艾伯科技配股集资总额达2.16亿港元



香港, 2022年3月3日 - (亚太商讯) - 艾伯科技股份有限公司（「艾伯科技」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：2708.HK）欣然宣布，集团将透过配售代理汇盈证券有限公司向不少于六名承配人提呈发售最多7,200万股配售股份，配售价为每股配售股份3.00港元，集资最多达2.16亿港元，为集团的业务发展提供资金及奠定稳固基础。



假设已发行股本概无其他变动，是次配售股份总数占现时已发行股本约12.40%，以及经配售事项扩大的已发行股份约11.03%。若扣除配售代理的佣金、专业费用及其他相关开支548万港元后，配售事项的最高所得款项净额约为2.11亿港元。集团拟将约50%款项用于中国信息技术应用创新（「信创」）业务（包括终端产品及行业解决方案）的研发、生产、 推广及营销；约40%款项用于5G产品及系统，如购买原材料、研发及营销；约10%资金则用作集团一般营运资金。



自上市以来，艾伯科技积极物色合适的收购对象以支持集团营运及快速发展。为加快发展其信创业务，集团本月已与一家国产电脑软硬件产品、电子产品公司（「目标公司」） 订立谅解备忘录，拟以人民币1亿元收购目标公司10 %已发行股本。目标公司主要在国内从事纯国产化的电脑软硬件产品、电子产品、零部件及相关技术的设计、开发、生产与销售，同时亦为集团旗下电脑软硬件产品主要原材料及设备零部件的上游供货商。收购完成后，集团的原材料成本和供应链风险有望降低，而集团亦可以透过垂直整合提升经营效率和自身于国产电脑软硬件产品和电子产品领域的综合实力。



同时，为把握国产替代化的机遇，集团积极在信创领域寻求突破。集团附属公司深圳市艾伯电子有限公司（「艾伯电子」）已经成功研发并量产可销售两款纯国产化笔记本电脑。早前，艾伯电子亦与国内唯一同时具备宇航级、军品级、工业级和民用级产品研发定制能力的国有物联网企业—深圳市航天华拓科技有限公司（「航天华拓」）签订笔记本电脑信创产品的ODM（原厂委托设计代工）项目合作协议，并建立战略合作伙伴关系。双方将在产品开发与认证及产品订单与生产交付两大业务进行紧密合作，共同生产销售20万台纯国产笔记本电脑。协议签署后，航天华拓将委托集团设计开发指定规格的纯国产笔记本电脑产品；集团按航天华拓要求完成产品开发，并配合航天华拓进行相关的信创产品认证。完成产品开发和认证后，双方将利用各自市场资源，合作推进20万台纯国产笔记本电脑的市场销售。



艾伯科技主席兼执行董事黎子明先生表示：「集团很高兴宣布多项业务发展，为未来发展奠定基础。我们相信配售事项为集团筹集额外资金之良机，有效配合集团多项业务的快速扩展；而收购目标公司股份以及与航天华拓达成战略合作，将加快我们信创业务增长，更好地把握行业风口和市场机遇。凭借集团在行业的稳固基础及与合作企业在技术、供应链和市场等各方面产生的协同效应，集团有信心把三大核心业务进行融合创新，为不同行业客户提供一站式的产业数字化解决方案，并在竞争激烈的市场中脱颖而出，为股东争取最大回报。」



关于艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司（股份代号：2708.HK）是行业领先的产业数字化解决方案企业，专注在中国提供5G通信设备及专网解决方案、信创IT终端产品及行业解决方案、物联网产品及解决方案以及产业数字化解决方案，业务主要分为四个类型，包括（i）智能终端产品销售;（ii）系统集成;（iii）软件开发;及（iv）系统维护服务。集团深耕物联网领域超过二十年，客户来自中国公营及私营界别，如中央政府机构、大型国有企业及私营企业。



如欲查询更多数据，请浏览艾伯科技股份有限公司网站：http://www.ibotech.hk/





话题 Press release summary



部门 电信运营商, 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

