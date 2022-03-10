Thursday, 10 March 2022, 16:51 HKT/SGT Share: 深耕口腔医疗服务黄金赛道 中国口腔连锁第一股瑞尔集团招股进行中

香港, 2022年3月10日 - (亚太商讯) - 近年来，随着人口老龄化及公众对口腔健康意识的提高，中国口腔医疗服务的需求不断增长。近日，又一颇为引人关注的实力公司——瑞尔集团有限公司（以下简称“瑞尔集团”）赴港上市，当前该公司正在招股，公司此次发行46,527,500万股，发售价为14.62港元，每手500股，预计将于3月22日挂牌上市。据10日早间市场讯息，瑞尔集团此番发售股份的国际配售部分已获足额认购。



瑞尔集团此次基石投资者阵容强大，既有4家知名机构嘉实基金、Hudson Bay，OrbiMed奥博资本和Abax盘实资本，也有领先的义齿器材供应商现代牙科（3600.hk）。5名基石投资者按照发售价认购总额6500万美元，禁售期为6个月。摩根士丹利及瑞银集团为联席保荐人。瑞尔集团同时拥有豪华的股东阵容，包括淡马锡、OrbiMed、高盛、高瓴资本等知名投资机构。



深耕各类口腔医疗服务业务 拥有强大的牙医团队及遍及全国的业务布局



据悉，瑞尔集团成立于1999年，旗下运营两个品牌：瑞尔齿科（领先的高端品牌）和瑞泰口腔（快速增长的中端品牌），经过20余年的发展，目前该公司已成为中国领先的口腔医疗服务集团，业务遍及全国15个城市。



根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年的总收入计，瑞尔集团是中国高端民营口腔医疗服务市场最大的口腔医疗服务提供者，同时亦是中国整个民营口腔医疗服务市场的第三大口腔医疗服务提供者。



截至2021年9月30日，瑞尔集团拥有882名经验丰富的全职牙医，50.7%以上的全职牙医具有硕士或以上学历。公司38.5%的全职牙医拥有10年以上的行业经验。三年或以上工作经验的全职牙医留存率为95.8%，显示出极高的留用率，同时，优质的医生资源凸显公司行业竞争优势及品牌影响力。



瑞尔集团致力于为医生搭建能够不断实现自身价值的平台，侧重于牙医的招聘、培训、职业发展和价值共用，吸引和留住优秀医生。主要包括：长期的校园招聘和资深牙医和专家招聘赋能体系、清晰的管理和技术发展路径、系统的激励机制：如试行合伙人机制、设立占比高达22.42%的ESOP员工持股计画，其中2021年10月1日，ESOP中约45%的激励份额已授予给了一线的医护人员。



独特互补的双品牌战略 带来忠诚和不断增长的客户群



与此同时，瑞尔集团制定瑞尔和瑞泰品牌的双品牌战略，为不同经济和区域背景的患者提供专业、独特及高品质的口腔医疗服务。截至2021年9月30日，该公司在中国15个主要一二线城市运营111家医院及诊所，拥有牙椅数近1300张。



瑞尔集团通过运营互补品牌及差异化定价，可以在各个区域迅速扩张，不断拓展其业务版图，进而维持和提高成熟诊所的收入和盈利能力。区别于瑞尔齿科的纯自建模式，瑞泰口腔通过“自建+并购”双轮驱动的模式进行扩张。2014年在成都通过异地自建开设了首家口腔医院，其后截至2020年底新增了五家自建诊所，2015财年至2021财年，瑞泰在成都业务收入年复合增长率达100%；而在重庆则通过收购当地一家连锁品牌的十家诊所快速进军当地市场，随后截至2021财年已新开设一家二级专科医院及六家诊所，2016至2021财年收入年复合增长率为35%。



凭借着优质的服务和卓越的客户体验，近年来瑞尔集团的客户满意度和品牌美誉度不断提升，获得了患者的高度认可。2021财年，瑞尔集团的总接诊人次为1,371,046人次，同期忠诚客户复诊率为45.8%，过往三年的客户满意度为97%。



高度忠诚和不断增长的目标患者群，也带来了业绩上的提升。财务资料显示，2021财年，瑞尔集团营业收入达15亿元，同比增长37.7%，同期经营利润为1.24亿元，经营现金流2.43亿元，公司无惧疫情衝击保持稳健增长，成功实现扭亏为盈。



此外，截至2021年3月31日，瑞尔集团经调整EBITDA（息税折旧及摊销前利润）为3.59亿元，经调整EBITDA利润率为23.7%。截至2021年12月31日，瑞尔集团拥有现金及现金等价物为人民币11亿元，充裕的现金储备，支撑其持续增长。



基于标准化及数位化平台的运营模式 身处黄金赛道未来可期



除此之外，瑞尔集团还是中国为数不多的基于平台实现标准化运营、具有一定规模的口腔医疗服务提供者之一。为确保服务品质和运营效率，该公司建立了涵盖医疗品质控制、用于运营管理、采购、病历管理和患者关係管理的SaaS系统的标准化及数位元化平台模式，使牙医能够以高效和一致的方式在各医院及诊所为患者提供高品质的口腔医疗服务。根据最新招股书，于往绩记录期间，瑞尔集团超过22%的新患者是通过已有患者推荐而来。



根据弗若斯特沙利文报告，中国民营口腔医疗服务市场的规模由2015年的人民币433亿元增加至2020年的人民币831亿元，年複合增长率为13.9%，并预测于2025年达至人民币2,414亿元，预测期间的年複合增长率为23.3%。其中，高端民营口腔医疗服务市场的规模由2015年的人民币13亿增加至2020年的人民币26亿元，年复合增长率为15.2%，庞大的市场规模及广阔的增长空间，让口腔医疗服务行业已成为长期看好的黄金赛道之一。



瑞尔集团作为该领域中的领导企业，未来，在行业高速增长和科技增效的背景下，凭借其独特的核心竞争力、差异化的品牌战略及良好的口碑，有望维持高速增长态势，成功登陆香港资本市场，或成为其高速发展的加速器，值得期待。





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