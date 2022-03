Friday, 11 March 2022, 08:00 HKT/SGT Share:

来源 The Place Holdings Limited 天阶控股签署谅解备忘录 获得与北京标志性景点世贸天阶相关的 51% 的知识产权,世贸天阶梦幻天幕

Singapore, 2022年3月11日 - (亚太商讯) - 新交所主板上市公司天阶控股有限公司(“公司”或“天阶控股”,连同其子公司,“集团”)欣然宣布, 它已签署一份谅解备忘录(“MOU”),以收购两个实体的 51% 股权,这些实体在北京也拥有与房地产地标 THE PLACE 相关的外观设计专利和某些商标的知识产权 ,以及与北京标志性景点世贸天阶天幕相关的某些资产和业务。



有关世贸天阶和世贸天阶梦幻天幕的更多信息,请访问 https://www.theplacebeijing.com。



两项拟议收购预计将加强集团的财务业绩



第一项收购涉及设计专利和一些商标的知识产权,授权管理运营梦幻天幕以及与物业地标世贸天阶相关的房地产,

• 知识产权的经常性特许权使用费收入来自天幕的经营和管理以及与世贸天阶商场相关的房地产相关的知识产权使用

• 世贸天阶梦幻天幕(“世贸天阶天幕”)是亚洲最大的天幕之一,由7,500平方米的LED系统组成,位于世贸天阶项目中



第二项收购涉及收购与世贸天阶天幕相关的若干资产和业务,这些资产和业务已经产生收入并将继续产生营业收入

• 开创全新体验式营销体验,世贸天阶天幕继续成为各种活动、广告和媒体的热门场所和平台

• 知识产权及世贸天阶天幕均为创收业务,预期可加强本集团的财务表现

• 还有各种机会利用世贸天阶天幕的知识产权和技术特性来开发与数字经济相关的新业务主张(如电竞、NFT、元界)并创造新的收入来源



拟议收购事项完成后,本集团预期会从知识产权许可中获得经常性特许权使用费收入,授权相关企业管理运营位于中国的众多经营性资产,尤其是世贸天阶,这是一个于 2006 年建成的综合体开发项目,包括两座顶级写字楼和一个高端购物中心,位于北京市朝阳区光华路 9 号,位于北京中央商务区 (CBD) 的中心地带。此外,本集团亦将从世贸天阶天幕的营运中产生营运收入。



世贸天阶天幕是亚洲最大的天幕之一,7,500 平方米的 LED 系统,横跨 250m 长和 30m 宽的空间,以高分辨率图像和最先进的沉浸式体验提供壮观的灯光秀体验声音系统以及实现交互性的技术功能。



世贸天阶天幕开创了全新的体验式营销体验,树立了强大的品牌,并继续成为各种活动、广告和媒体的热门场所和平台。



由北京奥中兴业房地产开发有限公司开发的THE PLACE和世贸天阶天幕自2007年9月向公众亮相以来,迅速成为北京的房地产地标和标志性景点。



知识产权及世贸天阶天幕均为创收业务,预期收购建议将加强本集团的现金流及财务表现。



凭借可在不同国家复制的轻资产运营模式,世贸天阶天幕的知识产权和技术特征也有多种机会开发与数字经济相关的新业务(如电竞、NFT ,元宇宙) 并创造新的收入来源。



天阶控股执行主席吉增和先生表示, “由于世贸天阶和世贸天阶梦幻天幕已经运营超过 15 年,拟议中的收购标的是既能产生现金流又能盈利的著名地标和标志性景点。



两项收购的收入流可以增强我们的财务业绩并提高我们的业务灵活性以追求新的增长计划。



基于标的资产经过验证的运营模式,本集团可以采用轻资产业务的方式在亚洲各国寻求各种合作和机会。



此外,随着消费者在生活方式和商业活动中的行为不断变化,我们相信有各种机会可以利用知识产权和技术特征 世贸天阶天幕,推动数字创新的边界,开发与数字经济相关的新商业主张。”



本文件将与天阶控股有限公司于 2022 年 3 月 7 日提交的交易所文件一起阅读,该文件可通过 www.sgx.com 下载。



关于天阶控股

(SGX Code: E27)



天阶控股有限公司( “公司”或“天阶控股”,连同其附属公司,“集团”)在新加坡交易所主板上市,专注于整合传统业务与全方位业务。渠道战略和数字解决方案(例如“新零售”解决方案、最后一英里物流、沉浸式虚拟现实技术、企业智能连接),以利用数字经济中的新增长机会。



集团已建立强大的业务平台,以在其三大核心业务支柱内创造新的价值主张:



1. 物业开发及物业管理活动

2. 文化旅游及相关“新零售”业务

3. 拥有管理运营权的综合媒体相关业务



集团得到天阶投资集团的主要管理团队的支持,该集团是一家价值数十亿的中国企业集团,在旅游、媒体、物业管理、生物医学技术投资和国际贸易等广泛的业务组合方面拥有良好的业绩记录。



天阶控股有限公司凭借新的业务方法和前瞻性的企业文化,通过内发性增长和对外合作的举措扩大我们在新加坡和中国具有高增长潜力的盈利业务。



如需更多信息,请访问 www.theplaceholdings.com



Issued on behalf of The Place Holdings Limited by 8PR Asia Pte Ltd.



For further information, please contact the following:



Mr. Zhang Wei

Chief Strategy Officer

The Place Holdings Limited Tel: (65) 6781 8156

Fax: (65) 6781 8159

Email: zhangwei@theplaceholdings.com



Mr. Alex Tan

8PR Asia

Mobile: +65 9451 5252

Email: alex.tan@8prasia.com



话题 Press release summary



部门 Real Estate & REIT, 业务, ASEAN, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network