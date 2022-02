GaN Systems 的 3 倍增长推动了亚洲的大规模扩张

Wednesday, 23 February 2022, 19:00 HKT/SGT Share:

渥太华, 加拿大和新竹, 台湾, 2022年2月23日 - (亚太商讯) - 氮化镓功率半导体的全球领导者 GaN Systems今天宣布将扩大3 倍在台湾的营运团队规模,以因应日益增加的亚洲业务。随着众多客户采用 GaN Systems的产品应用在消费电子、电动汽车、数据中心和工业电源等领域,因此需要更多的人员和办公室空间来满足未来的营业额增长。



GaN Systems 的新办公园区位于台湾新竹科学园区,该园区被公认为是半导体创新中心,也是许多世界先进技术领导者的所在地。新竹科学园区也是 GaN Systems 的代工合作伙伴台积电 (TSMC) 的总部所在,台积电是全球最大的专用独立(纯代工)半导体代工厂。



GaN System 位于亚洲的总部于 2015 年设立,在台湾的办公中心当时只有几名员工,现在人力增长了 10 倍以上,今年底的员工人数将超过 100 人。新办公室设有一个最先进的研究和设计中心,由不同领域的专家为多个应用市场的客户设计并提供系统解决方案,包括手机、笔记本电脑、数据中心的电源系统和电动汽车的动力总成设备等。规模扩大后的研发团队将进一步确保 GaN Systems 行业领先地位,以其高性能的电晶体和高功率的模块产品线,建立广泛范围的参考设计方案可供 65W、100W 和 250W 的手机 / 电脑充电器里面的 PFC、DCDC应用,以及更大功率应用市场的逆变器设计。



"我们很高兴能够扩大我们在台湾的亚洲业务,以适应 GaN Systems 的快速增长,"全球运营副总裁兼亚洲区总经理 Stephen Coates 说。 "氮化镓被快速采用在消费性产品、工业用产品及汽车电子产品中,推动了 GaN Systems的迅速发展。我们在台湾的公司扩大了制造、产品和模块设计的规模,同时也增加了研发创新的据点,并扩大了我们对全球客户和业务合作伙伴的支持。这个 3 倍的扩张表明了我们对亚洲和支持台湾半导体生态系统持续增长的承诺。"



随着 GaN Systems 全球业务发展副总裁 Andy Chuang 庄渊棋的加入,亚洲的增长继续加速。常驻台湾办事处的庄先生为 GaN Systems 的团队带来了数十年的宽能隙经验。随着在台湾的扩张,GaN Systems 在亚洲的影响力也在增长,在印度电动车的领域中的两轮、三轮和四轮电动汽车也取得相当成功的成果。



GaN Systems 在亚洲地区和国际上的强劲增长证明了其最近宣布的 1.5 亿美元资本融资的价值,利用增资来加速氮化镓的技术创新,同时也加速汽车市场、消费性市场、工业和企业市场对GaN元件的采用。全球性公司,包括戴尔、哈曼、西门子、Signify和飞利浦等行业领导者,都依赖 GaN Systems 来提供最可靠、最佳的功率晶体管来应用在他们自己的产品上。



GaN Systems 是氮化镓功率半导体领域的全球领导者,拥有最广泛的电晶体产品组合,可满足当今最苛刻行业的需求,包括消费电子、数据中心服务器、电源、可再生能源系统、工业电机和汽车电子领域。作为行业领先的创新者,GaN Systems 使得客户得以设计更小、成本更低、效率更高的电源系统成为可能。该公司屡获殊荣的产品可提供不受过去芯片限制的系统设计机会,通过改变电晶体的性能,GaN Systems 使得电源转换公司能够彻底改变他们的行业并改变世界。



