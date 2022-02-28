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来源 EC Healthcare 医思健康管理层再度增持公司股份 对集团发展前景充满信心

香港, 2022年2月28日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，继集团日前披露有关截至2022年1月17日止之管理层股份增持情况后，于2022年2月21日至22日，集团主席、行政总裁及执行董事邓志辉先生分别再度于公开市场新增购入合共605,000股，涉资逾496万港元。其中于2月21日购入的62,000股平均购入价格为每股8.49港元，2月22日购入的543,000股平均购入价为每股8. 18港元。进一步增持完成后，邓志辉先生的持股比例增至60.39%。



医思健康于过去一年积极通过内生增长和外延并购进行大健康市场的整合，巩固市场领先地位。近日香港抗疫形式严峻，集团亦积极通过旗下的普通科门诊，专科门诊，体检中心，疫苗中心及化验中心为市民提供抗疫医疗服务。展望未来，管理层对集团业务的长远向好发展态势维持信心，集团将会持续加强资讯科技，品牌和服务的投入，以强化自身的大健康闭环，以为客户提供更优质全面的服务。



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、专业健发中心发森、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究





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