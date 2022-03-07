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来源 EC Healthcare 医思健康获纳入深港通之合资格股份

香港, 2022年3月7日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，根据深圳证券交易所于 2022年3月7日刊发的《关于深港通下的港股通股票名单调整的公告》，本公司为获纳入深港通的合资格股份，自 2022年3月7日起生效。获纳入深港通后，内地投资者可直接交易公司股票。



本公司认为获纳入深港通计划的交易机制，展现出市场对本公司投资价值及增长前景的认同。有助于本公司触达更广泛的中国大陆投资者群体，从而进一步扩大公司的互动基础，增加本公司股份的交易流动性，支持公司的长远发展。



本公司谨此感谢股东及投资者对本公司的持续支持。本公司将继续努力发展业务，进行医疗保健市场的整合，为股东创造价值。



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数及MSCI香港小型股指数成份股。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、专业健发中心发森、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究



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