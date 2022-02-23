“抗疫为先 铺垫未来”



香港, 2022年2月23日 - (亚太商讯) - 香港董事学会认为，今日发表的预算案，以抗疫为先，但不忘部署经济恢复，铺垫未来，四平八稳，不过不失。



本会在今年的预算案建议已经指出，由于Omicron急速传播，几个星期的光景之间，香港人由满怀通关希望的高点，跌落抗疫以来面对最严厉限制措施的低谷。控制疫情是当务之急，但须有恢复经济发展的计划。



财政司司长于今日的预算案演辞开端所言，与本会的观点不谋而合。司长针对4个方面推出扩张性措施，务求全力抗击疫情，为市民及中小企纾困，支撑下行经济推动疫后经济恢复，及投资未来部署经济发展。方向正确，我们赞同。



加强防控防疫

动用资源抗击疫情，做法合适。司长特别提到要加大力度防治鼠患，值得留意。过去几年本会都已经指出，香港已俨然成为大鼠戊肝之都，如不及早处理，演变成「两疫齐飞」, 自是不妙。



纾困措施

纾解民困、支持企业的措施，合乎预期。预算案预留200亿备用。随着事态发展，政府可以将资源调拨甚或加码，做法合适。



财政司司长宣布，将开设住宅租金开支扣税。社会各界多年来争取这项税务措施，终于落实。我们赞同。



政府将派发新一轮消费券，预算分两期发放，金额达10000元。我们相信，刺激消费带来的乘积效应，会对本地经济有提振作用。



今年预算案维持若干差饷宽减措施，但值得一提的是，将会推行改革，引入住宅物业累进制度更好达至能者多付，日后也会改变一刀切的宽减做法，避免拥有多个物业的业主可以多重受惠。我们支持相关改革的大方向。



经济发展为了谁，为了什么？

预算案演辞指出，香港经济结构有个毛病，就是发展不平衡，某些行业例如金融，表面上收入高但受惠面不广。经济结构单一，已经是多年的老问题。司长提出要丰富产业发展，迈向高质量发展，提供多元就业机会。虽然老生常谈，但所言极是。



司长支持各行业的拨款或税惠措施，虽然不是特别亮点，但合理合适。针对旅游、会议展览产业，司长提出了若干支持措施，例如拨款主办「演艺博览会」，适当时候着力吸引更多会展活动来港举办，我们期待。



成立数字经济委员会

司长指出，迈向高质量发展，数字化是必然趋势，因此，将成立一个「数字化经济发展委员会」，以加速数字化经济转型。司长补充，对企业来说，数字化有助转型赋能，提质增量，激发创新。我们认同。



香港董事学会作为主力，正协同全球各地有代表性的董事学会组织，编辑制作能帮助企业董事应对数字化转型的指引，预计将于未来数月内出版。



制定策略并监督数字化转型的推进乃董事的管治职能所在，牵涉公司管治范畴，并非纯粹的技术议题。建议成立的委员会，成员应包括能倡导及反映董事之于公司管治上尤其数字化转型过程中如何达至最佳实践的人士。



配合创科发展

司长提出一系列推动研发，强化创科发展的措施，我们大致支持。优化知识产权制度，推广香港原授专利制度，方便商标国际注册，修订《版权条例》等，追赶制度上落后的同时，也有助发展知识型经济，配合创科发展。



司长又表示，证监会及港交所正检视主板的上市条件，配合有潜力但未有盈利和业绩支持的科技企业的集资需求。我们相信，香港金融市场日趋成熟，可以承受相关改革。投资者教育固然可以持续推行。强化董事尤其独立董事的职能，优化上市公司的企业管治，也是保障投资者的一道法门。



仍要提高效率

去年的预算案，推出节流计划，削减部门经常拨款1%。财政司司长表明，今年的预算案不会再推行进一步的削减开支计划，但会审慎考虑涉及经营开支的新项目，控制开支。司长的考虑是避免叠加效应窒碍部门运作，但我们认为，社会上对进一步提高效率以节省开支的要求也不无道理。社会各界的合理期望是要真的见到物有所值，不欲公帑虚耗在部门的因循守旧作事流程上，而省下来的金钱，可以用在更有效益的刀口处。



以民众为发展的中心

司长提到，经济发展，要以民众为发展的中心，提升所有市民的生活水平，让大家分享到发展的成果。而学会也一直认为，经济持续增长是寻找资源以解决房屋、贫穷、老年社会和环境等民生问题的最可倚仗的伙伴。



祈愿疫情快成过去，经济得以恢复，做到司长口中的「稳中求进，以进促稳」，缔造更好未来。



香港董事学会简介

香港董事学会（简称“HKIoD”或「学会」）为香港代表专业董事的首要组织，其宗旨是促进所有公司的持久成就；为达成使命，学会致力提倡优秀企业管治与厘订相关标准，以及协助董事的专业发展。凭借由来自上市公司及非上市公司的董事组成之会员基础，学会致力为董事提供教育项目及信息服务，并代表董事发声。学会具国际视野及多元文化，采用两文三语经营业务。香港董事学会为「环球董事学会联盟」即Global Network of Director Institutes的成员，该联盟汇集世界各地代表董事的翘楚学会。

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