来源 Oculis SA Oculis 获Accure Therapeutics授权引进用于治疗青光眼的神经保护候选药物 进一步强化集团的领先眼科产品线 - 首创的多肽模拟物,具激活营养信号传送路径的独有机制,可保护视神经和视网膜以免受损害

- 潜在适应症有改善青光眼、地图状萎缩、急性视神经炎及其他视神经病变等疾病的功效

- 现正进行急性视神经炎的概念验证临床试验,预期将于2023年下半年完成

- 该协议将有助于Oculis实现其成为全球眼科领导者之使命,致力于为三个最主要的细分领域包括视网膜、干眼症和青光眼带来突破性创新治疗

- 该协议进一步印证了Accure Therapeutics于神经科学领域作为转化研发引擎策略的成功

瑞士洛桑与西班牙巴塞罗那, 2022年3月2日 - (亚太商讯) - 利用突破性技术和革命性疗法从而改善视力及眼睛护理的国际眼科公司Oculis S.A.(Oculis),与私人转化神经科学研发公司Accure Therapeutics今天宣布达成授权协议,授予Oculis在全球开发与商业化ACT-01的独家权利。ACT-01是一种可潜在保护视神经和视网膜免受损害的疗法。



即将更名为OCS-05的ACT-01是一种首创的小分子,动物实验发现OCS-05对神经发炎与退化的保护作用,其作用机制与激活IGF-1及BDNF等营养因子传送路径有关。在急性视神经炎及青光眼等视神经受影响的情况下,OCS-05能够保护神经轴突,以免慢性视觉受损。



基于正面的临床前期数据,以及在健康志愿者测试安全性与药物代谢动力学的临床1期研究结果,2a期研究(ACUITY研究)亦已随即展开。



ACUITY是一项双臂、随机、双盲、安慰剂对照的研究,旨在评估OCS-05相较安慰剂对急性视神经炎患者的安全性和耐受性。除安全性外,次级结果指标将包括视神经解剖学指针及视觉功能指针。该研究现正在巴黎公立医院集团(APHP)旗下神经科 - 眼科网络内的La Pitié-Salpétrière医院进行,计划样本中的三分之一已经入组。



Oculis计划进一步扩展此研究项目,目前正与美国、欧盟及中国等地的监管机构洽谈。



Oculis首席执行官Riad Sherif博士表示:「我们很高兴能够达成此协议,这结合了我们丰富的眼科专业知识与 Accure 独特的神经保护方法,以推动眼科神经退化性疾病治疗方式的变革。Oculis一直专注于建立高度创新和多元化的产品组合,为未被满足的临床需求提供能改变眼科疾病患者生活的治疗方案,OCS-05便与这使命完美契合。青光眼是全球导致永久失明的主因,很大部分患者在接受降眼压治疗后亦未能康复。结合OCS-05技术,我们有潜力开发市场首款针对青光眼及其他视神经病变的神经保护方法。」



Accure Therapeutics联合创始人兼首席执行官Laurent Nguyen博士表示:「我们已掌握利好的早期数据,并发掘了针对多种眼部疾病适应症的潜力,如今这两间理念相近、致力服务患者并对神经科学充满热诚的公司,是时候携手合作。Oculis拥有专业的眼科知识,能让这振奋人心的资产在多种神经退化性疾病中兑现承诺。」



参照急性视神经炎(视神经的急性脱髓鞘发炎)及高压性青光眼(高眼压损坏视神经导致的永久失明)实验中的动物模型,OCS-05能减少对视神经和视网膜的损伤。在多发性硬化症(免疫系统导致发炎,继而破坏神经细胞突以及大脑和脊髓中的髓磷脂)的参考实验性自体免疫性脑脊髓炎动物模型中,OCS-05亦能减慢麻痹的进展。



现已完成的1期研究数据显示,OCS-05在健康志愿者中单剂量及多剂量具备良好的安全性及耐受性。



根据协议条款,Accure Therapeutics 将会收取预付款、在达到若干开发和商业里程碑后的潜在款项,以及与销售有关的阶梯式特许权使用费。



Oculis首席营运官兼中国区总经理丁伟波先生补充:「青光眼在全球各地包括中国均缺乏有效的治疗方法,此次与Accure的合作协议意义重大。现时国内青光眼患者人数超过三千万,是导致失明的第四大原因,而大部份患者在寻求治疗时一侧眼睛已失明,我们相信OCS-05在中国的需求及市场潜力将十分巨大。」



Accure Therapeutics主席兼Alta Life Sciences合伙人Montserrat Vendrell补充:「与 Oculis 订立授权协议属一项概念验证,展现出Accure Therapeutics 作为转化研发引擎可创造的价值,推进源自巴塞罗那大学真正独特的科学。此授权协议亦将增强 Accure的能力,以加快和扩大其余产品组合的价值潜力。」



关于Oculis

Oculis是一家全球生物制药公司,致力透过突破性的创新,拯救视力、改善眼睛护理及应对未获满足的重大医疗需求。Oculis 的高度差异化产品组合包括局部视网膜治疗、局部生物制剂和病情缓解疗法的候选药物。Oculis现已涉足国际主要市场,并做好充分准备,提供改变全球患者生活的治疗方案。总部位于瑞士洛桑的Oculis,业务遍及欧洲、美国和中国,由经验丰富且往绩卓越的管理团队领导,并获得领先的国际医疗保健投资者支持。详情请浏览 www.oculis.com



关于Accure Therapeutics

Accure Therapeutics是神经科学领域的私人转化研发公司,建立于西班牙巴塞罗那,于2020年由Alta Life Sciences Spain I牵头的A轮投资启动,并得到技术和工业发展中心(CDTI)的支持。这家具有国际视野的欧洲公司拥有独特的组合,包括三个追求创新目标的新化学实体项目,具有潜力追求更多目标。Accure旨在开发新的缓解疾病药物,以治疗视神经炎、多发性硬化症、帕金森病和癫痫症等严重疾病。Accure Therapeutics 拥有经验丰富的业务和科学团队,为少数对初步科学以不可知论方式营运、研究中枢神经系统领域先进药物的公司之一。详情请浏览 https://accure.health/





