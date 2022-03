诺辉健康发布2021年报：营收同比增长202%，毛利率攀升至72.7%

杭州, 2022年3月18日 - (亚太商讯) - 中国领先的癌症早筛生物高科技公司诺辉健康(6606.HK)今日发布2021年截至12月31日的年度业绩报告。

诺辉健康办公室

诺辉健康在2021年全年实现营业总收入2.1亿元人民币,较2020年同比增长201.5%;实现毛利润1.5亿元人民币,较2020年同比增长315.2%;毛利润率从2020年的52.8%攀升至72.7%。公司在2020年的总收入约为7,100万元,毛利润约为3,700万元。截至2021年底,公司包括定期存款、现金和现金等价物在内的资金总额为18.9亿元。



公司旗下幽幽管®获批国家药品监督管理局三类医疗器械注册申请,成为中国首个适用于“消费者自测”的幽门螺杆菌检测产品(1),首次实现取样和检测“验孕棒”式一体化专利设计,并经国家药监局督导的注册临床试验验证达到“消费者自测”的准确安全和便捷性要求。



“2021年,诺辉健康用业绩有力地证明了中国癌症早筛市场的规模和潜力,率先跑出了常卫清®和噗噗管®两个营收亿级的品牌和产品。2021年公司营收和毛利率的大幅提升得益于销售的强劲增长和优质管道贡献比的提高。2022年初强势上市的幽幽管®也为公司增长提供了新动能。”诺辉健康CEO朱叶青表示,“过去几年,公司在市场教育和学术推广的坚决投入确立了诺辉健康在癌症早筛行业的领导地位,为公司保持强劲增长奠定了坚实的基础。与此同时,我们在2021年着力拓展公司的多组学技术平台和行业突破性创新的管线研发,研发投入相比2020年增长了近3倍,公司拥有的专利及专利申请也从去年的71项增加到了 169项,为公司的长期发展夯实了基础。诺辉健康将继续以严肃医疗的模式做产品研发、临床和注册,以消费医疗的模式服务用户。同时,公司在2024年实现盈亏平衡的目标保持不变。”



中国癌症早筛市场空间得到有力验证:常卫清®、噗噗管®率先冲进亿级单品

“中国癌症早筛第一证”结直肠癌筛查产品常卫清®在2021年实现收入9,720万元人民币,全年实现发货量超66万盒,发货量较2020年同比增长168%。中国首个居家自测便潜血(FIT)检测产品噗噗管®在2021年实现收入近1.2亿元,全年实现发货量超过580万人份,发货量较2020年同比增长104%。



随着健康中国2030进入攻坚阶段,大力推动癌症早筛已成为临床专家和社会各界的普遍共识。根据《健康中国2030》(2),预期到2022年和2030年,总体癌症5年生存率将分别不低于43.3%和46.6%;高发地区重点癌种早诊率将达到55%及以上并持续提高,癌症高危人群将实现定期参加防癌体检。此外,对发病率高、筛查手段和技术方案比较成熟的结直肠癌、胃癌、食管癌、肺癌、宫颈癌和乳腺癌等重点癌症,将制定分癌种筛查与早诊早治指南。中国国家癌症中心于2022年初发布中国最新癌症报告显示,结直肠癌发病率首次超过胃癌,成为中国第二高发癌症(3)。3月7日,全国政协委员、中国医学科学院肿瘤医院内镜科主任王贵齐在两会委员通道建议大众“自认为很健康的时候,有针对性的进行肿瘤筛查。高风险人群需要主动地做筛查,避免癌症晚期的发生。”(4)



市场“拓荒”成效显著:常卫清®、噗噗管®均保持3位数增长

2021年,常卫清®实现同比2020年增长159%,噗噗管®实现同比2020年增长263%。两款产品保持三位数的高速增长得益于公司在消费者教育和学术推广的坚决投入。作为目前唯一持有国家药监局癌症筛查许可证的行业领导者,诺辉健康承担了市场开拓的重任,也从中收获了品牌知名度和美誉度在市场上的绝对领先优势。



常卫清®专利的多靶点粪便FIT-DNA技术成为2021年3部国家级结直肠癌早筛早诊指南中唯一获得推荐的分子检测技术。(5)截至2021年12月31日,公司在一年内迅速完成超过400家医院的准入和销售,并凭借合规优势与电商、保险以及下沉市场的头部平台确立了深度战略合作,同时深耕民营体检市场,与多元化管道共同打造癌症早筛“医疗消费品”的创新产品+服务的用户解决方案,提高大众对结直肠癌筛查的关注以及增加常卫清®与噗噗管®在临床、消费者和保险市场的渗透率。



“医疗消费品”商业模式发力:公司盈利能力持续提高

常卫清®在2021年实现毛利率从2020年同期的66.9%上升至76.0%,噗噗管®在2021年实现毛利率从2020年同期的45.8%上升到71.5%。诺辉健康的盈利能力在2021年持续提高,主要原因是多元化管道构建、两款产品确认收入的增加以及优质管道销售比例的上升。常卫清®和噗噗管®在DTC管道的增长尤为强劲,以三位数百分比迅猛增长。



