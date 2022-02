Thursday, 17 February 2022, 20:08 HKT/SGT Share: 华夏文化科技(1566)轻装再出发 乘NFT、VR元宇宙风口高飞

香港, 2022年2月17日 - (亚太商讯) - 获华夏文化科技(01566)注资控股的日本世嘉(SEGA)室内乐园JOYPOLIS品牌,从日本市场跃升至国际层面,除了于中国上海、青岛、广州等地设有直营乐园及授权乐园,更接获不同的国际大型发展商的合作机会。作为拥有来自日本VR研发「黑科技」的华夏文化及SEGA JOYPOLIS (现称CA SEGA JOYPOLIS),正朝元宇宙及NFT(非同质化代币)发展,华夏文化庄向松主席更披露,会率先在香港开设元宇宙VR(虚拟现实)游乐园「Meta-Joypolis」,预期今年上半年开业。



华夏文化卸下重资产直营乐园的经营模式,改以轻装上阵,将乐园、IP及多媒体娱乐业务的成功模式授权予合作方,冀以更快的速度复制品牌,与合作方共享利润。华夏文化的品牌力及VR科技的领导地位,亦获得多个科网企业龙头赏识。华夏文化于2019年与华为开展合作,集团引入兼具体验感和刺激好玩的VR软件及游戏内容,与华为共同开发符合5G、6G及更前沿科技的VR硬件。



据悉,华夏文化科技也正积极进行债务重组的安排,并趁股价及市值处于严重被低估的情况,引进新的投资方及合作方,包括与合作方成立合营公司,再引入策略投资者,共同发展元宇宙游乐园 (Meta-joypolis)及体验中心,首选香港,长远将于国内开设同类游乐园。此外,今年内亦会在东京仙台推出Sports Joypolis,以运动元素为主。



拥有大量IP动漫资源的华夏文化,在NFT领域也是野心勃勃,据悉,集团将通过其日本的友好业务网络,连接不同日本知名的艺术家及动漫设计师,开展NFT业务 ; 其自身的动漫IP,包括虚拟偶像「紫嫣Violet」、憨八龟、藏羚王等,也将是NFT的潜在开发IP之一。





话题 Press release summary



部门 数字

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Dec 9, 2021 10:22 HKT/SGT 踏准“元宇宙”风口,华夏文化科技做对了什么? Apr 22, 2021 19:20 HKT/SGT 华夏文化科技与印尼合作方签署战略合作谅解备忘录 Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   