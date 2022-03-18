Friday, 18 March 2022, 16:31 HKT/SGT Share: 零跑汽车递交香港上市A1招股书 全域自研自制释放增长潜能

香港, 2022年3月18日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机报道，自我国提出“双碳”计划以来，新能源汽车市场快速发展。按2021年销量计，中国拥有全球最大的新能源汽车市场，约为整个欧洲市场规模的2.5倍。为积极把握行业发展趋势，近日，浙江零跑科技股份有限公司（“零跑汽车”）正式向港交所递交A1招股书，进入赴港IPO实质阶段。中金公司、花旗、摩根大通及建银国际为联席保荐人。



据了解，零跑汽车是一家中国领先的智能电动汽车公司，在汽车由交通工具转化为智能移动空间的变革浪潮中，自2015年创立起便采用以智能化及快速迭代为特性的电子产品的开发思路，设计及打造智能电动汽车。根据弗若斯特沙利文的资料，零跑汽车是中国目前唯一一家具有全域自主研发能力的新兴电动汽车公司。



领先技术构筑企业护城河 全渠道销售网络覆盖面广



强大的研发能力是企业立足行业的根本。得益于创始人在电子及人工智能技术方面近30年的产品研发和成功创业的经验，零跑汽车充分发挥自身优势，不断提升技术及研发能力。在自动驾驶方面，零跑汽车最新的Leapmotor Pilot 3.0自动驾驶系统可提供360度视觉感知及22项自动驾驶功能，为目前同价位区间电动车型中功能最全面的自动驾驶系统。



零跑汽车自研自制智能电动汽车核心系统及电子部件中的所有关键软硬件，实现了底层接口、算法和数据通讯协议的统一，是中国唯一一家具有全域自主研发能力的新兴电动汽车公司，也是中国垂直整合程度最高的新兴电动汽车公司。依托高度垂直整合的研发与生产，该公司得以在降低采购成本的同时持续优化产品性能和质量，使其产品具有越级竞争力，从而不断提升市场份额。



在着力提升研发能力的同时，零跑汽车亦在扩张门店数量方面持续发力。数据显示，截止2021年12月31日，门店数量由2019年同期的49家大幅增加至291家，覆盖中国101个城市，其中直营店23家，渠道合作伙伴店268家。受益于广泛的销售网络，2021年全年，零跑汽车合计交付43,748辆智能电动汽车，较2020年增长443.5%，成为中国领先的新兴电动汽车公司中增速最快的公司。



2021年总收益涨幅达396.1% 打开未来想象空间



随着新能源汽车产品的快速演进发展，市场接受度不断提高，新能源汽车正在打开快速增长的巨大想象空间。新能源汽车在中国乘用车市场的渗透率从2017年的2.4%快速增长至2021年的16.0%，并预期将进一步从2022年的22.6%提升至2026年的50.3%。



身处发展黄金赛道的零跑汽车率先获得政策及市场红利，凭借自身的独特竞争优势实现交付量和营收的显著增长。招股书披露，该公司的总收益由2019年的人民币1.17亿元增加至2020年的6.31亿元，并于2021年大幅增加396.1%至人民币31.32亿元。截至2022年1月31日，流动资金为人民币63.32亿元，现金流充沛，防范风险能力较强。



凭借稳定充沛的现金流，零跑汽车拟强化垂直整合能力、提升运营效率并计划加大品牌营销投入，通过线上推广、线下车展等多重双渠道营销活动增强品牌知名度，使零跑成为一流智能电动汽车的代名词。同时，零跑汽车还将向线上用户社区开放更多功能，进一步提高用户参与度和转化度以推动业务增长。



面对未来行业形势的不断变化，零跑汽车将持续追求智能化及电气化技术创新、开展及变现数字化增值服务并大力开拓全球市场。未来，在激烈的市场竞争中，零跑汽车将在资本市场的支持下，不断挖掘自身潜力，巩固行业“领头羊”地位，或持续多维发力释放更大增长动能。





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