移卡捐赠60,000盒新型冠状病毒抗原测试剂盒 全力支持香港抗疫

香港, 2022年3月3日 - (亚太商讯) - 因应本港新冠肺炎疫情日趋严峻,移卡有限公司(简称「移卡」或「公司」)(股份代号:09923.HK)将捐出60,000盒新型冠状病毒抗原测试剂盒,全力支持香港抗疫。



本次防疫物资将捐赠予保良局,透过其辖下安老服务单位及康复服务单位,分别派发予长者及残疾人士,帮助他们实时监测身体状况。香港第五波疫情来势汹汹,单日新增确诊屡创新高。疫情肆虐下,防疫物资需求有增无减,尤其是对新型冠状病毒抗原测试剂盒的需求持续高企。移卡一直密切关注香港疫情,希望通过此次捐赠,为有需要的人士伸出援手,送上关爱。



关于移卡有限公司(股份代号:9923.HK)

移卡2020年于香港交易所主板上市,是一家领先的基于支付的科技平台,致力于为商户与消费者提供一站式支付服务,并提供丰富多样的科技赋能商业服务。根据2022年易观报告,按2021年的交易笔数计,移卡在中国非银行独立二维码支付服务提供商中排名第一。





