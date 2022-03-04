Friday, 4 March 2022, 22:30 HKT/SGT Share:

来源 Altamira Therapeutics Altamira Therapeutics 与 Nuance Pharma 优锐医药签署独家协议，在中国及部分亚洲市场共同开发和商业化Bentrio(TM) 鼻喷剂 - 独家授权Nuance Pharma 优锐医药在中国大陆、香港、澳门及韩国开发和商业化Bentrio(TM) 鼻喷剂

- Altamira 将获得共计2350万美元的预付款和潜在里程碑付款

- 在实现本地化生产后，Altamira 将获得基于该地区净销售额的特许权使用费

百慕大哈密尔顿, 2022年3月4日 - (亚太商讯) - Altamira Therapeutics Ltd. (NASDAQ: CYTO) (简称“Altamira”)，一家基于RNA疗法、过敏原和病毒防护、内耳疗法，致力于解决未被满足的医疗需求的专业制药公司，和Nuance Pharma Ltd. (简称“Nuance优锐”)今天宣布签署一项独家协议，在中国大陆、香港、澳门及韩国合作开发和商业化Bentrio(TM)，一种用于防护空气中的过敏源和病毒的鼻喷剂。



根据协议，在开始阶段Altamira将负责为Nuance优锐供应Bentrio(TM)。Nuance优锐将支付100万美元的预付款，以及向Altamira支付300万美元的潜在开发注册里程碑付款和1950万美元的潜在商业化里程碑付款。优锐将获得该地区内注册和商业化Bentrio(TM)的权利。第二阶段，在达到相应的里程碑后，Nuance优锐计划实现产品的本地化生产。一旦实现本地化生产后，Nuance优锐将支付基于该地区净销售额分级增长的高个位数至低两位数比例的特许权使用费。



“我们很高兴与Nuance优锐达成战略合作，进一步地拓宽了Bentrio(TM)的分销网络，拓展了我们在亚洲的覆盖。”Altamira Therapeutics 创始人、董事会主席兼首席执行官Thomas Meyer表示：“作为一家快速增长、资本充足、产品线丰富，并且专注于呼吸领域的专业生物制药公司，Nuance优锐是这一重要且充满活力的市场的理想的商业化伙伴。我们将和Nuance优锐团队通力合作，成功上市Bentrio(TM)。”



“过敏性鼻炎的发病率在中国大陆很高，每年影响近2.46亿病人[1]。” Nuance优锐首席执行官兼联合创始人Mark G. Lotter表示“另外，预防病毒感染也有着巨大的机会，我们努力推出这一潜力产品，以造福中国大陆、香港、澳门和韩国受空气中过敏源及病毒影响的病人及健康人群。 Bentrio(TM) 与Nuance优锐专注的呼吸领域产品管线非常契合。”



参考文献

[1] https://doi.org/10.4168/aair.2019.11.2.156



Bentrio(TM) 简介



Bentrio(TM) (AM-301) 是一种不含药物成份的鼻喷剂，用于个人防护，预防空气传播的病毒和过敏原。应用于鼻腔后，Bentrio(TM) 在鼻粘膜上形成保护性凝胶层。这种薄膜旨在防止病毒或过敏原与细胞接触；此外，该成份组合可结合这些(病毒或过敏原)颗粒并促进其排出，以及湿润鼻腔粘膜。总之，可降低上呼吸道病毒感染的风险并促进过敏症状的缓解。根据人鼻上皮细胞模型感染SARS-CoV-2试验，当用于预防时，Bentrio(TM) 被证明可将传染性病毒载量降低99%以上。此外，当在感染后24或30小时开始治疗，Bentrio(TM)可有效减缓病毒滴度的增长。另外，花粉暴露室的临床研究表明，Bentrio(TM)可使过敏性鼻炎的主要症状显著缓解，保护作用迅速起效并持续长达4小时。



