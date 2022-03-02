Wednesday, 2 March 2022, 15:19 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC全力支持香港抗疫 为企业免费提供「云.网.安」抗疫三保 保障企业业务安全运作 抗疫，刻不容缓。安全，重中之重

香港, 2022年3月2日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」/「集团」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）宣布全力支持本港企业抗疫，免费提供「云‧网‧安」抗疫三保，让企业于严峻的疫情下，有效抵御外部网络攻击的同时，保障员工及企业业务安全运作，希望尽力与本地企业携手共同面对这次难关。

如欲了解更多有关中信国际电讯CPC提供的「云.网.安」抗疫三保 详情，请扫瞄此二维码。

面对疫情，各行各业均受到前所未有的冲击，企业各出奇谋改变其营商模式与员工并肩抗疫。现时困难的经营环境对不少企业都是一个挑战，企业及员工不单要应对逆境，同时须面对日益增加及愈趋复杂的网络安全风险，导致业务运作受影响。有见及此，中信国际电讯CPC提供免费「云.网.安」抗疫三保，协助企业免受网络攻击威胁，重点于云备份、网络连接、以及端点安全提供三重保护，保障员工安全，保障业务安全运作，希望「云‧网‧安」抗疫三保为处于水深火热的企业纾缓一点忧虑。



我们明白疫情的影响并非短暂，因此CITIC Telecom CPC 积极为社会作出贡献，为企业提供支持，推出「云‧网‧安」抗疫三保 支持企业安全运作。三项服务包括：



1. 云备份 - 保障端点数据安全，透过SmartCLOUD™ BRR A2C云备份方案，为员工远程个人装置数据灵活备份。



2. 网络连接 - 保障遥距接入安全，TrueCONNECT™ Remote采用IPSec或SSL标准加系统，为员工在家装置提供安全连接。



3. 安全端点 - 保障远程及员工在家工作的装置免受网络攻击，TrustCSI™ EDR端点侦测及回应服务， 24x7为企业实时提供端点威胁侦测监控和响应，提供全方位端点保障。



中信国际电讯CPC行政总裁黄政华先生表示：「香港疫情非常严峻，各界承受着前所未有的沉重压力。在此异常艰难时刻，我们作为企业的ICT 合作伙伴，更要利用集团力量及资源扶助各大小企业，助力企业业务免受疫情影响，确保网络运作畅顺并快速应对网络安全威胁。同时为居家工作的员工提供便捷且稳定的网络连接和安全的工作保护，为当前严峻的企业环境贡献一分力，为疫情下艰难运作的企业提供专业帮助。中信国际电讯CPC将继续与社会各界携手共克时艰，期盼早日战胜疫情。」



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、19个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相关ICT服务认证的供货商之一，公司透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，为企业提供专业的在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。



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媒体查询：

Catherine Yuen (阮颖珊)

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电话 (852) 2170 7536

电邮 catherine.yuen@citictel-cpc.com





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