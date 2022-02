广发证券获第十一届中国公益节“2021年度公益集体奖”

Monday, 21 February 2022, 12:52 HKT/SGT Share:

香港, 2022年2月21日 - (亚太商讯) - 广发证券股份有限公司(“广发证券”、“公司”,股票代码:000776.SZ,1776.HK)宣布,凭借在抗击疫情和公益扶贫领域的创新实践和良好成效,公司在第十一届中国公益节中获评“2021年度公益集体奖”,公司的社会责任综合评价与品牌影响力持续提升。

广发证券董事长兼总经理林传辉表示:“公司致力于发挥自身专业特色,积极践行社会责任,赢得了社会各界的普遍赞誉,树立了良好的社会口碑。广发证券能获此殊荣,既是公益节评审委员会对广发证券建立公益品牌的认可,也是社会各界对广发证券履行社会责任的高度肯定。”



驰援疫情 支持教育



2021年6月,广州疫情牵动人心,疫情防控刻不容缓。疫情发生后,广发证券高度重视,第一时间召开疫情防控专题会,即刻启动相关防控措施,全面落实各项疫情防控工作。同时,广发证券全系统为抗击新冠肺炎疫情累计捐款达3000万元,全力驰援广州疫情。该笔捐款在广州市政府的指导下,用于采购医院防御及救治急需物资,全力支持新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。



2021年也是广发证券成立的30周年。为践行企业社会责任,支持教育事业发展,广发证券设立“情系母校 心怀感恩”教育基金,向获评“广发证券30年30人先进模范员工”荣誉称号的30位员工的母校捐赠共计600万元教育资金,一方面肯定了先进模范员工为公司所作出的奉献,另一方面宣扬公司倡导感恩国家、回馈社会,体现员工与公司共同成长、共同践行社会责任的企业文化理念。



“广发方案” 金融报国



长期以来,广发证券在谋求企业发展创造经济利益的同时,坚持将金融专业知识运用到脱贫攻坚工作中,通过精准教育帮扶、消费帮扶和产业帮扶等方式,不断探索创新脱贫攻坚和乡村振兴的“广发方案”。



从“广发希望小学”、 “广发珍珠班”、 “广发证券满天星乡村儿童阅读计划”到“大学生微创业行动”、“联合国可持续发展目标示范村”、“情系母校心怀感恩教育基金”等公益项目,截至目前,广发证券已累计公益捐赠支出超过人民币2亿元。



作为资本市场发展的见证者和重要参与者,广发证券怀着“以价值成就金融报国之梦”的使命初心,践行公益精神,倡导公民责任,充分发挥资本市场在服务国家乡村振兴战略中的作用,在扶贫济困、助学兴教、赈灾抗灾、医疗救助等领域展现使命担当,为国家富强、民族振兴、人民幸福贡献力量。



关于中国公益节

中国公益节设立于2011年,是国内首个由大众媒体连袂发起的以“公益”命名的节日,迄今已成为中国公益慈善领域最具影响力的年度盛会之一。



关于广发证券股份有限公司

广发证券股份有限公司成立于1991年,是国内首批综合类证券公司,先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市 (股票代码:000776.SZ,1776.HK)。公司凭借卓越的经营业绩、持续完善的风险管理及优质的服务成功实现持续稳健发展,多年来是中国资本市场最具影响力的证券公司之一。截至2020年12月31日,公司有证券营业部282家,分布于全国31个省市自治区,资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先,总市值居国内上市证券公司前列。2015至2020年,广发证券连续六年位居“胡润品牌榜”中国券商前列。公司依托“广发证券社会公益基金会”积极履行社会责任,聚焦扶贫济困、助学兴教两大领域,主动践行社会责任,公司美誉度和品牌影响力持续提升。







