Friday, 25 February 2022, 21:28 HKT/SGT Share: “兴”暖香江 同“兴”抗疫 兴业银行香港分行向葵青、荃湾社区捐赠抗疫物资

香港, 2022年2月25日 - (亚太商讯) - 虎年伊始,在这个乍暖还寒的春天里,香港第五波新冠疫情汹涌而至,确诊人数连日攀升,严峻的疫情给香港社会的民生经济带来重大影响,广大香港市民的健康安全也因此受到严重威胁。



为贯彻落实习近平总书记对香港抗疫工作的重要指示精神,积极响应香港社会同心抗疫行动会商会提出的16项抗疫举措,兴业银行香港分行集中动员一切力量,紧急开展物资采购,并与香港特别行政区立法会议员、工联会干事、全国青联委员陈颖欣取得联系,在她的联络与帮助下,火速驰援基层社区。



据了解,2月25日,该行向本轮疫情中出现集中爆发的葵青、荃湾社区进行了抗疫物资捐赠活动,共向基层社区捐出2万余套快速抗原检测盒。在简短的物资交接仪式上,陈颖欣小姐向兴业银行香港分行赠予感谢状,并表示当前疫情状况不容乐观,基层社区对抗疫物资需求量与日俱增,这批快速抗原检测盒的到来能大大缓解基层社区检测需求量大的燃眉之急,对此时疫情之下的善举表示衷心感谢。此次捐赠的快速抗原检测盒,将由工联会及社区工作人员协助分派给有需要的基层社区居民及社区抗疫前线人员,帮助他们应对严峻的疫情挑战。兴业银行香港分行有关负责人表示,将尽一切力量,为疫情下守护香港社区做出应有贡献。



新冠疫情自2020年初起在全球范围蔓延,兴业银行香港分行作为兴业银行集团首家境外机构,为保障疫情下跨境金融服务,自疫情爆发之初出台各项支援措施,包括建立起疫情防控跨境业务绿色通道、实行利率及费率优惠和手续减免等,重点关注受疫情冲击的本地中小型企业,以及生产或流通疫情防控物资的相关产业客户,提供相应的支援及纾困措施,用实际行动践行金融抗疫的使命担当。



风雨同舟,众志成城,兴业银行香港分行将全力支持特区抗疫,齐心协力打好这场香港疫情防控攻坚战,为服务香港地区经济发展和社会繁荣稳定贡献力量。





话题 Press release summary



部门 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network