Nuance Pharma 优锐医药简介



Nuance Pharma 优锐制药是一家以患者为中心的专注创新的生物制药公司，同时拥有临床和商业化阶段的资产。Nuance由Mark Lotter于2014年创立，其使命是解决大中华区和亚太地区未满足的医疗需求。Nuance建立了后期临床阶段的创新产品组合，同时保持自我持续的商业运营。Nuance 专注于特药领域，其差异化的产品组合包括了不同治疗领域(呼吸、疼痛管理、急重症和缺铁性贫血领域)和不同阶段(商业化和后期临床阶段)的产品管线。通过与全球领先的生物制药公司合作，Nuance 建立了急重症领域和缺铁性贫血领域商业阶段产品组合以及呼吸领域和疼痛管理领域后期临床阶段产品组合。



Altamira Therapeutics简介



Altamira Therapeutics致力于开发解决重要未满足医疗需求的疗法。公司目前在三个领域积极开展：开发用于肝外治疗靶点的RNA疗法 (OligoPhore(TM) / SemaPhore(TM)平台，临床前)，用于预防经空气传播的病毒和过敏原的鼻喷剂 (Bentrio(TM)，商业化），治疗眩晕的疗法 (AM-125，临床2期)以及用于鼓室内治疗耳鸣或听力损失的疗法 (Keyzilen(R)和Sonsuvi(R)，临床3期）。公司成立于2003年，总部位于百慕大哈密尔顿，主要运营位于瑞士巴塞尔。Altamira Therapeutics Ltd.的股票在纳斯达克资本市场交易，代码为"CYTO"。



前瞻性声明



本新闻稿可能包含构成《1933年证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条所界定的"前瞻性陈述"的陈述。前瞻性陈述是历史事实以外的陈述，可能包括涉及未来运营、财务或业务业绩或Altamira Therapeutics战略或预期的陈述。在某些情况下，您可以通过前瞻性词语来识别这些陈述，例如"可能"、"也许"、"将要"、"应该"、"预计"、"计划"、"预期"、"相信"、"估计"、"预测"、"项目"、"潜在"、"展望"或"继续"，或者这些术语或其他类似术语的否定词。前瞻性陈述基于管理层当前的预期和信念，涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果、发展和业务决策与这些陈述所设想的内容存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于AM-301商业化的批准和时机，Altamira Therapeutics对继续开发其候选产品的需求和筹集大量额外资金的能力，Altamira Therapeutics候选产品的临床试验的时间和进行，Altamira Therapeutics候选产品的临床效用，注册递交和批准的时间或可能性，Altamira Therapeutics的知识产权地位和Altamira Therapeutics的财务状况，包括任何未来收购，处置，合作伙伴关系，许可交易或Altamira Therapeutics资本结构变更的影响，包括未来的证券发行。这些风险和不确定性还包括(但不限于)Altamira Therapeutics截至2020年12月31日的20-F表年度报告中标题为"风险因素"下描述的风险和不确定性，以及Altamira Therapeutics向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险和不确定性，这些文件可在美国证券交易委员会网站上免费获得：www.sec.gov。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者如果基础假设被证明是不正确的，则实际结果可能与所示结果存在重大差异。所有前瞻性陈述以及所有可归因于Altamira Therapeutics或代表Altamira Therapeutics行事的人员的后续书面和口头前瞻性陈述，均通过参考这些风险和不确定性明确限定其全部内容。您不应过分依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述仅代表截至其发表之日的情况，除非适用法律要求，否则Altamira Therapeutics不承担任何根据新信息，未来发展或其他方式更新它们的义务。



媒体联系人：

Altamira Therapeutics: Stephen Kilmer

(647) 872-4849

sjk@altamiratherapeutics.com



Nuance Pharma: Charlie Chen

+86 21 3203 5318

charlie.chen@nuancepharma.cn



消息来源：Altamira Therapeutics Ltd.



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