“科技创新引领发展”,基于现有成果和优势,以技术应用与转化为目的,持续加大科技研发的投入力度以及对重、难点技术工艺的攻关力度, 提升科研成果应用与转化效率,为传统业务挖潜、新兴业务拓展提供技术支持,坚定不移地推进公司战略转型和高质量发展。放眼行业大局,作为中国新科技100强在环境治理领域的代表企业,光大环境有责任也有能力在环境、能源、资源、气候相关领域进行科技创新布局,立足国家所需,发挥光大所长,坚持需求导向,在环境治理和绿色低碳领域形成领先科技优势,全力参与和支持国家生态文明建设、绿色低碳发展进程。