以严肃医疗为产品核心竞争力,以国家药监局筛查合规许可为核心壁垒, 2021年诺辉健康不断打磨和创新两款上市产品作为“医疗消费品”的使用体验和服务质量,并通过阴性“防漏检”保险和阳性肠镜服务为常卫清用户提供防癌早筛产品服务一站式解决方案。诺辉健康的直营电商也同期迅速推动用户沉淀并获得稳定增长,在2021年蝉联京东天猫618和双11期间的行业销售额双冠,并实现常卫清®蝉联同期消费医疗及居家送检类目单品销售冠军。(6)



多组学研发平台投入坚决:管线产品配置丰富

科学有依据、临床能验证、市场有前景、用户能接受是诺辉健康研发癌症早筛产品不变的原则。公司在2021年研发投入相比2020年增长了近3倍,达到6,000万元。公司拥有的专利及专利申请也从去年的71项增加到了 169项。2021年,公司大力投入专利多组学技术研发平台。宫证清™将在今年启动超过万人的大规模前瞻性多中心注册临床试验。苷证清™预计最快在2022年底前开展注册临床试验。



公司在2021年中国临床肿瘤学会学术年会(“CSCO”)上正式发布全球首个基于“全生命法则”的肝癌早筛分子检测产品-苷证清TM的预研数据结果。结合cfDNA、cfRNA和蛋白三个维度,苷证清TM的灵敏度和特异性均达到97.9%。2022年1月,公司与中山大学、中山大学附属肿瘤医院签约鼻咽癌筛查专利转让暨合作。三方将共同研发鼻咽癌筛查产品,并计划在产品定型后开展一系列临床研究,启动前瞻性大规模注册临床试验,申报国内首个鼻咽癌筛查注册证。



2021年,诺辉健康也在产品管线和业务拓展上取得其他重点进展。2021年7月,公司与Proteomedix就前列腺癌生物标志物发现领域建立研发合作伙伴关系,并就其可换股债务作出300万瑞士法郎的投资。2021年8月,公司与专注于以血液结直肠癌测试的分子诊断上市公司Epigenomics AG签订资产购买协议,以670万美元向Epigenomics AG购买生物样本库。2021年8月,公司投资诺辉创投NHH Venture Fund以重点投资针对人类重大疾病的突破性创新分子诊断技术,从而间接在2021年对Mirxes Holding Company Limited(专注于通过microRNA进行疾病早筛的生物技术公司)、Arion Bio, Inc(拥有可携式荧光卡片阅读机技术,致力于开发高灵敏度COVID-19居家检测试剂盒的生物技术公司)及Orbit Genomics(致力于肺癌临床检测服务及产品开发领域的分子诊断公司)进行少数股权投资。2021年9月及2021年12月,公司也作为跟随者分别参与对Arion Bio, Inc及Orbit Genomics的少数股权投资。2021年12月,公司与Orbit Genomics签署在大中华区(包括中国大陆、香港、澳门及台湾)的独家技术许可协议。



参考来源:

[1] https://tinyurl.com/yc835w63

[2]中共中央、国务院.《“健康中国2030”规划纲要》. 2016年10月25日

[3] Cancer incidence and mortality in china,2016. Journal of the National Cancer Center

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667005422000047

[4]央视频.全国政协委员、中国医学科学院肿瘤医院内镜科主任王贵齐在两会第二次“委员通道”采访. 3月7日

[5]国家癌症中心.《中国结直肠癌筛查与早诊早治指南(2020,北京)》;中国临床肿瘤协会(CSCO)《结直肠癌诊疗指南》2021;中国抗癌协会《中国肿瘤整合诊治指南(CACA)》2022

[6]数据来源:生意参谋,京东商智



关于诺辉健康

诺辉健康成立于2015年,专注于高发癌症的居家早筛,是中国癌症筛查市场的先行者和领导者,旨在推进癌症筛查技术的创新,并加速癌症筛查技术在中国的普及。2021年2月18日诺辉健康于香港联交所成功上市,股票代码6606.HK,成为“中国癌症早筛第一股”。



诺辉健康旗下的两款结直肠癌筛查产品(常卫清®和噗噗管®)均已获得国家药品监督管理局的批准并正式商业化。常卫清®是中国目前唯一获得国家药品监督管理局批准的癌症筛查产品。幽幽管是中国目前唯一获得国家药品监督管理局批准的幽门螺杆菌消费者自测产品。此外,公司拥有三款适用于肝癌、宫颈癌和鼻咽癌筛查的在研产品管线。公司持有旗下所有已上市和管线产品的全球产权。诺辉健康与上百家医院、体检机构、保险公司、药店及网上管道广泛合作。公司拥有符合ISO13485和ISO9001国际认证标准的十万级洁净生产车间。第三方医学检验实验室均获得国际相关标准质量体系认证,北杭广三地实验室获得当地卫健委认证并颁发执业许可证,每年检测能力达200万人份。







