广发证券策略：A股整体环境得到改善，具备中长期配置价值

香港, 2022年3月14日 - (亚太商讯) - 3月以来,市场情绪波动较大。广发证券首席策略分析师戴康发布研报,认为经历了前期的快速回调后,当前A股估值有明显消化,前期负面情绪明显释放,A股整体环境得到改善,已经具备中长期配置价值,建议持续关注低PEG品种。



报告指出,3月10日,A股迎来全面反弹,上证综指上涨1.22%,深证成指上涨2.18%,创业板指上涨2.67%,医药、电力设备、建材、食品饮料、基础化工等行业领涨。如运用“赔率-胜率”框架来分析当前A股投资逻辑,首先,从赔率视角来看,当前万得全A的股权风险溢价处于2010年以来的均值+0.5倍标准差位置;万得全A相对债券的回报率处于2010年以来的均值+1倍标准差之上,股票的中长期持有性价比已经较高;此外,当前上证指数、沪深300、创业板指的动态估值分别处于2010年以来的30%、 51%、45%分位数,主要宽基指数已经具备中长期配置价值。



如从胜率视角来看,也同样有所改善。首先,俄乌局势大概率正走向缓和的方向:俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃3月9日在记者会上表示,与乌克兰方面开展的谈判“已取得一些进展”,在此消息刺激下,3月9日欧美主要指数均大幅反弹,同时商品指数普遍回调,一定程度上缓解全球“滞胀”的担忧;其次,今年《政府工作报告》显示进一步强调“稳增长”重要性,类似为股票提供了一个上涨期权。



此外,全球风险偏好也趋于改善,外资流出持续性难以维持。近期的外资大幅流出主要原因是全球风险偏好的波动:16年以来,恐慌指数VIX与北上资金净流入呈显著负相关系,3月以来VIX持续在30%以上的高位导致北上资金持续净流出,但3月9日俄乌情势缓和下VIX大幅下行7.6%,同时外部股市强力反弹+原油大跌,外资流出持续性难以维持。



综合上述,广发证券首席策略认为A股已经具备中长期配置价值,建议关注低PEG品种:(1)“供需缺口”通胀逻辑受益的资源/材料(煤炭/铝/钾肥);(2)“旧式”稳增长仍会承载“稳定器”作用(地产/建材/煤化工);(3)“新式”的稳增长抓手,比如受益于能源安全且PEG较低方向(数字经济/光伏)。



风险提示:疫情恶化超预期,国内外政策超预期收紧。



