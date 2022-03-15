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Monday, 14 March 2022, 18:29 HKT/SGT
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来源 GF Securities
广发证券策略：A股整体环境得到改善，具备中长期配置价值

香港, 2022年3月14日 - (亚太商讯)  - 3月以来，市场情绪波动较大。广发证券首席策略分析师戴康发布研报，认为经历了前期的快速回调后，当前A股估值有明显消化，前期负面情绪明显释放，A股整体环境得到改善，已经具备中长期配置价值，建议持续关注低PEG品种。

报告指出，3月10日，A股迎来全面反弹，上证综指上涨1.22%，深证成指上涨2.18%，创业板指上涨2.67%，医药、电力设备、建材、食品饮料、基础化工等行业领涨。如运用“赔率-胜率”框架来分析当前A股投资逻辑，首先，从赔率视角来看，当前万得全A的股权风险溢价处于2010年以来的均值+0.5倍标准差位置；万得全A相对债券的回报率处于2010年以来的均值+1倍标准差之上，股票的中长期持有性价比已经较高；此外，当前上证指数、沪深300、创业板指的动态估值分别处于2010年以来的30%、 51%、45%分位数，主要宽基指数已经具备中长期配置价值。

如从胜率视角来看，也同样有所改善。首先，俄乌局势大概率正走向缓和的方向：俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃3月9日在记者会上表示，与乌克兰方面开展的谈判“已取得一些进展”，在此消息刺激下，3月9日欧美主要指数均大幅反弹，同时商品指数普遍回调，一定程度上缓解全球“滞胀”的担忧；其次，今年《政府工作报告》显示进一步强调“稳增长”重要性，类似为股票提供了一个上涨期权。

此外，全球风险偏好也趋于改善，外资流出持续性难以维持。近期的外资大幅流出主要原因是全球风险偏好的波动：16年以来，恐慌指数VIX与北上资金净流入呈显著负相关系，3月以来VIX持续在30%以上的高位导致北上资金持续净流出，但3月9日俄乌情势缓和下VIX大幅下行7.6%，同时外部股市强力反弹+原油大跌，外资流出持续性难以维持。

综合上述，广发证券首席策略认为A股已经具备中长期配置价值，建议关注低PEG品种：（1）“供需缺口”通胀逻辑受益的资源/材料（煤炭/铝/钾肥）；（2）“旧式”稳增长仍会承载“稳定器”作用（地产/建材/煤化工）；（3）“新式”的稳增长抓手，比如受益于能源安全且PEG较低方向（数字经济/光伏）。

风险提示：疫情恶化超预期，国内外政策超预期收紧。

免责声明：本文所表述观点不构成投资建议，投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险。除非法律法规有明确规定，在任何情况下广发证券不对因使用相关内容而引致的任何损失承担任何责任。


话题 Press release summary

部门 金融
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