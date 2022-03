Friday, 18 March 2022, 18:15 HKT/SGT Share: 中国口腔连锁第一股瑞尔集团即将上市:双品牌覆盖中高端市场 基石和股东阵容星光闪耀

香港, 2022年3月18日 - (亚太商讯) - 随着人口老龄化及公众对口腔健康意识的提高,中国口腔医疗服务需求不断增长。根据弗若斯特沙利文报告,中国口腔医疗服务的市场规模由2015年的人民币757亿元增加至2020年的人民币1,199亿元,年複合增长率为9.6%,预示着未来行业发展空间十分广阔。



近日,口腔医疗服务行业中的佼佼者——瑞尔集团有限公司(以下简称“瑞尔集团”)赴港上市,这次IPO,瑞尔集团的发行价为14.62港元,每手500股,摩根士丹利与瑞银集团担任联席保荐人。



牙医资源丰富 双品牌战略构筑坚固护城河



据了解,瑞尔集团是中国口腔医疗服务的领导者,目前在中国15个主要一二线城市运营111家医院及诊所,根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年的总收入计算,瑞尔集团是中国高端民营口腔医疗服务市场最大的口腔医疗服务提供商,同时也是中国整个民营口腔医疗服务市场的第三大口腔医疗服务提供商。



瑞尔集团运营着瑞尔齿科和瑞泰口腔两个知名口腔医疗连锁品牌。截至到目前,瑞尔集团在全国15个城市拥有牙椅数1271张,构成一个庞大的网络。



在牙椅创收方面,瑞尔齿科品牌单椅位创收最高可达300万元人民币/年以上,瑞泰口腔品牌单椅位创收最高可达200万元人民币/年以上,2021财年瑞尔集团处于稳健增长阶段的门店椅位单产约160万元人民币/年。



与此同时,瑞尔集团拥有强大的牙医团队。截至2021年9月30日,该公司拥有882名经验丰富的全职牙医,50.7%以上的全职牙医具有硕士或以上学历,38.5%的全职牙医拥有10年以上的行业经验,且许多牙医拥有主治医师及医学学科带头人等职称及资质,丰富的牙医资源为其构筑了坚固的行业护城河。



业绩持续稳健增长 股东、基石阵容强大



财务方面,2019年、2020年及2021年,瑞尔集团的收入分别为人民币(下同)10.80亿元、11.00亿元及15.15亿元。其中2021财年,瑞尔集团营业收入达15亿元,同比增长37.7%,同期经营利润为1.24亿元,经营现金流2.43亿元,成功实现扭亏为盈。充裕的现金储备及亮眼的业绩,凸显其卓越的综合实力与核心竞争力。



瑞尔集团此次IPO基石投资者阵容强大,包括嘉实基金、Hudson Bay,OrbiMed奥博资本、Abax盘实资本及现代牙科,同时拥有豪华的股东阵容,包括淡马锡、OrbiMed奥博资本、高盛、高瓴资本等。高质量的基石投资者及强大的股东背景,无疑将为公司未来的业务拓展及股价稳定打下坚实的基础。



值得一提的是,当前,营利性医疗机构上市融资符合健康产业发展的政策导向, 医疗机构引入社会资本有利于吸引优秀人才从事医疗服务行业,提升运营效率,减少财政和民众的负担,增加整个医疗服务的供给保障能力。同时,能够上市融资的医疗机构往往是行业的标杆,公司上市后,投资者和公司管理层将更加重视合规经营,维护公司的良好声誉,从而自发的产生规范良性发展的内在动力。另外,医疗机构的服务模式绝大多数是线下实体服务,互联网医院占比非常小,以通过互联网化形成垄断,不存在无序扩张的风险,因此,瑞尔集团此时上市具备较强的先发优势。



中长期来看,随着公民医疗支出的增加及医疗保险服务的改善,中国口腔医疗服务市场持续扩大。另外,近年来国家频频出台政策支持行业发展。在多重利好的助力下,瑞尔集团凭借其全面的竞争优势有望不断受益,扩大业务规模及市场份额,实现更高的战略目标,值得期待。





