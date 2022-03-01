Wednesday, 2 March 2022, 08:00 HKT/SGT Share:

来源 SQL Technologies, Inc Sky Technologies将于2022年3月4日星期五敲响纳斯达克开市钟

迈阿密, 2022年3月2日 - (亚太商讯) - SQL Technologies Corp.（纳斯达克股票代码：SKYX）（“Sky Technologies”或“本公司”），一家拥有高度颠覆性智能平台技术的公司，拥有超过 60 项美国和全球专利和正在申请的专利，可提高家庭的安全性和智能家居生活方式和建筑物，今天宣布管理层将于 2022 年 3 月 4 日星期五在纳斯达克股票市场主持开市钟仪式，以庆祝其 2022 年 2 月的首次公开募股。



Sky Technologies 的执行主席 Rani R. Kohen（创始人和发明家）、总裁 Steve Schmidt（AC-Nielsen 前首席执行官和 Office Depot 国际总裁）和首席执行官 John Campi（前 CPO 克莱斯勒和杜邦）将出席。



仪式将于东部时间上午 9 点 15 分左右开始，可在 https://skyplug.com/media/ 上进行现场直播或重播，并将在全球主要金融电视网络上直播。



Sky Technologies 执行主席 Rani Kohen 表示：“我非常荣幸代表我们尊贵的员工和股东敲响纳斯达克的开市钟——这是全球成功的象征，标志着我们作为上市公司开始旅程的标志性时刻。” . “敲钟仪式证明了我们团队的力量和兴奋以及创新的专利 SkyPlug 技术。



“我们很高兴庆祝这一里程碑式的成就，并期待未来几个月的运营执行，因为我们努力为我们的股东创造可持续的长期价值，”科恩总结道。



关于 SQL 技术公司



由于电力是每个家庭和建筑的标准，我们的使命是让家庭和建筑成为安全先进和智能的标准。



SQL Technologies Corp.（纳斯达克股票代码：SKYX）d/b/a Sky Technologies 拥有一系列极具颠覆性的先进安全智能平台技术，拥有 60 多项美国和全球专利以及正在申请的专利。我们的技术强调高品质和易用性，同时显着提高家庭和建筑物的安全性和生活方式。我们相信，我们的产品是美国乃至全球家庭和其他建筑物中每个房间的必需品。如需更多信息，请访问我们的网站 https://skyplug.com 或在 LinkedIn 上关注我们。



关于前瞻性陈述的警示性声明



本新闻稿中包含的某些陈述构成前瞻性陈述，包括与拟议的首次公开募股有关的陈述。管理层将这些前瞻性陈述基于其当前的预期、假设、估计和预测。虽然他们认为这些预期、假设、估计和预测是合理的，但这些前瞻性陈述只是预测，涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多超出了管理层的控制范围。这些陈述涉及风险和不确定性，可能导致公司的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。前瞻性陈述仅在发表之日发表。告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述，除法律要求外，公司不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件，或其他。



投资者关系联系人:

Lucas A. Zimmerman

MZ North America

(949) 259-4987

SKYX@mzgroup.us



资料来源: SQL Technologies



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