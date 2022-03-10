国美零售2022年2月核心运营数据持续强劲 当月GMV同比提升超30%

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|Thursday, 10 March 2022, 18:29 HKT/SGT
|积极升级新型门店 凸显线下核心竞争力
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香港, 2022年3月10日 - (亚太商讯) - 在新零售的时代背景下，国美零售聚焦用户家庭需求，积极发展“家•生活”战略，踐行“全零售”理念，系统打造了“线上、线下、供应链、共享共建、物流、大数据&云”六位一体的集成集约、互联互通、共享共建的全零售生态共享平台。在清晰高效的战略引领下，公司的经营数据持续向好，基本面扎实稳健。于3月10日，国美零售召开了2022年2月“家·生活”战略业务进展全球投资人电话会议，向投资者详细阐述未来发展规划，并分享了公司2022年2月的核心运营数据，相关数据如下。
1) 国美当月整体GMV同比提升30%以上。
2) 国美现有门店从电器卖场升级为展示体验新型门店。目前已经和70%以上的主流供应商完成基于新模式的合同签约。
3) 真快乐2月月活达7000万，平均日活约350万。
4) 国美新模式店（含国美家）已签约项35家，拟签约70家，管理面积约100万平方米。
5) 截至2月，SKU数已近200万。
6) 安迅物流第三方业务比例已达48%以上。
7) 共享共建已构建完成供应链平台和流量平台，实现数据共享、会员打通和积分互换，引进了KOL/KOC、生产商、渠道商三端入驻。截至2月底，入驻的KOL/KOC已达2000个以上，生产商4200家，渠道商6000家；
8) 围绕“家生活”战略，国美计划以家庭为单位划分和更好地服务于国美的会员和用户，2022年全年预计服务家庭数在5000万至1亿户，到今年12月预计每个家庭在国美生态内娱乐和消费等时长实现月均8至10小时，月均消费金额约600至1000元，家庭全员消费规模全年预计实现3600亿至1.2万亿元。
今年是国美“家·生活”战略第二阶段实施的强化落地年，在线上方面，公司透过真快乐APP的“乐”、“购”两大板块满足消费者全方位、个性化的商品和服务需求，并通过视频导购等形式重新定义销售各环节交互场景，实现由传统消费向新型消费的升级，独特的优势提升了用户在国美生态的转化率和留存率。在线下方面，公司积极将原有门店升级具备新模式店，建设全场景展示体验模式。在物流方面，国美自建物流体系安迅物流可实现涵盖大中小件的商品流通，提高经营效率，同时目前物流第三方业务占比达48%，有望打造新的收入增长点。此外，国美的共享共建平台整合线上数据资源，成为社会化全零售资源聚合及全局数智化分发共享的平台，使其交易规模得到进一步拓展。
上述举措不但促进了国美整体GMV的提升，形成良性循环，增強規模化降本增效作用，更能为公司创造了较大的盈利提升空间。首先，大家电和套购模式能确保毛利相对稳定；其次公司的定制化产品能自主定价，随着定制化产品比例提升，毛利空间将更为可观；第三，随着规模效应，期间费用率和履约费用率将持续降低，带动整体净利率上升。
从国策层面来看，在后疫情时代，促消费稳内需，支持实体经济的复苏和繁荣，是未来中国经济工作的重中之重，当中推动市场下沉更是促消费的重要抓手之一。国美近年积极深耕县域级市场，并在下沉市场方面取得明显优势。在物流配送下沉方面，安迅物流目前已覆盖全国99%的四级地址，实现超过80%的乡镇级地址覆盖，可向消费者提供多种多样的时效服务，触达超95%以上的中国消费者。在供应链、商品及服务下沉方面，国美开展了多项举措。线上方面，公司通过真快乐APP开辟“发现中国美·乡村振兴”频道，大力开展乡村直播类的活动，充分发挥国美深耕行业35年的供应链优势，提供更多真低价好货，助力乡镇百姓品质生活升级。线下方面，通过技术、商品、物流、服务多方面赋能，大力拓展县域店，带动县域、乡镇市场的消费。截止2021年6月底，国美已经有超过2500家县域店。
在行业变革方面，消费新业态新模式使零售形式和渠道更趋多元化，线上线下迈向一体化，线下渠道逐渐摒弃传统的铺货价值，向体验感转型。线下场景式展厅将成为新零售生态闭环中的重要组成部份。因此，国美深耕零售市场35年的优势尤其凸显，公司拥有铺设全国的超4000家门店，并且对线下渠道进行场景化、体验化、数字化改造，线上通过“真快乐”APP实现全量SKU展示和销售，实现真正的线上线下一体化融合发展。国美目前的线下优势，特别是新模式店的升级，很难在短时间内被复制，从而形成了独特的核心竞争力，其线上线下互补融合更可为用户打造全场景体验式消费模式，提供专属于国美的特色服务，从而激发用户消费潜力，满足用户多元化消费需求，带来消费新增长点。
在国家持续释放促消费政策红利的环境下，国美身处的家生活赛道将迎来新的增长点，为其发展带来新动能、新机遇。随着六大平台相互赋能，零售新基建和公平新生态逐步落地，国美的生态闭环将更趋完善稳固，从而有效形成全渠道、全品类、全场景的新消费模式，以促进零售业高质量发展，更好地服务中国家庭，助广大社会创建美好生活。
话题 Press release summary
部门 消费者
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