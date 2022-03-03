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Thursday, 3 March 2022, 18:31 HKT/SGT
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移卡捐赠60,000盒新型冠状病毒抗原测试剂盒 全力支持香港抗疫

香港, 2022年3月3日 - (亚太商讯)  - 因应本港新冠肺炎疫情日趋严峻，移卡有限公司（简称「移卡」或「公司」）（股份代号：09923.HK）将捐出60,000盒新型冠状病毒抗原测试剂盒，全力支持香港抗疫。

本次防疫物资将捐赠予保良局，透过其辖下安老服务单位及康复服务单位，分别派发予长者及残疾人士，帮助他们实时监测身体状况。香港第五波疫情来势汹汹，单日新增确诊屡创新高。疫情肆虐下，防疫物资需求有增无减，尤其是对新型冠状病毒抗原测试剂盒的需求持续高企。移卡一直密切关注香港疫情，希望通过此次捐赠，为有需要的人士伸出援手，送上关爱。

关于移卡有限公司（股份代号：9923.HK）
移卡2020年于香港交易所主板上市，是一家领先的基于支付的科技平台，致力于为商户与消费者提供一站式支付服务，并提供丰富多样的科技赋能商业服务。根据2022年易观报告，按2021年的交易笔数计，移卡在中国非银行独立二维码支付服务提供商中排名第一。


话题 Press release summary

部门 信用卡和付款, Cloud & Enterprise
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