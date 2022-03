弘浩国际控股有限公司 (8375.HK) 2021年全年收益上涨37.6% 受自制铝电解电容器产品销售额增加带动

香港, 2022年3月24日 - (亚太商讯) - 弘浩国际控股有限公司(「弘浩国际」或「本集团」,股份代号:8375.HK)公布截至2021年12月31日止年度的2021年全年业绩。本集团的2021年全年总收益约为132.5百万港元,较去年同期约96.3百万港元,上升37.6%。公司自制铝电解电容器产品销售额由2020年约78.2百万港元大幅增加至2021年约105.0百万港元。2021年毛利按年增长53.3% 或约 8.1百万港元至约23.3百万港元。



弘浩国际在2021年的收入主要来自制造及买卖铝电解电容器及买卖电子零件业务。其销售收益的有关增幅主要由于本集团扩大与关键及新加入客户合作的业务,以及采取进取定价策略以增加其市场占有率所致。本集团将继续审慎周详地审视目前的成本及资源部署情况,并将考虑有效收紧经营成本控制,取得最大溢利。



集团主席兼行政总裁温浩然先生表示:「我们在2021年取得穏健的财务业绩,尤其是在我们最大的客户巿场 — 中国的销售量飙升,有赖于中国在新冠疫情下,成功采用多项抗疫措施及提供援助的支持,使其经济迅速复苏及逐步改善。」



弘浩国际控股有限公司(「弘浩国际」或「本集团」,股份代号:8375.HK)



弘浩国际控股有限公司是一家投资控股公司。本公司及其附属公司(统称「本集团」)主要从事制造及买卖铝电解电容器及买卖电子零件业务。本集团的铝电解电容器生产过程由内部研发团队编订,以提高生产效率并节省成本,弘浩国际自有专利生产方法,其专利已获得中国相关部门的注册及授权。集团母公司总部设在香港,子公司分布在香港、东莞和韶关。本集团生产的铝电解电容器产品用于多种电子产品,包括家用电器、视听设备、个人计算机、汽车电子、通讯设备和玩具。



公司网址:www.verticaltech.com.cn





